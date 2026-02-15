快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇

新年快餐店营业时间2026｜农历新年是阖家团圆的传统节日，许多家庭会选择外出用餐，享受节日气氛。为方便市民，本港多间连锁快餐店已公布其新春期间的营业安排。大部分食肆如大家乐、麦当劳及美心MX等，在年廿九至年初四期间仍会维持服务，但部分分店的营业时间将有所调整，大家在光顾前，最好先向个别分店查询或留意官方公布，以免「摸门钉」。

16大连锁快餐店农历新年营业时间 大家乐/美心MX/麦当劳照常营业？

随著农历新年将至，各大餐饮集团陆续公布新年营业详情。《星岛头条》为大家整合了本港16家主要连锁快餐店的营业时间资讯，为计划外出用餐的市民提供了清晰的参考。

1. 大家乐 新年大部分分店照常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜大家乐

大家乐于农历新年期间的营业时间，将因应各分店所在地区而有所调整，大部分分店仍会照常营业，详情可留意快餐店的社交媒体专页公布。

大家乐 Facebook专页：>>按此<<

2. 美心MX 年廿九至年初四维持正常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜美心MX

美心MX以及美心Food²全线分店将于年廿九（2月16日）至年初四（2月20日）维持正常营业，为食客提供一日三餐的服务，详细营业时间可向各分店查询。值得一提的是，位于香港大会堂的美心MX分店，因应场地暂停开放，亦不会维持营业。

3. 麦当劳 全线分店照常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜麦当劳

麦当劳在新年期间全线照常营业。

4. 敏华冰厅 年廿九提早收炉

快餐店农历新年营业时间2026｜敏华冰厅

敏华冰厅全线分店于年廿九营业至晚上6时30分；年初一的营业时间则为早上8时到晚上10时，年初二起回复正常营业时间。

5. 太兴 初一延至中午12时开门

快餐店农历新年营业时间2026｜太兴

太兴年廿九及年初二维持正常营业，具体营业时间可向各分店查询，而年初一全线分店则由中午12时起开始投入服务。

6. KFC 农历新年如常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜KFC

KFC全线分店于新春期间如常营业。

7. Pizza Hut 新年部分分店暂停早市

快餐店农历新年营业时间2026｜Pizza Hut

Pizza Hut全线分店于2月17日至19日期间如常营业，惟部分分店将暂停供应早餐。以下分店除外：

大埔超级城商场A区2楼76-82号舖

蓝田启田商场2楼230舖

红磡黄埔花园第2期商场地下G10A号舖

屯门屯利街1号华都花园3楼1A号舖

东涌东堤湾畔地下24舖

香港仔成都道38号利港中心2楼210号舖

马鞍山安禄街18 号 新港城中心 3楼3021-3022号舖

钻石山龙蟠街3号荷里活广场3楼321号舖

油塘大本型1楼135号舖

西贡将军澳重华路8号东港城第一层199A号舗及相连座位间

西贡将军澳康城路1号康城第二层203A号舗

8. PHD 新春正常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜PHD

PHD全线分店于新春期间如常营业。

9. 百分百 部分分店初一休息

快餐店农历新年营业时间2026｜百分百

百分百旗下大部分分店于年廿九至年初三如常营业，惟九龙酒店分店于初一至初三；及华景山庄分店初一暂停营业。

10. 一粥面 因应地区调整营业时间

快餐店农历新年营业时间2026｜一粥面

一粥面于农历新年期间的营业时间，将因应各分店所在地区而有所调整，大部分分店仍会照常营业，详情可留意快餐店的社交平台专页公布。

一粥面Facebook专页：>>按此<<

11. 谭仔云南米线 新年营业有待公布

快餐店农历新年营业时间2026｜谭仔云南米线

谭仔农历新年的营业时间有待公布，可于社交平台留意进一步的安排。

谭仔云南米线Facebook专页：>>按此<<

12. 谭仔三哥米线 全线分店年廿九休息 另收加一服务费

快餐店农历新年营业时间2026｜谭仔三哥米线

谭仔三哥米线全线分店将于年廿九（2月16日）休息，除了九龙塘又一城、元朗形点、九龙湾德福广场、沙田新城市广场、鲤鱼门广场及荷里活广场分店；而初一（2月17日）至初三（2月19日），三哥分店将照常营业，惟需另收加一服务费。

13. 牛奶冰室 新年如常营业

快餐店农历新年营业时间2026｜牛奶冰室

牛奶冰室如常营业，惟部分分店的营业时间有所调整，请向各分店查询。

14. 韩乐 4间分店初一休息

快餐店农历新年营业时间2026｜韩乐

韩乐启田、华心、新都城及禾𪨶分店初一休息，其余分店正常营业。

15. Chicken Factory 景林分店初一休息

快餐店农历新年营业时间2026｜Chicken Factory

Chicken Factory仅景林分店初一休息。

16. 大快活 营业时间有所调整

快餐店农历新年营业时间2026｜大快活

大快活全线分店于年廿九照常营业。农历新年期间（年初一至初四），大部分分店亦照常营业，惟营业时间将有所调整，详情可参阅分店告示或向店员查询。