杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
更新时间：16:54 2026-01-29 HKT
近年饮食业竞争激烈，不少食肆均各出其谋，寻求新的经营模式。近日，位于杏花新城的传统酒楼「美京大酒楼」亦顺应潮流，增设两餸饭部并提供堂食服务，以实惠价格吸引顾客，引起区内外广泛讨论。
杏花邨美京大酒楼增设两餸饭！晚市堂食变「员工饭堂」
酒楼两餸饭$38起 供堂食/外卖
事缘，有网民于Facebook群组发帖，分享杏花新城「美京大酒楼」的转型策略。酒楼自日前（26日）起，在正门位置划出区域，于平日指定时间提供两餸饭及现炒粉面。两餸饭售价为$38，三餸饭则为$48，价格极具竞争力，为区内街坊提供新的用餐选择。
根据网民分享，酒楼转型后生意相当不俗，晚上路过时看见酒楼内座无虚席。然而，席上食客并非享用传统的围枱小菜，而是每人使用一个可分隔的餐盘享用两餸饭，场面看似「员工饭堂」。
街坊反应两极：困兽斗 vs 多个选择
对于酒楼的改革，街坊反应呈两极化。不少人对此表示欢迎，认为能在区内提供更实惠、多元化的选择，大赞「酒楼味道，平过快餐价钱」，并直言「消费者多个选择」。有食客更认为，酒楼的出品味道「似小菜」，可能会对附近街市的两餸饭店带来冲击，笑称「街市那档好难做」。
另一方面，亦有街坊对服务质素表示担忧，特别是针对堂食两餸饭不提供枱布的安排，坦言「冇枱布顶唔顺，好彩饮茶有」，担心酒楼的传统服务标准会因此下降。此外，亦有人认为酒楼加入两餸饭市场，将加剧区内同业的竞争，形容此举形同「困兽斗」。
