点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽

点心放题2026｜点心放题优惠｜饮茶文化是香港的标志，而点心放题不仅让食客能无限品尝精致的手工点心，更成为亲友相聚的热门选择。踏入2026年，全港各大中菜厅、酒店及酒楼纷纷推出极具吸引力的点心放题优惠，从低至$88的平民价格，到坐拥维港海景的星级体验，甚至包含片皮鸭、蒸气海鲜任食，选择之多令人目不暇给。

2026年点心放题优惠合集！23大连锁酒楼/酒店/中菜厅任点任食

2026年的点心放题优惠涵盖范围广泛，从亲民的街坊酒楼到五星级酒店的中菜厅，如海云天、羲和雅苑、利东集团、富临皇宫等，均有提供优惠，以传统手艺结合创新菜式，配以不同的价位及用餐体验，为食客提供丰富多元的选择。

1. 富临皇宫 $120起享2小时片皮鸭、点心放题

点心放题优惠2026｜富临皇宫 $120起享2小时片皮鸭点心放题

富临皇宫的「2小时片皮鸭点心放题」菜单极为丰富，涵盖了多款深受港人喜爱的经典点心与热盘。当中最大的卖点莫过于无限量任食的片皮鸭，鸭只烤得外皮酥脆、肉质嫩滑，配上特制酱汁与饼皮，滋味无穷，是食客必试的招牌。此外，点心控绝对不能错过皇室鲜虾饺、蟹籽烧卖皇等招牌点心。

富临皇宫「片皮鸭点心放题」

2. 海云天 210度维港海景配45+款点心

点心放题优惠2026｜海云天 210度维港海景配45+款点心

坐拥210度无遮挡维港景色的九龙海逸君绰酒店「海云天」，推出极致奢华的「无限时片皮鸭点心任食放题」。食客可在长达4小时的用餐时间内，尽情品尝超过45款美食饮品，当中包括无限量供应的招牌片皮鸭。更吸引的是，每位成人均可获赠三款尊贵头盘，包括「红烧鲍翅」、「黄金千丝焗蟹盖」及「柚子黑毛叉烧皇」，将放题体验提升至另一层次。

海云天「片皮鸭点心任食放题」

地址：红磡德丰街20号九龙海逸君绰酒店二楼

电话：2996 8459

供应时间：星期一至日 11am-3pm

价钱：$268/位起

网上预订优惠连结按此

3. 利东集团 利荣轩 $99片皮鸭+点心放题

点心放题优惠2026｜利东集团 利荣轩 $99片皮鸭+点心放题

利东集团旗下的利荣轩隆重推出「怀旧点心片皮鸭」放题，于星期一至星期日，每日上午11时至下午3时45分限定供应。每位仅需$99，即可无限任食由师傅即叫即蒸的多款精致手工点心，更可同时畅享香脆的片皮鸭。放题选择从经典广东蒸点到香口的酥炸小食一应俱全，全部由经验丰富的点心师傅即场制作，性价比极高。

利荣轩「怀旧点心片皮鸭」放题

地址：屯门建荣街24-30号建荣商业大厦地舖及1楼

电话：2463 0380

供应时间：星期一至日 11:30am-3:30pm

价钱：$99/位起

网上预订优惠连结按此

4. 观塘玥茗居 $228三小时任食沪粤精致点心

点心放题优惠2026｜观塘玥茗居 $228三小时任食沪粤精致点心

位于观塘的「玥茗居」于每逢星期六、日推出午市三小时点心放题，供应时间为上午11时30分至下午2时30分，每位收费$228。食客可无限任食超过20款精心挑选的上海及广式点心。其中，招牌的上海小笼包以皮薄如纸、馅料鲜甜多汁见称，汤汁浓郁，一咬瞬间在口中爆发，滋味无穷。

玥茗居点心放题

地址：观塘骏业街44号银八2楼

电话：2891 6188

供应时间：逢星期六、日 11:30am-2:30pm

价钱：$228/位起

5. 富城/正冬 $98任食逾40款经典港式点心

点心放题优惠2026｜富城/正冬 $98任食逾40款经典港式点心

富城火锅海鲜酒家及正冬火锅料理同步推出极具吸引力的午市「点心自由鸟」放题。于星期一至日，成人只需$98、小童$58，即可在3小时内任食超过40款经典港式点心，包括松软的叉烧包、晶莹的虾饺、扎实的烧卖、嫩滑的牛肉球、香脆的咸水角以及暖胃的生滚粥等，每位入座更可获赠半只香烤乳鸽及一款自选的镬气粉面饭。

