讲解7款罐头鲍鱼特点 贺年菜点煮鲍鱼最好味？1款性价比高｜食材知识
更新时间：11:00 2026-02-07 HKT
发布时间：11:00 2026-02-07 HKT
发布时间：11:00 2026-02-07 HKT
鲍鱼是必备贺年菜，为省却烹饪工序，不少人以罐头鲍鱼代替干鲍。今天请来海味店负责人，分享市面上常见罐头鲍鱼的特点、吃法及选购贴士，并有营养师讲解鲍鱼的食用价值与宜忌，让大家轻松自煮鲍鱼年菜又吃得健康。
专家讲解 罐头鲍鱼分2品种：野生、饲养
野生及体积越大 价钱越贵
鲍鱼寓意包罗万有、招财进宝，是春节盛宴的必备佳肴。炮制干鲍需时且必须准备大量配料，想方便的话不妨改用罐头鲍鱼做菜。恒兴行负责人Macy说，市面上的罐头鲍鱼大多来自南非、澳洲、墨西哥或中国大连，主要分为野生鲍鱼和饲养鲍鱼两种。由于鲍鱼生长速度缓慢，因此越大只价钱越贵。深海捕获的纯天然鲜鲍鱼因罕有且产量有限，价钱亦比养鲍高昂。此外，养殖鲍鱼的产地与方法不同，味道和质感亦各异，加上后期处理、调味及焖煮技术也各有特色，令品质差参不齐。
7款罐头鲍鱼特点 按照吃法炮制年菜
1. 盐水清汤黑边鲍鱼 野生海捕
- 特点：标榜选用野生海捕的黑边鲍鱼，不含防腐剂，只加水和盐凸显鲜甜及浓郁的鲍鱼原味。
- 产地：澳洲
- 成分：鲍鱼、水、盐。
- 味道：咸鲜香甜，有浓郁鲍鱼味。
- 吃法：冷盘，将鲍鱼切片，蘸日式酱油提鲜。
- 头数：1头/罐
- 价钱：$298/罐/A
2.鲍汁黑边鲍鱼 肥大肉厚
- 特点：由人手于深海捕获的罕有黑边鲍鱼，每只都肥大肉厚，不经漂白工序。
- 产地：澳洲
- 成分：鲍鱼、鲍汁、酱油、糖。
- 味道：酱汁鲜美不会太咸，肉质细嫩有弹性。
- 吃法：扣鹅掌或其他名贵海味，如海参或花胶。
- 头数：1头/罐
- 价钱：$298/罐/A
3. 顶汤红烧鲍 性价比高
- 特点：采用高温高压杀菌工序生产，不加防腐剂、人造香料及色素。
- 产地：中国
- 成分：鲍鱼、白砂糖、饮用水、高汤、食用盐。
- 味道：软滑鲜甜。
- 吃法：即食、伴面及捞饭。
- 头数：3头/罐
- 价钱：$168/2罐/A
4. 蚝油红烧鲍鱼 惹味鲜香
- 特点：酱汁浓稠，鲍鱼大小适中，利用蚝油及红烧汁提升鲍鱼鲜味。
- 产地：中国
- 成分：鲍鱼、蚝油、红烧汁、白砂糖、酱油。
- 味道：香软，充满酱汁鲜味。
- 吃法：煮热罐内酱汁，将鲍鱼配灼熟蔬菜，淋上酱汁。
- 头数：4头/罐
- 价钱：$88/罐/A
5. 车轮鲍 鲍味浓郁 极品级
- 特点：选用在墨西哥无污染海域生长的野生鲍鱼制成，被誉为罐头鲍鱼中的极品。
- 产地：墨西哥
- 成分：鲍鱼、水、盐。
- 味道：肉质紧致，鲜甜有嚼劲，鲍鱼味浓郁。
- 吃法：冷盘、扣煮。
- 头数：1头/罐
- 价钱：$900/罐/A
6. 红烧鲍鱼 即开即食
- 特点：加高汤及调味料用慢火红烧至入味，让鲍鱼吸收酱汁精华。
- 产地：中国
- 成分：鲍鱼、顶汤、水、盐。
