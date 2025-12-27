Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应

饮食
香港人热爱饮茶，不少人都会趁著周末假日与家人到酒楼叹早茶。最近，稻香集团特别推出「晨光有集气」早餐优惠，以震撼价$8.8让顾客品尝两款经典美食，包括热腾腾的腊味肉饼煲仔饭及绵滑的鲜鲮鱼滑粥，即睇下文了解优惠详情！

稻香早茶优惠 $8.8叹鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭

稻香「晨光有集气」星期一至日供应

稻香是次优惠主打两款特色主食，其中，「腊味肉饼煲仔饭」口感层次丰富，米饭的香气与腊味的甘甜、肉饼的鲜美融为一体，锅底金黄香脆的饭焦，更是煲仔饭的灵魂所在。对于喜欢清淡口味的顾客，「鲜鲮鱼滑粥」则是绝佳选择，粥底熬煮得绵密顺滑，入口即化，配上新鲜手打的鲮鱼滑，口感爽滑弹牙，味道鲜甜，再洒上少许葱花提味，是一道暖心暖胃的健康早餐。

$8.8晨光优惠于星期一至日，早上7时至10时供应，凭茶位即可享用其中一款。无论是平日赶著上班的您，还是周末想与家人悠闲地吃一顿丰富早餐都非常适合，不妨相约三五知己或带同家人，一同分享这份晨光限定的美味与温馨。

稻香「晨光有集气」$8.8优惠

  • 供应时间： 星期一至日 7am-10am
  • 备注：需另收茗茶及加一服务费。优惠只限堂食，不适用于外卖或携走。

 

2大酒楼早茶优惠 利东/荃湾朝日馆

1. 利东酒家 点心$10.8起

利东酒家在早茶时段为食客带来多重惊喜。星期一至五的早上7时至11时半，提供多款怀旧风味的点心，价格低至$10.8，例如鸡丝蒸粉卷和凤爪排骨饭等，选择丰富。此外，顾客还可以享用暖胃的靓粥，每位价格仅需$18.8，并可无限添加。

2. 荃湾朝日馆 早晨三宝$35.8

位于荃湾兆和街的朝日馆，近期推出了一系列吸引人的早茶优惠，点心价格从$10.8起，还特别推出早晨三宝优惠，让顾客以$35.8自由选择三款经典粥品和小吃。

 

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

同场加映：连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8