富城/正冬3小时点心放题

6. 沙田囍庆酒家 4小时点心鲍鱼放题$108

点心放题优惠2026｜沙田囍庆酒家 4小时点心鲍鱼放题$128

位于沙田科学园的「囍庆酒家」推出4小时任食放题，每位$108起，即可任食点心、鲍鱼及海鲜等中式美食，性价比极高。每位入座即送「云南野菌炖响螺」一盅，放题无限量供应鲜虾饺、蟹籽烧卖皇，更有东瀛清酒鲜鲍鱼、老坛酸菜鱼等特色菜，选择丰富。

囍庆科学园「4小时任食点心鲍鱼放题」

地址：沙田香港科学园科技大道西一号一楼

电话：2827 8803

供应时间：11am-2:30pm

价钱：$108/位起

网上预订优惠连结按此

7. 京都大酒楼 $138起4小时任食 再送炖汤乳鸽

点心放题优惠2026｜京都大酒楼 $138起4小时任食 再送炖汤乳鸽

「京都大酒楼」的点心放题提供长达4小时的任食体验，网上预订可享优惠价$138起。放题包括超过50款美食，如水晶鲜虾饺、蟹籽烧卖皇等。每位食客更可获赠养生炖汤、美极煎海虾及红烧乳鸽半只。

京都大酒楼「点心放题」

黄大仙店地址：黄大仙龙翔道110号豪苑商场2楼1A–B号舖

大埔店地址：大埔安慈路4号昌运中心1楼2–11及14–33号舖

供应时间：星期一至日 11am至3pm

价钱：$138/位起

网上预订优惠连结按此

8. 唐述 中环IFC新派中菜馆 点心放题免加一+茶芥

点心放题优惠2026｜唐述 中环IFC新派中菜馆 点心放题免加一+茶芥

中环IFC的「唐述 Chinesology」推出「粤韵飘香周末早午餐」，食客可在两小时内无限享用12款精致点心及9款甜点，如玛瑙虾饺、鳗鱼烧卖、海苔高汤小笼包等。套餐同时提供冰镇潮州冻花蟹、蟹膏燕窝羹、樱花虾汁龙虾等前菜、汤品及主菜，呈现传统与创新结合的餐饮体验。

唐述「粤韵飘香周末早午餐」

地址：中环金融街8号国际金融中心商场3楼3101-07号舖

电话：6809 2299

供应时间：星期六、日及公众假期 12pm至2pm

价钱：$648/位（2位起）

网上订座连结按此

9. 鲜味蒸滚锅 $198起享点心放题与蒸气海鲜

点心放题优惠2026｜鲜味蒸滚锅 $198起享点心放题与蒸气海鲜

位于旺角的「鲜味蒸滚锅」于每日上午11时至下午4时提供无限时点心放题，成人每位由$198起。套餐包括20款港式手工点心任食，如山竹牛肉球、蜜汁叉烧包等，同时包含4款自选海鲜、甜品、小食及雪糕，并额外赠送养生炖汤一盅。

鲜味蒸滚锅「无限时点心放题 」

地址：旺角塘尾道61号1楼

电话：2151 3523；9052 4007（WhatsApp）

供应时间：11am至3am

价钱：$198/位起

10. 湾仔红花汇 $178点心放题 瑶柱灌汤饺/小笼包/虾饺/烧卖

点心放题优惠2026｜湾仔红花汇 $178点心放题 瑶柱灌汤饺/小笼包/虾饺/烧卖

由名厨叶世昌师傅主理的「红花汇」，午市时段设有90分钟点心放题，每位$178起。食客可任食超过四十款点心、主食及甜品，选择涵盖蒸点、炸物、包点等，除了经典的虾饺、烧卖，更有特色的椒盐脆皮肠粉。

红花汇「点心放题」

地址：湾仔谢斐道303号凯联6-9楼

电话：5505 5121

供应时间：星期一至日 12pm至3pm

价钱：$178/位起

11. 御名园 $138享90分钟点心放题 送花胶灌汤饺

点心放题优惠2026｜御名园 $138享90分钟点心放题 送花胶灌汤饺

连锁酒楼「御名园」提供90分钟午市点心放题，平日$138起，可任食40款点心小食，如鲜牛肉滑肠粉、手工流汁叉烧包等。每位食客可额外获赠瑶柱灌汤饺及鲍鱼烧卖各一客。

