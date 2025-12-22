Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记

饮食
发布时间：12:52 2025-12-22 HKT

近年，许多酒楼都推出各种特价菜品吸引顾客。一名网民近日在社交平台分享，他陪同长者亲友到黄大仙富临皇宫饮茶，点选多款特价菜肴及点心组合，其中包括每只仅售$18的乳鸽、$198一份的虾伊面搭配四款点心，以及$38.8的及第粥等选择，更提供长者茗茶$2优惠

富临皇宫午市推乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心！长者茶位$2

网民大赞：平过去茶记

日前，有网民在Facebook群组「香港酒楼关注组」发帖，分享近日与长者亲友一同光顾黄大仙新光中心富临皇宫饮茶的体验。该名网民表示，他们点选了多款特价菜肴，其中$18一只的乳鸽备受赞赏，「上枱时仲系热辣辣出烟」，虽然不设切件服务，只提供剪刀让食客自行剪切，但相比市面其他酒楼动辄$30以上，性价比极高。

此外，他们选了$198的点心组合，包含一碟粉面及四款精选点心，如珍宝虾伊面、蜜汁叉烧肠、酱王蒸猪手、烧卖王等。网民形容珍宝虾伊面「虾肉弹牙鲜甜」，虽然份量稍少，但汤底浓郁。他又特别推荐生滚及第粥「足料好够味」，一碗仅$38.8，已足以供六人分享。茶位方面，长者只需$2，网民总结整桌消费，五人埋单合共$443，「除返开平过去茶记」。

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

同场加映：连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾

