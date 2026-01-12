连锁酒楼晚市小菜大劈价 海鲜/片皮鸭/烧味$83起 加$10叹樽装啤酒！

香港人喜爱四处寻找美食，尤其对传统粤菜及海鲜情有独钟。明星海鲜酒家集团近日推出一系列震撼晚市优惠，多款经典小菜及海鲜以惊喜价发售，当中包括京式片皮鸭、蜜汁烧排骨拼烧腩仔、避风塘软壳蟹鱿鱼须等，绝对是不容错过的餐饮优惠！

明星海鲜酒家晚市小菜大劈价 海鲜/片皮鸭/烧味$83起

明星海鲜酒家晚市小菜大劈价 海鲜/片皮鸭/烧味$83起

晚市加$10叹樽装啤酒！

即日起，明星海鲜酒家推出多款晚市海鲜及小菜优惠，凡惠顾餐牌上任何一款菜式，可用优惠价$10换购醇滑嘉士伯啤酒一支。招牌菜「京式片皮鸭」优惠价仅需$138，鸭皮烧得金黄香脆，鸭肉嫩滑多汁，搭配青瓜、京葱及甜面酱，一同包在薄薄的饼皮中享用，性价比极高。

酒楼特价海鲜小菜/烧味

除了片皮鸭，餐牌上还有多款特价小菜，例如$108的「避风塘软壳蟹鱿鱼须」，集香、辣、脆于一身，是佐酒一流的选择；而$98的「金沙翠瓜虾球」则将咸蛋黄的甘香与虾球的爽甜完美结合，风味独特。

此外，原价$168的「五柳酸甜明星炸鱼」，现在优惠价只需$88一条，酸甜开胃的酱汁淋在香脆的炸鱼上，是家喻户晓的经典粤菜。其他优惠菜式如「蜜汁烧排骨拼烧腩仔」和「蜜椒腰果金钱鳝」等，均以$83的亲民价提供，让顾客能以实惠的价钱，品尝到酒家的多样手艺。

2大酒楼优惠 海港/稻香

1. 海港午市乳鸽/虾球伊面$38起

海港饮食集团旗下海港酒家与海王渔港近日推出「秋冬时令午市精选」优惠，多款热气十足的菜式于午市时段供应，最低只需$38便可品尝。当中包括经典红烧乳鸽，外皮酥脆、肉质鲜嫩多汁；上汤虾球伊面以鲜美虾球配搭爽滑伊面，汤底清甜浓郁；以及港式避风塘鲍鱼，香辣惹味。

2. 稻香 $18.8煲仔饭

稻香集团由1月起推出「暖暖煲仔饭」优惠，只需$18.8即可享用一锅热腾腾的煲仔饭。两款口味包括咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭，咸蛋黄香浓、手剁肉饼鲜嫩，配上脆口樱花虾增添层次；以及虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭，虾干鲜味、腊味甘香与鸡粒嫩滑结合，米饭吸满油香，锅底饭焦特别香脆。

资料来源：香港酒楼关注组