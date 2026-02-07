讲解7款罐头鲍鱼特点 贺年菜点煮鲍鱼最好味？1款性价比高｜食材知识

鲍鱼是必备贺年菜，为省却烹饪工序，不少人以罐头鲍鱼代替干鲍。今天请来海味店负责人，分享市面上常见罐头鲍鱼的特点、吃法及选购贴士，并有营养师讲解鲍鱼的食用价值与宜忌，让大家轻松自煮鲍鱼年菜又吃得健康。

恒兴行负责人Macy指现在很多罐头鲍鱼都在罐底清楚列明鲍鱼头数，方便选购。



专家讲解 罐头鲍鱼分2品种：野生、饲养

野生及体积越大 价钱越贵

鲍鱼寓意包罗万有、招财进宝，是春节盛宴的必备佳肴。炮制干鲍需时且必须准备大量配料，想方便的话不妨改用罐头鲍鱼做菜。恒兴行负责人Macy说，市面上的罐头鲍鱼大多来自南非、澳洲、墨西哥或中国大连，主要分为野生鲍鱼和饲养鲍鱼两种。由于鲍鱼生长速度缓慢，因此越大只价钱越贵。深海捕获的纯天然鲜鲍鱼因罕有且产量有限，价钱亦比养鲍高昂。此外，养殖鲍鱼的产地与方法不同，味道和质感亦各异，加上后期处理、调味及焖煮技术也各有特色，令品质差参不齐。



7款罐头鲍鱼特点 按照吃法炮制年菜

1. 盐水清汤黑边鲍鱼 野生海捕

盐水清汤黑边鲍鱼

特点：标榜选用野生海捕的黑边鲍鱼，不含防腐剂，只加水和盐凸显鲜甜及浓郁的鲍鱼原味。

产地：澳洲

成分：鲍鱼、水、盐。

味道：咸鲜香甜，有浓郁鲍鱼味。

吃法：冷盘，将鲍鱼切片，蘸日式酱油提鲜。

头数：1头/罐

价钱：$298/罐/A

2.鲍汁黑边鲍鱼 肥大肉厚

鲍汁黑边鲍鱼

特点：由人手于深海捕获的罕有黑边鲍鱼，每只都肥大肉厚，不经漂白工序。

产地：澳洲

成分：鲍鱼、鲍汁、酱油、糖。

味道：酱汁鲜美不会太咸，肉质细嫩有弹性。

吃法：扣鹅掌或其他名贵海味，如海参或花胶。

头数：1头/罐

价钱：$298/罐/A

3. 顶汤红烧鲍 性价比高

顶汤红烧鲍

特点：采用高温高压杀菌工序生产，不加防腐剂、人造香料及色素。

产地：中国

成分：鲍鱼、白砂糖、饮用水、高汤、食用盐。

味道：软滑鲜甜。

吃法：即食、伴面及捞饭。

头数：3头/罐

价钱：$168/2罐/A

4. 蚝油红烧鲍鱼 惹味鲜香

特点：酱汁浓稠，鲍鱼大小适中，利用蚝油及红烧汁提升鲍鱼鲜味。

产地：中国

成分：鲍鱼、蚝油、红烧汁、白砂糖、酱油。

味道：香软，充满酱汁鲜味。

吃法：煮热罐内酱汁，将鲍鱼配灼熟蔬菜，淋上酱汁。

头数：4头/罐

价钱：$88/罐/A

5. 车轮鲍 鲍味浓郁 极品级

车轮鲍

特点：选用在墨西哥无污染海域生长的野生鲍鱼制成，被誉为罐头鲍鱼中的极品。

产地：墨西哥

成分：鲍鱼、水、盐。

味道：肉质紧致，鲜甜有嚼劲，鲍鱼味浓郁。

吃法：冷盘、扣煮。

头数：1头/罐

价钱：$900/罐/A

6. 红烧鲍鱼 即开即食

红烧鲍鱼

特点：加高汤及调味料用慢火红烧至入味，让鲍鱼吸收酱汁精华。

产地：中国

成分：鲍鱼、顶汤、水、盐。

味道：软腍有香浓的酱汁鲜味。

吃法：即食、凉拌。

头数：8头/罐

价钱：$88/罐/A

7. 清汤鲍鱼 弹牙嫩滑

清汤鲍鱼

特点：属可持续发展的优质养殖鲍鱼，处理过程无添加化学物，保留鲍鱼鲜味。

产地：南非

成分：鲍鱼、水、盐。

味道：肉质柔软弹牙，鲜甜嫩滑。

吃法：切片即食、凉拌、清炒。

头数：5头/罐

价钱：$204.5/罐/B



1头鲍（图左）与3头鲍分别很大，头数越小代表鲍鱼越大只。

如何选购罐头鲍鱼？

市面上罐头鲍鱼款式五花八门，要挑选合适的鲍鱼，除留意产地及成分外，还要注意以下几点：

按烹法挑选盐水或鲍汁的罐头鲍鱼。

鲍汁会用蚝油、酱油及上汤等调味再红烧，除有鲍鱼本身味道，亦有红烧鲍汁风味。

盐水即清汤，主要凸显鲍鱼的鲜味。

罐底显示的数字，代表罐内鲍鱼的数量，即是每罐鲍鱼的头数。

罐头鲍鱼可即开即食，可原罐烚煮翻热，或再次烹煮，各有技巧。

点解及如何烚煮原罐鲍鱼？

罐头鲍鱼可即开即食，翻热或再次烹煮有不少技巧，将原罐鲍鱼烚煮数小时有何作用？

将罐头鲍鱼原罐烚煮，可令烟韧有咬口的部位变得柔软更易消化，适合老人家或小朋友进食。

先撕掉罐头外的包装纸，才加水盖过罐头烚约6小时，期间留意有否干水。

烚完别马上开罐，避免被罐内压力溅出的热汁灼伤。

留意罐头鲍鱼有机会在烚煮期间令鲜味流失。

秀英海味杂货负责人Natalie表示，罐头鲍鱼入罐前已用盐水或红烧方法焖煮，建议即开即食。

点煮罐头鲍鱼最好味？

罐头鲍鱼不适合长时间烹调，或加入大量调味料再煮，因鲍鱼入罐前已用盐水或红烧方法焖煮至最佳口感。

建议即开即食，简单埋芡或稍微扣煮即可。

想品尝鲍鱼原汁原味，可切片清炒，并加入如三色椒或菇菌类凸显鲜味。



营养师拆解 5大鲍鱼食用宜忌 哪类人慎食？

香港营养师学会认可营养师黄彦澄（Joey）指出，鲍鱼营养丰富，但并非所有人适合食用：

鲍鱼是低脂高蛋白食物，富含Omega-3脂肪酸、铁、碘、硒及钙等微量营养素，有助维护视力健康、调节生理功能和强化免疫系统。 鲍鱼属高嘌呤食物，易诱发痛风，高尿酸或痛风患者应避免进食。 对贝类或海鲜过敏的人应禁食鲍鱼。 鲍鱼的蛋白质和矿物质含量较高，肾功能较弱的人士须特别谨慎，以免增加肾脏负担。 由于鲍鱼较难消化，肠胃敏感宜少量及细嚼进食。



A. 秀英海味杂货

营业时间：9:00至19:00

地址：旺角奶路臣街3号

查询：9802 0751

网址：按此

B. 恒兴行

营业时间：星期一至五/9:00至17:30分；星期六/9:00至17:00；星期日及公众假期休息

地址：上环高升街19号

查询：2548 0153

网址：按此

文：EH 图：星岛日报