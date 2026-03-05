稻香晚市套餐优惠！ 3款海鲜＋镬气小菜$168起 星期一至日5pm后供应
更新时间：15:22 2026-03-05 HKT
发布时间：15:22 2026-03-05 HKT
发布时间：15:22 2026-03-05 HKT
近日，稻香集团再度推出超值优惠，旗下两大品牌客家好栈及客馆同步推出「晚市三重奏」优惠，由星期一至日，每日精选三款指定海鲜及镬气小菜组成套餐，优惠价低至$168，让顾客以实惠价钱，品尝丰盛的客家风味晚餐，绝对是性价比极高的选择。
稻香旗下客家好栈、客馆晚市套餐优惠 $168起叹3款海鲜＋镬气小菜
稻香「晚市3重奏」优惠
即日起至4月29日，只要于下午5时起到访「客家好栈」与「客馆」全线任何一间分店，即可以低至$168的优惠价享用「晚市3重奏」优惠套餐。套餐主打多款经典客家菜，将传统风味带到餐桌上，如油浸笋壳鱼、鱼松炒菜心、清蒸珍珠趸仔等。
其中脆皮咕噜肉外皮炸得金黄酥脆，包裹著酸甜开胃的酱汁，是佐饭的最佳选择；黄皮酱蒸鱼头腩鱼头腩肉质嫩滑，配上特制黄皮酱清蒸，将鱼的鲜味提升到另一层次；而周末限定的客家炆猪肉更是不能错过的菜式，猪肉炆得软腍入味，肥而不腻，充满浓郁的客家家常风味。
稻香旗下客家好栈、客馆「晚市三重奏」优惠
- 优惠日期：即日起至2026年4月29日
- 供应时间： 星期一至日 5pm起
- 价钱：
- 客家好栈
- $168/套：深水埗分店
- $188/套：屯门、油塘分店
- $198/套：东涌分店
- 客馆
- $198/套：黄大仙、牛头角、绿杨坊分店
- 客家好栈
- 条款及细则：
- 另收茶芥及加一服务费。
- 只限堂食，不设外卖及携走。
2大连锁酒楼晚市优惠 海港/福苑集团
1. 海港$198晚市孖宝 清蒸沙巴龙趸+脆皮烧鸡
海港酒家现推出晚市孖宝优惠，只需支付$198，就能同时品尝清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡，成为不少食客晚餐加餸的划算选择。所用沙巴龙趸每条约重一斤，保证新鲜活泼。这种鱼类以肉质细嫩、鲜甜味浓及骨少而闻名，采用简单清蒸方式，鱼肉入口弹牙滑顺，每一口都带来丰富口感。
2. 福苑集团 $38晚饭四选一
福苑集团携手香港粤菜名厨帜哥，推出晚市四选一超值优惠，顾客只需$38，即可选享多款经典菜式，包括脆皮烧鹅、金蒜丝蒸生蚝及芥菜豆腐咸鱼肉片汤等。这些菜式由帜哥监制或提供灵感，保留传统粤菜风味，适合追求高性价比的晚餐选择。
资料来源：稻香集团
同场加映：帜哥惊现酒楼宣传海报！推晚市小菜优惠 脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起
最Hit
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
2026-03-04 15:40 HKT
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
2026-03-04 16:30 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
2026-03-04 16:14 HKT