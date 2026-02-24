Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

帜哥惊现酒楼宣传海报！推晚市小菜优惠 脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

饮食
更新时间：19:21 2026-02-24 HKT
发布时间：19:21 2026-02-24 HKT

在香港这个美食天堂，粤菜一直占有举足轻重的地位。近日，本地著名餐饮品牌福苑集团联乘香港粤菜名厨帜哥，隆重推出晚饭超值优惠，让大众能以低至$38的震撼价，品尝脆皮烧鹅、金蒜丝蒸生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤等酒楼经典菜式。

帜哥出山宣传酒楼晚市小菜优惠！脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

帜哥出山宣传酒楼晚市小菜优惠！脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起
帜哥出山宣传酒楼晚市小菜优惠！脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

福苑集团晚饭四选一 $38起叹小菜/烧味

福苑集团是次晚市优惠最吸引之处，在于能以低至$38的超值价钱，品尝到四款由名厨帜哥倾力打造的经典粤菜。只要于晚上6时起，堂食惠顾福苑集团旗下酒楼，即可从四款星级菜式中任选其一，当中包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤及黄椒酱蒸蝴蝶海斑，性价比极高，绝对是不容错过的餐饮体验。

晚炉脆皮烧鹅皇尽显传统烧味功架，其外皮金黄香脆，肉嫩多汁，每一口都是极致享受；金蒜丝蒸原只生蚝则以新鲜肥美的生蚝配上惹味的金蒜，鲜甜滋味在口中爆发。想滋润一下，可选暖心又暖胃的芥菜豆腐咸鱼肉片汤，家常风味中蕴含著不凡的鲜美。另外，惹味下饭的黄椒酱蒸蝴蝶海斑亦是诚意之作，鱼肉鲜甜嫩滑，配上特制黄椒酱，微辣开胃。

黄永帜（帜哥）于2021年年底卷入「唱高散货」（又称「微信女」）造市投资骗局而被捕，未有公开露面。相隔一年后才回归本业，以龙袍酒家负责人身份短暂亮相TVB饮食节目《黄金盛宴》，出场仅约2分钟，指导鼎爷制作鱼菜式。

福苑集团晚饭超值四选一优惠

  • 供应时间：6pm起
  • 条款及细则： 优惠限晚市时段供应，详情请向店员查询。
  • 福苑集团分店：
    • 金都海鲜酒家（柴湾环翠商场）
      地址：柴湾环翠商场地下G12号舖
      电话：+852 2997 8866
    • 金都海鲜酒家（上水新丰路）
      地址：上水新丰路98号1楼
      电话：+852 2671 0222
    • 龙阁（红磡）
      地址：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖
      电话：+852 2633 8866
    • 敍·龙阁（将军澳）
      地址：将军澳唐明街2号尚德村TKO Spot 1楼111号舖
      电话：+852 2882 1939
    • 经典厨房（长沙湾）
      地址：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖
      电话：+852 2516 9188

 

2大酒楼优惠 旺角盈馆/黄大仙富港酒家

1. 旺角盈馆推$9.8点心 入座无限任食手工经典

位于旺角创兴广场的盈馆酒楼，近日推出早市点心优惠活动，所有点心一律以$9.8的价格供应，且每桌客人入座后可无限量点选。由资深师傅亲手制作的点心，包括外层香脆内里软糯的香煎萝卜糕、肉汁丰富且口感弹牙的时菜牛肉球，以及松软饱满的鸡球大包等多款传统招牌菜式，让食客以超值价格尽情享受手工点心的地道风味。

2. 黄大仙富港酒家 早午市$6.8享精选点心

黄大仙富港酒家为庆祝开业周年，推出「大酬宾」优惠活动。早茶时段内，食客只需$6.8即可选购每日一款精选点心；随后的午市时段，同样以$6.8的价格供应一笼两件的虾饺皇，虾肉鲜甜分量充足，成为区内饮茶性价比极高的选择，深受街坊欢迎。

 

资料来源：福苑集团 Fuk Yuen Group

 

同场加映：港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
3小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
14小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
11小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
8小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
9小时前
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
3小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
11小时前