御名园「90分钟午市点心放题」

地址：鸭脷洲利东商场店、荔枝角AEON店、元朗鸿运中心店

供应时间：星期一至日 11am至4pm

价钱：平日$138/位起；周末及公众假期$158/位起（2位起用）

网上预订优惠连结按此

12. 荃湾常满百家菜 $158无限时任食小菜/烧味/点心

点心放题优惠2026｜荃湾常满百家菜 $158无限时任食小菜/烧味/点心

荃湾「常满百家菜」于午市时段推出无限时放题，每位$158即可任点任食超过70款菜式，涵盖小菜、点心、烧味及甜品，人气菜式包括虾饺皇、脆皮烧鸭等。若想要搭配饮品，每位食客额外支付$10，便可享受无限量的酒水供应，让美食体验更加完美。

常满百家菜「小菜/点心/烧味及甜品任点任食」

地址：荃湾众安街55号大鸿辉中心12楼

电话：3188 9978

供应时间：星期一至日 11:30am至4pm

价钱：$158/位起（星期六、日及假期，每位加$10）

13. 尖沙咀九龙酒店「龙逸轩」任点任食30+款点心

尖沙咀九龙酒店「龙逸轩」任点任食33款精致点心

尖沙咀九龙酒店中菜厅「龙逸轩」提供点心放题，食客可任食超过30款特色点心，包括春笋金箔虾饺、蚝皇黑毛猪叉烧包、十年陈皮紫米豆沙包等。经酒店官网预订可享低至65折优惠，每位$251起。

龙逸轩「任点任食点心Brunch」

地址：尖沙咀弥敦道19-21号九龙酒店2楼龙逸轩

电话：2734 3722

供应时间：星期一至五 11:30am至3pm（任选2小时）星期六、日 10:45 am-12:45pm；1:15pm- 3:15pm

网上预订优惠：$251/位起 （2位起）

网上预订优惠连结按此

14. 尖沙咀The Mira 国金轩 米芝莲推介3小时点心放题

点心放题优惠2026｜尖沙咀The Mira 国金轩 米芝莲推介3小时点心放题

尖沙咀The Mira美丽华酒店的「国金轩」提供3小时任食点心午餐，顾客可品尝蟹籽豚肉烧卖、晶莹鲜虾饺、黑松露野菌饺等精致点心，以及香芒杨枝甘露等6款中式甜品。

国金轩「任食点心午餐」

地址：尖沙咀弥敦道118-130号美丽华广场2期The Mira Hong Kong 3楼

电话：2315 5222

供应时间：星期一至五 11:30am至2:30pm（公众假期除外）

价钱：$398/位起

网上预订优惠连结按此

15. 北角海逸君绰酒店君绰轩 维港海景150分钟点心放题

点心放题优惠2026｜北角海逸君绰酒店君绰轩 维港海景150分钟点心放题

获奖中菜厅「君绰轩」每日推出150分钟点心放题，食客可一边欣赏维港海景，一边享用逾45款的点心、烧味及甜品。此外，每位惠顾点心放题之宾客可免费获赠丰料养生靓汤、葡汁焗鲜鲍拼辽参及燕窝炖奶乙客。

