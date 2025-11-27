Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼3大优惠！乳鸽/海鲜小菜$18.8起 羊腩煲/蛇羹二人餐都有平

饮食
明星海鲜酒家以地道粤菜和丰盛海鲜佳肴深受食客喜爱。近日，酒楼更推出为饕客们带来三大惊喜优惠，其中包括$98即可滋补羊腩煲，以及多款精选晚市菜式仅$18.8起，绝对是秋冬季节与亲朋好友聚餐的不二之选。

明星海鲜酒家在十一月准备了一系列令人垂涎的晚饭优惠，多款精选菜式以震撼价回馈食客。其中，招牌脆皮炸乳鸽更是以港币$18.8的超值价登场。这道乳鸽外皮金黄酥脆，肉质鲜嫩多汁，是广东菜中不可错过的经典。此外，还有三款特色海鲜小菜，包括陈皮油盐蒸沙巴仔、虾子百花刺参伴玉掌及西兰花酱爆虾仁脆蚌片，均以$48的优惠价供应。

*西九明星楼分店仅提供脆皮炸乳鸽的优惠。

酒楼$98羊腩煲 任叫任食

随著天气转凉，一煲热腾腾的羊腩煲无疑是驱寒暖胃的最佳选择。明星海鲜酒家特别推出$98羊腩煲超值优惠，而且是任叫任食形式，性价比极高。羊腩煲以软糯入味的羊腩，搭配枝竹、冬菇等配料，经过长时间炆煮，汤汁浓郁，羊肉酥而不烂，每一口都充满胶质与香气。

*优惠不适用于西九明星楼分店。

$248双人暖笠笠蛇羹餐 自选海鲜烧味+小菜

秋冬进补，怎能少了蛇羹？明星海鲜酒家精心推出$248双人暖笠笠蛇羹餐，套餐包含两位份的太史五蛇羹，汤头浓郁，口感顺滑，具有祛风活络、滋补养生的功效。除了蛇羹，套餐还可自选一款海鲜烧味和一款特色小菜，让双人餐更加丰富多元。

 

2大酒楼优惠 海港/半岛渔港

1. 海港新店开张优惠 点心/小菜/烧味$18起

海港酒家长沙湾广场分店将于11月29日（星期六）上午8时隆重开幕，推出多项开业优惠吸引食客。平日星期一至五上午8时至11时，设「早市点心孖宝」优惠，多款精选点心每份仅需$34.8起。晚市同样有惊喜，由开业当日起至12月11日，堂食顾客可享「晚市小菜三选一」优惠，三款指定菜式包括古法羊腩煲、红烧乳鸽以及海港招牌烧鹅皇，价格低至$18，性价比极高。

2. 半岛渔港 $1叹烧鹅/乳猪/文昌鸡

连锁粤菜餐厅半岛渔港推出限时堂食优惠，由即日起逢星期一至五晚市时段，顾客只要入座堂食，即可以$1超低价加配一款至尊烧鹅、极品BB乳猪或海南文昌鸡。此优惠适用于所有晚市堂食，并可与现有晚餐套餐同时享用。

 

资料来源：明星海鲜酒家 集团

 

同场加映：连锁酒楼长沙湾店开张优惠！乳鸽/烧鹅/羊腩煲$18起 早市点心孖宝$34.8起

