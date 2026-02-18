外卖员年初一送外卖收$3,000大利是！？网民凭一细节质疑：自编自导

农历新年期间，不少雇主或客人都会礼貌性向仍谨守岗位的服务业派发利是，以表心意及祝福。一位外卖员在昨日年初一分享，自己送外卖时收到客人一封$3,000的大利是，直呼「马年行大运」。然而，这则分享帖文却因一个细节，引发网民质疑事件的真伪。

年初一送外卖收$3,000大利是！？一细节被网民质疑

外卖员收$3,000大利是 直呼：马年行大运

该名外卖员在Facebook群组「香港交通及突发事故报料区」群组发文，分享今日早上（17日）送外卖时，收到客人一封大利是。根据他上传的照片，粉红色利是内有六张$500钞票，合共$3,000，外卖员兴奋地表示，这预示著「马年行大运！今年一定由头好到年尾」。

网民质疑自编自导

帖文一出，随即引起网民两极反应。部分网民表示恭喜，认为「大年初一一早叫外卖，畀著喺我都会唔好意思，都会封返封利是」，并祝福外卖员「赚多啲」。然而，更多网民对事件的真实性提出质疑，认为是「自导自演」。

网民主要的疑点在于，外卖员仅是将外卖的食物挂在门外，并没有与客人面对面交收，「外卖都未交收，仲可以抽住袋外卖拆利是影相」、「外卖挂门口但收利是」。更有网民怀疑，事主是「自己封畀自己」，认为「只有两个可能，一系个客攞错利是，一系自己塞落去扮客送」。



资料来源：香港交通及突发事故报料区