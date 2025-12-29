连锁茶餐厅长者优惠！乐悠咭/长者咭茶餐减$3 全线多间分店适用

最近，银龙特别为长者们推出贴心优惠，让老友记们能以更实惠的价钱，享受一顿悠闲的下午茶。由即日起，凡持有长者咭或乐悠咭的老友记，于指定时段到店内享用下午茶套餐，即可享受$3的折扣优惠，即睇下文了解优惠详情。

银龙长者优惠！乐悠咭/长者咭茶餐减$3

全新长者优惠 全线银龙茶餐厅/冰室适用

即日起，长者只要于下午2时30分至晚上6时的下午茶时段，到访银龙饮食集团旗下银龙、茶鱼饭后、潮味工房、泰平山等餐厅，并堂食惠顾任何下午茶套餐，在付款时出示长者咭或乐悠咭，即可立减$3，让老友记以更实惠的价格，享用西多士、奶油脆猪、生炸鸡髀等充满地道风味的美食。

值得一提的是，每位长者每次只能享用优惠一次，并且不能与其他折扣、推广或优惠同时使用。各位老友记不妨把握机会，到附近的银龙分店，享受一顿美味又窝心的下午茶。

银龙长者优惠详情

优惠时段： 2:30pm-6pm

适用门市：银龙、茶鱼饭后、潮味工房、泰平山、银龙冰室、ONE BAKERY

备注：优惠只适用于堂食

2大连锁店长者优惠 大家乐/美心MX

1. 大家乐 免费小食/茶市减$3

从即日起至12月31日，凡在大家乐的茶市出示有效长者咭，并在收银处进行满$40的消费，即可享受即时减$3的优惠。此外，已在大家乐手机应用程式进行认证的长者会员，于午市或晚市消费满$30，还能获得一份指定免费食品。

2. 美心MX 指定日子晚市75折

持有长者咭、乐悠咭或长者八达通的长者顾客，在美心MX的指定分店消费任何食品，将能享受三项专属优惠，包括早市茶市时减$3、午市及晚市时段的减$6。此外，每月的第一个星期四，长者在晚市消费还可享全单75折的惊喜优惠。

资料来源：银龙饮食集团 Ngan Lung Catering Group