麦当劳「麦麦悭」套票回归！$25起叹猪柳蛋/鱼柳饱/脆辣鸡腿饱餐 四道菜套餐$34起

连锁快餐店麦当劳再度推出备受瞩目的「麦麦悭」电子套票优惠！麦当劳App会员能以更实惠的价格享受多款人气餐点，涵盖早餐、午餐及晚餐时段，最吸引人的莫过于能以低至$25的价钱，便享用到猪柳蛋、鱼柳饱、脆辣鸡腿饱等套餐，绝对是精明消费者的福音！

麦当劳「麦麦悭」套票优惠回归！$100任拣4个饱餐

想以最优惠的价钱开启美好的一天，绝对不能错过早餐时段限定的「著数之晨套餐」。此套票优惠以$100的价格提供四张早餐换购券，平均每份早餐只需$25。套餐选择包罗万有，无论是经典的猪柳蛋汉堡，或是口感酥脆的鱼柳饱，抑或是充满港式风味的炒双蛋火腿饱，都能满足不同顾客的口味。

如果想让早餐更添丰盛，顾客亦可选择加$5升级至精选早晨套餐，或加$10享用包含热香饼和脆薯饼的珍宝套餐，让您精神饱满地迎接新一天的挑战。

$100自选四款人气汉堡或炸鸡套餐

从早上11时起，麦当劳为大家准备了两款同样极具吸引力的套票优惠。「麦麦抵食套餐」让顾客能以$100的价钱，随心选购四份指定的超值套餐。当中包括了酱汁惹味的板烧鸡腿饱、香脆可口的脆辣鸡腿饱，以及早餐时段同样受欢迎的猪柳蛋汉堡。

对于追求双重滋味的食客，只需加$6即可升级至双层鱼柳饱或双层芝士孖堡套餐；而钟情炸鸡的朋友，则可加$7升级，选择脆香鸡翼（4件）或麦乐鸡（9件）套餐。

$136豪叹四重滋味套餐

若想与亲朋好友分享美食，载誉归来的「四重滋味套餐」绝对是不二之选。此套票售价为$136，包含四份套餐及一款指定小食，带来极致的满足感。除了多款人气汉堡套餐可供选择外，升级选项亦与「麦麦抵食套餐」相同。最特别的是，此套票还额外附送一款滋味小食，选择包括麦乐鸡（4件）、苹果批、朱古力或士多啤梨新地，为您的麦当劳体验划上完美句号。

麦当劳「麦麦悭」优惠详情

供应平台： 麦当劳手机应用程式 (McDonald's App)

开售时间： 即日起上午11时起，限时供应

购买方式： 于麦当劳App内选购心仪套票，并支付$20订金。 四张套餐换购券将于30分钟内自动存入App内的「优惠券」页面。

换购券有效期： 由购买日起至2026年4月29日或以前。

套餐升级选项： 使用「麦麦抵食套餐」或「四重滋味套餐」换购券时，可选择搭配中薯条、粒粒粟米杯(中)或苹果批。 另可加$6.5升级加大套餐，享受双倍份量的薯条和饮品。

条款及细则： 优惠受条款及细则约束，详情请参阅麦当劳App内之说明。 食品供应视乎个别餐厅及供应时段而异。 数量有限，售完即止。



资料来源：McDonald's