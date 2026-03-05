连锁酒楼震撼推$1烧鹅！星期一至日晚市优惠 另设珍珠花尾斑/海南文昌鸡

连锁食肆集团为回馈顾客，优惠推广可谓层出不穷。最近，逸饮食集团推出了极为震撼的星期一至日晚市优惠，食客可以$1的价格，从三款招牌菜式中任选其一，当中包括令人垂涎的即烧明炉至尊烧鹅皇、海南文昌鸡等，绝对是近期不可错过的酒楼优惠。

连锁酒楼晚市大劈价！荃湾逸月轩、逸月轩推$1烧鹅/珍珠花尾斑/海南文昌鸡

提到粤菜的精髓，烧鹅绝对占一席位。逸饮食集团的「即烧明炉至尊烧鹅皇」为招牌之作，烧鹅由明炉炭火烤至外皮金黄酥脆，咬下去的瞬间，鹅肉与丰腴的鹅油在口腔中交融，让人回味无穷。蘸上店家秘制的酱汁，更能将鹅肉的鲜美提升到另一层次，绝对是送饭的最佳拍档。

除了烧鹅之外，这次的$1优惠还包括另外两款同样出色的选择，满足不同食客的口味。其中珍珠花尾斑以肉质细嫩、鲜甜无比而闻名，简单的烹调方式最能突显其原汁原味；海南文昌鸡则以皮爽肉滑见称。鸡肉经过精心处理，保留了丰富的鸡味，配上特制的姜蓉、辣椒酱和黑酱油，口感层次丰富，风味十足。

逸饮食集团晚市$1优惠

优惠内容：

晚市惠顾，可以$1换购「至尊烧鹅皇」、「珍珠花尾斑」或「海南文昌鸡」（三选一）。

至尊烧鹅皇份量： 2-5位顾客：享用1/4只 6-8位顾客：享用半只 9位或以上顾客：享用一只



优惠条款及细则：

优惠适用于星期一至日晚市时段。

此优惠只限堂食。

入座人数需为两位或以上。

享用此优惠必须额外点选一款正价小菜。

$1优惠不可与「至抵食晚饭优惠套餐」同时使用。

分店资料：

逸月轩 地址：荃湾杨屋道18号荃新天地2期1楼130-135号舖 电话：2690 3168 营业时间：7am-10:30pm

逸豪轩 地址：荃湾德士古道36-60号荃荟商场2楼S215-S215a舖 电话：2662 3348 营业时间：上7am-10:30pm



2大酒楼晚优惠 海港酒家/福苑集团

1. 海港酒家晚市孖宝 $198享清蒸沙巴龙趸配脆皮烧鸡

海港酒家推出晚市限定孖宝优惠，只需$198，即可同时品尝清蒸沙巴龙趸（一条，约一斤）及脆皮烧鸡（半只）。沙巴龙趸选用新鲜活鱼，肉质细嫩鲜甜、骨少肉厚，透过清蒸烹调方式，保留鱼肉弹牙滑顺的口感，带来浓郁鲜味。脆皮烧鸡则外皮金黄酥脆，内里肉质鲜嫩多汁，香气诱人。这组合成为不少食客晚餐加餸的热门选择，性价比极高。

2. 福苑集团联乘名厨帜哥 $38晚市四选一经典粤菜

福苑集团与香港粤菜名厨帜哥合作，推出晚市四选一优惠，顾客只需支付$38，便可从多款招牌菜式中任选一款，包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤，以及黄椒酱蒸蝴蝶海斑等。这些菜式由帜哥亲自监制或提供灵感，保留正宗粤菜特色，口味层次丰富，适合追求高CP值晚餐的食客。

资料来源：逸 饮食集团