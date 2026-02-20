大快活长者优惠加码！关爱长者咭一连11日减$6 长者咭/乐悠咭均可申请

大快活长者优惠｜为了回馈长者顾客的支持，连锁快餐店大快活近期特别推出限时的「快活关爱长者咭」折扣活动。由即日起，老友记只需凭长者会员咭消费，即可轻松节省$6，让每一餐都倍感温馨与实惠。

大快活长者优惠一连11日加码！凭关爱长者咭即减$6

大快活这次的长者优惠直接而简单，没有复杂的换领程序。即日起至3月2日，老友记们在结帐时，只需轻松出示「快活关爱长者咭」，单次消费便能立刻享有$6的折扣。这项优惠不仅体现了对长者的关怀，更考虑到使用的便利性。

值得一提的是，全线分店的自助点餐机现已支援此项优惠，习惯使用电子屏幕点餐的长者，也能独立、从容地完成操作，享受科技带来的便利，大大节省了排队等候的时间。

如何申请大快活「快活关爱长者咭」？

尚未持有「快活关爱长者咭」的长者，可前往大快活各分店亲身申请，或透过官方网站即时办理。凡年满60岁的香港居民，只需出示长者咭或乐悠咭证明，即可免费完成申请手续，无需支付任何额外费用。成功申请并获发「快活关爱长者咭」后，持咭人士于大快活全线分店消费时，每次均可享有港币$3现金折扣优惠，每月累计最高可获总值港币$300的现金优惠，让长者用餐更划算。

「快活关爱长者咭」网上申请连结：>>按此<<

「快活关爱长者咭」分店申请地址：>>按此<<

电话查询：2856 7217

大快活「快活关爱长者咭」优惠加码

优惠期限： 即日起至2026年3月2日

适用分店： 全线大快活分店

使用方法： 于付款前出示「快活关爱长者咭」，单一发票消费即可扣减$6港元。条款与细则： 优惠不可与其他推广活动或折扣同时使用，包括「阿活爆抵价」系列及「晚市小菜二人餐」。 优惠不适用于购买零售产品或烘焙产品。 所有优惠内容以单一发票计算。 如有任何争议，大快活快餐有限公司将保留最终决定权。



2大快餐店长者优惠 一粥面/KFC

1. 一粥面免费饮品

持有有效长者咭、长者八达通或乐悠咭的长者，在早市或茶市时段内，到麦当劳堂食任意一款粥面套餐或单点主食（不包括小食及饮品），即可免费获赠一杯茶、咖啡或热饮。此优惠仅限堂食使用，不适用于自助点餐机、手机订餐以及网上外卖平台订单，同时不可与其他优惠同时享用。

2. KFC免费小食/饮品

肯德基推出两项针对长者的优惠措施。首先，全日任何时段内，长者消费满$10，即可免费获赠一杯热香滑奶茶或热即磨咖啡（「又一城」分店除外）。另外，上午11时后消费满$20，更可额外获得一份马铃薯蓉。需注意，上述优惠不适用于星期六、日及公众假期。

资料来源：大快活 Fairwood