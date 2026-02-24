帜哥惊现酒楼宣传海报！推晚市小菜优惠 脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

在香港这个美食天堂，粤菜一直占有举足轻重的地位。近日，本地著名餐饮品牌福苑集团联乘香港粤菜名厨帜哥，隆重推出晚饭超值优惠，让大众能以低至$38的震撼价，品尝脆皮烧鹅、金蒜丝蒸生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤等酒楼经典菜式。

帜哥出山宣传酒楼晚市小菜优惠！脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

帜哥出山宣传酒楼晚市小菜优惠！脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

福苑集团晚饭四选一 $38起叹小菜/烧味

福苑集团是次晚市优惠最吸引之处，在于能以低至$38的超值价钱，品尝到四款由名厨帜哥倾力打造的经典粤菜。只要于晚上6时起，堂食惠顾福苑集团旗下酒楼，即可从四款星级菜式中任选其一，当中包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤及黄椒酱蒸蝴蝶海斑，性价比极高，绝对是不容错过的餐饮体验。

晚炉脆皮烧鹅皇尽显传统烧味功架，其外皮金黄香脆，肉嫩多汁，每一口都是极致享受；金蒜丝蒸原只生蚝则以新鲜肥美的生蚝配上惹味的金蒜，鲜甜滋味在口中爆发。想滋润一下，可选暖心又暖胃的芥菜豆腐咸鱼肉片汤，家常风味中蕴含著不凡的鲜美。另外，惹味下饭的黄椒酱蒸蝴蝶海斑亦是诚意之作，鱼肉鲜甜嫩滑，配上特制黄椒酱，微辣开胃。

黄永帜（帜哥）于2021年年底卷入「唱高散货」（又称「微信女」）造市投资骗局而被捕，未有公开露面。相隔一年后才回归本业，以龙袍酒家负责人身份短暂亮相TVB饮食节目《黄金盛宴》，出场仅约2分钟，指导鼎爷制作鱼菜式。

福苑集团晚饭超值四选一优惠

供应时间：6pm起

条款及细则： 优惠限晚市时段供应，详情请向店员查询。

福苑集团分店： 金都海鲜酒家（柴湾环翠商场）

地址：柴湾环翠商场地下G12号舖

电话：+852 2997 8866 金都海鲜酒家（上水新丰路）

地址：上水新丰路98号1楼

电话：+852 2671 0222 龙阁（红磡）

地址：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖

电话：+852 2633 8866 敍·龙阁（将军澳）

地址：将军澳唐明街2号尚德村TKO Spot 1楼111号舖

电话：+852 2882 1939 经典厨房（长沙湾）

地址：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖

电话：+852 2516 9188



2大酒楼优惠 旺角盈馆/黄大仙富港酒家

1. 旺角盈馆推$9.8点心 入座无限任食手工经典

位于旺角创兴广场的盈馆酒楼，近日推出早市点心优惠活动，所有点心一律以$9.8的价格供应，且每桌客人入座后可无限量点选。由资深师傅亲手制作的点心，包括外层香脆内里软糯的香煎萝卜糕、肉汁丰富且口感弹牙的时菜牛肉球，以及松软饱满的鸡球大包等多款传统招牌菜式，让食客以超值价格尽情享受手工点心的地道风味。

2. 黄大仙富港酒家 早午市$6.8享精选点心

黄大仙富港酒家为庆祝开业周年，推出「大酬宾」优惠活动。早茶时段内，食客只需$6.8即可选购每日一款精选点心；随后的午市时段，同样以$6.8的价格供应一笼两件的虾饺皇，虾肉鲜甜分量充足，成为区内饮茶性价比极高的选择，深受街坊欢迎。

资料来源：福苑集团 Fuk Yuen Group