- 味道：软腍有香浓的酱汁鲜味。
- 吃法：即食、凉拌。
- 头数：8头/罐
- 价钱：$88/罐/A
7. 清汤鲍鱼 弹牙嫩滑
- 特点：属可持续发展的优质养殖鲍鱼，处理过程无添加化学物，保留鲍鱼鲜味。
- 产地：南非
- 成分：鲍鱼、水、盐。
- 味道：肉质柔软弹牙，鲜甜嫩滑。
- 吃法：切片即食、凉拌、清炒。
- 头数：5头/罐
- 价钱：$204.5/罐/B
如何选购罐头鲍鱼？
市面上罐头鲍鱼款式五花八门，要挑选合适的鲍鱼，除留意产地及成分外，还要注意以下几点：
- 按烹法挑选盐水或鲍汁的罐头鲍鱼。
- 鲍汁会用蚝油、酱油及上汤等调味再红烧，除有鲍鱼本身味道，亦有红烧鲍汁风味。
- 盐水即清汤，主要凸显鲍鱼的鲜味。
- 罐底显示的数字，代表罐内鲍鱼的数量，即是每罐鲍鱼的头数。
点解及如何烚煮原罐鲍鱼？
罐头鲍鱼可即开即食，翻热或再次烹煮有不少技巧，将原罐鲍鱼烚煮数小时有何作用？
- 将罐头鲍鱼原罐烚煮，可令烟韧有咬口的部位变得柔软更易消化，适合老人家或小朋友进食。
- 先撕掉罐头外的包装纸，才加水盖过罐头烚约6小时，期间留意有否干水。
- 烚完别马上开罐，避免被罐内压力溅出的热汁灼伤。
- 留意罐头鲍鱼有机会在烚煮期间令鲜味流失。
点煮罐头鲍鱼最好味？
- 罐头鲍鱼不适合长时间烹调，或加入大量调味料再煮，因鲍鱼入罐前已用盐水或红烧方法焖煮至最佳口感。
- 建议即开即食，简单埋芡或稍微扣煮即可。
- 想品尝鲍鱼原汁原味，可切片清炒，并加入如三色椒或菇菌类凸显鲜味。
营养师拆解 5大鲍鱼食用宜忌 哪类人慎食？
香港营养师学会认可营养师黄彦澄（Joey）指出，鲍鱼营养丰富，但并非所有人适合食用：
- 鲍鱼是低脂高蛋白食物，富含Omega-3脂肪酸、铁、碘、硒及钙等微量营养素，有助维护视力健康、调节生理功能和强化免疫系统。
- 鲍鱼属高嘌呤食物，易诱发痛风，高尿酸或痛风患者应避免进食。
- 对贝类或海鲜过敏的人应禁食鲍鱼。
- 鲍鱼的蛋白质和矿物质含量较高，肾功能较弱的人士须特别谨慎，以免增加肾脏负担。
- 由于鲍鱼较难消化，肠胃敏感宜少量及细嚼进食。
A. 秀英海味杂货
- 营业时间：9:00至19:00
- 地址：旺角奶路臣街3号
- 查询：9802 0751
- 网址：按此
B. 恒兴行
营业时间：星期一至五/9:00至17:30分；星期六/9:00至17:00；星期日及公众假期休息
地址：上环高升街19号
查询：2548 0153
网址：按此
文：EH 图：星岛日报
延伸阅读：
海参、金蚝点样拣？专家讲解8款海参 趁跌价3成入货 1款最抵食｜食材知识
冬天汤水 10款家常润燥汤料 中医讲解功效/宜忌/食法 1款改善干咳 莲子/川贝/雪梨干/海底椰/雪耳/羊肚菌/虫草花/无花果/椰枣淮山｜食材知识
最Hit
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
2026-02-06 07:43 HKT