Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼震撼推$1烧鹅！星期一至日晚市优惠 另设珍珠花尾斑/海南文昌鸡

饮食
更新时间：19:08 2026-03-05 HKT
发布时间：19:08 2026-03-05 HKT

连锁食肆集团为回馈顾客，优惠推广可谓层出不穷。最近，逸饮食集团推出了极为震撼的星期一至日晚市优惠，食客可以$1的价格，从三款招牌菜式中任选其一，当中包括令人垂涎的即烧明炉至尊烧鹅皇、海南文昌鸡等，绝对是近期不可错过的酒楼优惠

连锁酒楼晚市大劈价！荃湾逸月轩、逸月轩推$1烧鹅/珍珠花尾斑/文昌鸡

连锁酒楼晚市大劈价！荃湾逸月轩、逸月轩推$1烧鹅/珍珠花尾斑/海南文昌鸡
连锁酒楼晚市大劈价！荃湾逸月轩、逸月轩推$1烧鹅/珍珠花尾斑/海南文昌鸡

$1叹烧鹅/珍珠花尾斑/海南文昌鸡

提到粤菜的精髓，烧鹅绝对占一席位。逸饮食集团的「即烧明炉至尊烧鹅皇」为招牌之作，烧鹅由明炉炭火烤至外皮金黄酥脆，咬下去的瞬间，鹅肉与丰腴的鹅油在口腔中交融，让人回味无穷。蘸上店家秘制的酱汁，更能将鹅肉的鲜美提升到另一层次，绝对是送饭的最佳拍档。

除了烧鹅之外，这次的$1优惠还包括另外两款同样出色的选择，满足不同食客的口味。其中珍珠花尾斑以肉质细嫩、鲜甜无比而闻名，简单的烹调方式最能突显其原汁原味；海南文昌鸡则以皮爽肉滑见称。鸡肉经过精心处理，保留了丰富的鸡味，配上特制的姜蓉、辣椒酱和黑酱油，口感层次丰富，风味十足。

逸饮食集团晚市$1优惠

优惠内容：

  • 晚市惠顾，可以$1换购「至尊烧鹅皇」、「珍珠花尾斑」或「海南文昌鸡」（三选一）。
  • 至尊烧鹅皇份量：
    • 2-5位顾客：享用1/4只
    • 6-8位顾客：享用半只
    • 9位或以上顾客：享用一只

优惠条款及细则：

  • 优惠适用于星期一至日晚市时段。
  • 此优惠只限堂食。
  • 入座人数需为两位或以上。
  • 享用此优惠必须额外点选一款正价小菜。
  • $1优惠不可与「至抵食晚饭优惠套餐」同时使用。

分店资料：

  • 逸月轩
    • 地址：荃湾杨屋道18号荃新天地2期1楼130-135号舖
    • 电话：2690 3168
    • 营业时间：7am-10:30pm
  • 逸豪轩
    • 地址：荃湾德士古道36-60号荃荟商场2楼S215-S215a舖
    • 电话：2662 3348
    • 营业时间：上7am-10:30pm

 

2大酒楼晚优惠 海港酒家/福苑集团

1. 海港酒家晚市孖宝　$198享清蒸沙巴龙趸配脆皮烧鸡

海港酒家推出晚市限定孖宝优惠，只需$198，即可同时品尝清蒸沙巴龙趸（一条，约一斤）及脆皮烧鸡（半只）。沙巴龙趸选用新鲜活鱼，肉质细嫩鲜甜、骨少肉厚，透过清蒸烹调方式，保留鱼肉弹牙滑顺的口感，带来浓郁鲜味。脆皮烧鸡则外皮金黄酥脆，内里肉质鲜嫩多汁，香气诱人。这组合成为不少食客晚餐加餸的热门选择，性价比极高。

2. 福苑集团联乘名厨帜哥　$38晚市四选一经典粤菜

福苑集团与香港粤菜名厨帜哥合作，推出晚市四选一优惠，顾客只需支付$38，便可从多款招牌菜式中任选一款，包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤，以及黄椒酱蒸蝴蝶海斑等。这些菜式由帜哥亲自监制或提供灵感，保留正宗粤菜特色，口味层次丰富，适合追求高CP值晚餐的食客。

 

资料来源：逸 饮食集团

 

同场加映：稻香晚市套餐优惠！ 3款海鲜＋镬气小菜$168起 星期一至日5pm后供应

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
6小时前
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
8小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
9小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
7小时前