将军澳Popcorn商场餐厅大执位！意粉屋/上海姥姥月底同步结业 推限时88折优惠

近年本港餐饮业经营环境充满挑战，结业消息屡见不鲜。连锁餐饮集团大家乐旗下的「意粉屋」及「上海姥姥」位于将军澳Popcorn商场分店，近日同步宣布将于本月底结束营业，并推出告别优惠，这一消息不仅令区内居民大感惋惜。

将军澳Popcorn意粉屋/上海姥姥2月底同步结业

位于将军澳Popcorn商场的「意粉屋」与「上海姥姥」近日先后发出结业通知，宣布2月25日（三）为最后营业日。这两间餐厅同属大家乐集团，自2019年起租用商场地下舖位，至今已开业近七年。该舖位的前身为city'super旗下的美食广场「Cooked Deli」，而同集团的「大家乐」快餐与「米线阵」目前仍在旁继续营业。

「上海姥姥」透过其社交平台感性告别，感谢顾客长久以来的支持，并表示「姥姥多谢各位一直以来对我哋嘅支持同埋爱」。而「意粉屋」则由23日起一连三日推出88折优惠回馈食客，更在结业通告中亦留下一句「好快就会有新店开张！」，为品牌的未来发展埋下伏笔。

网民不舍童年回忆：中学到出嚟做嘢，常常在意粉屋庆祝生日

结业消息触动了不少区内街坊的怀旧之情，有网民留言表示，从中学时期到踏入社会工作，这间意粉屋都是与朋友庆祝生日、节日、聚旧的重要场所，更有慨叹随著分店逐一结业，「永久会员证愈来愈少机会用」，而凭生日优惠券品尝「芝士火锅及猪仔骨」的欢乐时光，也将成为珍贵的回忆。

