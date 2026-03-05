稻香晚市套餐优惠！ 3款海鲜＋镬气小菜$168起 星期一至日5pm后供应

近日，稻香集团再度推出超值优惠，旗下两大品牌客家好栈及客馆同步推出「晚市三重奏」优惠，由星期一至日，每日精选三款指定海鲜及镬气小菜组成套餐，优惠价低至$168，让顾客以实惠价钱，品尝丰盛的客家风味晚餐，绝对是性价比极高的选择。

稻香旗下客家好栈、客馆晚市套餐优惠 $168起叹3款海鲜＋镬气小菜

稻香「晚市3重奏」优惠

即日起至4月29日，只要于下午5时起到访「客家好栈」与「客馆」全线任何一间分店，即可以低至$168的优惠价享用「晚市3重奏」优惠套餐。套餐主打多款经典客家菜，将传统风味带到餐桌上，如油浸笋壳鱼、鱼松炒菜心、清蒸珍珠趸仔等。

其中脆皮咕噜肉外皮炸得金黄酥脆，包裹著酸甜开胃的酱汁，是佐饭的最佳选择；黄皮酱蒸鱼头腩鱼头腩肉质嫩滑，配上特制黄皮酱清蒸，将鱼的鲜味提升到另一层次；而周末限定的客家炆猪肉更是不能错过的菜式，猪肉炆得软腍入味，肥而不腻，充满浓郁的客家家常风味。

稻香旗下客家好栈、客馆「晚市三重奏」优惠

优惠日期：即日起至2026年4月29日

供应时间： 星期一至日 5pm起

价钱： 客家好栈 $168/套：深水埗分店 $188/套：屯门、油塘分店 $198/套：东涌分店 客馆 $198/套：黄大仙、牛头角、绿杨坊分店

条款及细则： 另收茶芥及加一服务费。 只限堂食，不设外卖及携走。



2大连锁酒楼晚市优惠 海港/福苑集团

1. 海港$198晚市孖宝 清蒸沙巴龙趸+脆皮烧鸡

海港酒家现推出晚市孖宝优惠，只需支付$198，就能同时品尝清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡，成为不少食客晚餐加餸的划算选择。所用沙巴龙趸每条约重一斤，保证新鲜活泼。这种鱼类以肉质细嫩、鲜甜味浓及骨少而闻名，采用简单清蒸方式，鱼肉入口弹牙滑顺，每一口都带来丰富口感。

2. 福苑集团 $38晚饭四选一

福苑集团携手香港粤菜名厨帜哥，推出晚市四选一超值优惠，顾客只需$38，即可选享多款经典菜式，包括脆皮烧鹅、金蒜丝蒸生蚝及芥菜豆腐咸鱼肉片汤等。这些菜式由帜哥监制或提供灵感，保留传统粤菜风味，适合追求高性价比的晚餐选择。

资料来源：稻香集团