君绰轩「150分钟点心放题」

地址：北角油街23号港岛海逸君绰酒店五楼君绰厅

电话：2121 2691

供应时间：星期一至日 2pm／7pm入座

价钱：$328/位起

网上预订优惠连结按此

16. 城景国际乐雅轩 2小时任点任食点心套餐

点心放题优惠2026｜城景国际乐雅轩 2小时任点任食点心套餐

「乐雅轩」中菜餐厅推出「任点任食点心套餐」，食客可在2小时内品尝超过40款点心、小食、饭面及甜品。现时透过官网预订，优惠价为每位$238起。

乐雅轩「任点任食点心套餐」

地址：九龙窝打老道23号城景国际1楼

电话：2783 3286

供应时间：星期一至日 11am至3pm

价钱：$238/位起（两位起）

网上预订优惠连结按此

17. 千禧新世界香港酒店中菜厅 午市任食粤式点心

点心放题优惠2026｜千禧新世界香港酒店中菜厅 午市任食粤式点心

千禧新世界香港酒店的中菜厅「桃里」推出平日午市「点心任点任食套餐」，无限量供应近30款粤式头盘、即蒸点心、饭面及甜品，套餐更包括老火汤和蟹肉灌汤饺。。

桃里「午市任点任食点心套餐」

地址：尖沙咀么地道72号千禧新世界香港酒店2楼

电话：2313 4222

供应时间：星期一至五 12pm至2:30pm

价钱：$780/两位用

价钱：$780/两位用 网上预订优惠连结按此

18. 尖沙咀凯悦酒店凯悦轩 120分钟任食点心+小食+甜品

尖沙咀凯悦酒店凯悦轩 120分钟任食点心+小食+甜品

尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」提供120分钟的点心放题，食客可任食超过20款点心、小吃及甜品，包括川味口水鸡、飞鱼子烧卖、笋尖虾饺皇、鲜虾时蔬饺及金银蛋肉碎粥等多种美味选择

凯悦轩「120分钟点心放题 」

地址：尖沙咀凯悦酒店3楼凯悦轩

电话： 3721 7788

供应时间：星期一至五 10am至12pm；12:30pm至2:30pm

价钱：$264/位起（已包括加一服务费及茶芥）

网上预订优惠连结按此

19. 火炭龙悦$88享3小时点心放题 60+款点心/炒粉面/老火汤

点心放题优惠2026｜火炭龙悦$88享3小时点心放题 60+款点心/炒粉面/老火汤

位于火炭山尾街的粤式酒楼「龙悦」推出「自由点」优惠，平日每位$88即可在3小时内任食超过60款点心、即炒粉面饭、甜品及老火汤，选择包括鲜虾饺、豉汁排骨等。

龙悦「自由点」点心放题

地址：火炭山尾街18-24号沙田商业中心2楼

电话：2947 7388

供应时间：星期一至日 11am至6:30pm

价钱：$88/位起（两位起）

20. 羲和雅苑 点心放题90分钟任食点心/小食/甜品

点心放题优惠2026｜羲和雅苑 点心放题90分钟任食点心/小食/甜品

人气中菜厅「羲和雅苑」尖沙咀及东涌分店推出90分钟「任食点心片鸭放题」，食客可以无限量享受多达30款精致的点心与小食，如蟹籽烧卖、晶莹虾饺、鲜虾菜苗饺等，还有干炒肥牛河、鸭汤小米粥、干烧伊面及羲和烤鸭任食。

羲和雅苑「任食点心片鸭放题」

21. 尖沙咀南海一号 180度维港海景午市点心

点心放题优惠2026｜尖沙咀南海一号 180度维港海景午市点心

位于尖沙咀iSQUARE的「南海一号」提供午市点心放题，食客可在180度维港景色下，品尝黑鱼子烧卖、鲍汁凤爪等精致点心。点心放题分为两个时段，第一轮从上午11时半至下午1时，第二轮则从下午1时开始至下午2时半，顾客可在90分钟内任意享用。

南海一号「午市任点」

地址：尖沙咀弥敦道63号iSquare国际广场30楼

电话：2487 3688

供应时间：星期一至日 11:30am至1pm；1pm至2:30pm

价钱：$218/位起

22. 逸龙轩 午市点心放题 长者优惠价$158

点心放题优惠2026｜逸龙轩 午市点心放题 长者优惠价$158

北角海逸酒店旗下中菜厅「逸龙轩」推出3小时午市点心放题，成人$188，小童及长者$158。放题包括超过30款点心、前菜及粉面饭，每位更送原只鲍鱼伴花菇及红烧皇子鸽半只。

逸龙轩「午市点心放题任饮任食」

地址：北角海逸酒店3楼

电话：2633 8899

供应时间：星期一至日及假期 12pm-3pm

价钱：$188/位；乐悠咭长者及小童$158/位

网上预订优惠连结按此

23. 铜锣湾大宅 3小时怀旧手工点心放题

点心放题优惠2026｜铜锣湾大宅 3小时怀旧手工点心放题

铜锣湾问月酒店中菜餐厅「大宅」全新推出「早市任点任食3小时点心放题」，每位$268起即享用超过20款怀旧手工点心，如大宅虾饺皇、上汤灌汤饺、百花脆蟹钳等，且免收加一服务费及茶位费。

大宅「早巿任点任食3小时点心放题」