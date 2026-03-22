Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣商场酒楼平价饮茶 $8.8叹点心/盅头饭 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

饮食
更新时间：10:00 2026-03-22 HKT
发布时间：10:00 2026-03-22 HKT

在万物腾贵的今天，想在香港地道茶楼享受一顿丰盛又实惠的「一盅两件」可谓愈来愈难。然而，位于青衣城的「东海荟·拉斐特」酒楼最近却反其道而行，推出震撼优惠，顾客能以$8.8的破天荒价钱品尝到凤爪排骨饭、鲜虾肠、烧卖等招牌点心，绝对是精明消费者的福音！

青衣「东海荟」早茶优惠 点心/盅头饭$8.8 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

青衣「东海荟」早茶优惠 点心/盅头饭$8.8 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起
青衣「东海荟」早茶优惠 点心/盅头饭$8.8 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

早晨点心$8.8 叹尽凤爪排骨饭/鲜虾肠/烧卖

对于许多香港人来说，一日之计在于晨，而一顿丰富的早茶正是开启美好一天的最佳方式。「东海荟·拉斐特」特别在星期一至日的早上7时至10时推出「$8.8神仙点心」优惠。凡于指定时段内每位惠顾茗茶，即可以$8.8的超值价换购一款每日精选的点心或盅头饭，如凤爪排骨饭、蟹籽烧卖皇、韭黄鲜虾肠粉等，每日款式不同，充满新鲜感。

「东海荟·拉斐特」$8.8点心优惠

  • 星期一/五：凤爪排骨饭
  • 星期二：韭黄鲜虾肠粉
  • 星期三：咸蛋肉饼饭
  • 星期四：蜜汁叉烧肠
  • 星期六：山竹牛肉球
  • 星期日：蟹籽烧卖皇

午市限定优惠 乳鸽／烧味粉面$22.8起

优惠浪潮并不止于早市，「东海荟·拉斐特」将著数延伸至午市及下午茶时段，让附近的上班族或街坊都能享受到实惠。当中，红烧乳鸽仅以$29.8/只的激抵价发售。乳鸽即叫即炸，外皮呈现完美的焦糖色，薄脆得一触即破，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩，咬下去肉汁四溢，绝对是必试之选。此外，想简单解决一顿午餐，低至$22.8的烧味汤粉面饭系列，份量十足，选择多样，性价比极高。

「东海荟·拉斐特」午市及下午茶优惠（星期一至五，假期除外）

  • 红烧乳鸽：$29.8/只
  • 烧味汤粉面饭：$22.8起
  • 下午茶特价粉面：$38/碟
  • 午市及下午茶点心：$19.8起

 

东海荟·拉斐特（青衣城）

  • 地址： 青衣青敬路33号青衣城一期117号舖
  • 订座电话： 2317 8889
  • 条款及细则：
    • 所有优惠另收茶芥及加一服务费。
    • 优惠受条款及细则约束，详情请向餐厅查询。

 

资料来源：东海荟

 

同场加映：北角长者饭堂推$19早餐放题！粥粉面/咖啡奶茶/肠仔煎蛋10几款任饮任食 店员：唔明老板点解卖咁平

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
18小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:28
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
即时国际
2小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
23小时前
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
影视圈
12小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
23小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
2026-03-21 09:00 HKT
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
时事热话
18小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
17小时前