连锁快餐店长者优惠！元旦夜晚市全单75折 全线分店堂食+外卖有得减

连锁快餐店美心MX以多元化的餐点选择和稳定可靠的品质，成为许多家庭和上班族的用餐首选。踏入2026年，美心集团继续关怀银发族，宣布将于1月1日（四）再度推出大受欢迎的长者专享晚市优惠，乐悠咭及长者咭持有人能以75折的优惠价格，尽享多款经典港式美食，与亲朋好友温馨共度新年第一天。

美心MX 长者优惠2026！晚市堂食+外卖全单75折

美心MX长者优惠全线分店适用

本周四（1月1日），长者只需在下午5时后前往指定分店，并在结账时向店员出示有效的长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可立享晚市75折优惠，无论是堂食还是外卖，各式主餐牌上的美食均适用。需要留意的是，每张单一发票最多只能使用此优惠一次，并不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐等。

美心MX及美心Food²的分店网络遍布港九新界，方便各位老友记在邻近社区轻松用餐，店内餐牌包罗万有，从家传户晓的招牌烧味，如蜜汁叉烧、烧肉，到镬气十足的焗猪扒饭，每一口都是香港人熟悉的味道。

美心MX长者优惠详情

优惠期限： 2026年1月1日（星期四）5pm后

适用分店：全线美心MX（西九高铁站店除外）及美心Food²分店

备注：每张单一发票最多只能使用此优惠一次。优惠不可兑换成现金，也不能与其他推广优惠或折扣同时使用。

2大连锁快餐店长者优惠 大家乐/一粥面

1. 大家乐 茶市减$3

大家乐推出长者专属优惠活动，由即日起直至2025年12月31日。持有效长者咭的顾客，在茶市时段出示咭件并于收银处消费满$40，即可扣减$3。此外，已透过大家乐手机应用程式完成长者咭认证的会员，于午市或晚市消费满$30，便可获赠一份指定的免费食品。

2. 一粥面 免费饮品

顾客使用有效长者咭、长者八达通或乐悠咭付款，在早市或茶市时段选购任何一款粥面套餐或单点主食（不包括小食及饮品），即可获赠一杯免费茶、咖啡或热饮。