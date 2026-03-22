青衣商场酒楼平价饮茶 $8.8叹点心/盅头饭 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

在万物腾贵的今天，想在香港地道茶楼享受一顿丰盛又实惠的「一盅两件」可谓愈来愈难。然而，位于青衣城的「东海荟·拉斐特」酒楼最近却反其道而行，推出震撼优惠，顾客能以$8.8的破天荒价钱品尝到凤爪排骨饭、鲜虾肠、烧卖等招牌点心，绝对是精明消费者的福音！

青衣「东海荟」早茶优惠 点心/盅头饭$8.8 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

青衣「东海荟」早茶优惠 点心/盅头饭$8.8 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

早晨点心$8.8 叹尽凤爪排骨饭/鲜虾肠/烧卖

对于许多香港人来说，一日之计在于晨，而一顿丰富的早茶正是开启美好一天的最佳方式。「东海荟·拉斐特」特别在星期一至日的早上7时至10时推出「$8.8神仙点心」优惠。凡于指定时段内每位惠顾茗茶，即可以$8.8的超值价换购一款每日精选的点心或盅头饭，如凤爪排骨饭、蟹籽烧卖皇、韭黄鲜虾肠粉等，每日款式不同，充满新鲜感。

「东海荟·拉斐特」$8.8点心优惠

星期一/五：凤爪排骨饭

星期二：韭黄鲜虾肠粉

星期三：咸蛋肉饼饭

星期四：蜜汁叉烧肠

星期六：山竹牛肉球

星期日：蟹籽烧卖皇

午市限定优惠 乳鸽／烧味粉面$22.8起

优惠浪潮并不止于早市，「东海荟·拉斐特」将著数延伸至午市及下午茶时段，让附近的上班族或街坊都能享受到实惠。当中，红烧乳鸽仅以$29.8/只的激抵价发售。乳鸽即叫即炸，外皮呈现完美的焦糖色，薄脆得一触即破，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩，咬下去肉汁四溢，绝对是必试之选。此外，想简单解决一顿午餐，低至$22.8的烧味汤粉面饭系列，份量十足，选择多样，性价比极高。

「东海荟·拉斐特」午市及下午茶优惠（星期一至五，假期除外）

红烧乳鸽：$29.8/只

烧味汤粉面饭：$22.8起

下午茶特价粉面：$38/碟

午市及下午茶点心：$19.8起

东海荟·拉斐特（青衣城）

地址： 青衣青敬路33号青衣城一期117号舖

订座电话： 2317 8889

条款及细则： 所有优惠另收茶芥及加一服务费。 优惠受条款及细则约束，详情请向餐厅查询。



资料来源：东海荟