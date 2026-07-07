澳门、深圳消委会联合检测30款防晒衣 化学安全不含甲醛 GAP/MUJI/UNIQLO齐上榜

防晒衣洗后还能防晒吗？凉感防晒衣真的让人感到凉快吗？防晒衣是夏天不可或缺的防晒用品。为了让消费者在选购前有更多的资讯，澳门消委会联同深圳市消费者委员会开展防晒衣比较测试，以了解坊间防晒衣的质量及防晒效能。

澳门/深圳市消委会检测30款防晒衣

是次检测样本由两地消委会人员于澳门实体服装店、深圳线上电商平台及线下商店购入，共30款，当中包括15款儿童防晒衣及15款成人防晒衣。儿童款式涵盖李宁、baleno及GAP等；成人款式则有UNIQLO、adidas、Columbia、DECATHLON、bossini、GIORDANO、MUJI等等。售价最低为人民币71.92元，最高为澳门元629.10元。

30款防晒衣名单⬇⬇⬇

15款儿童防晒衣

1. 李宁 针织外套

购买地：内地

零售价：241.65人民币

尺寸：150/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.26

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

2. 全棉时代 儿童针织防晒外套

购买地：内地

零售价：285.50人民币

尺寸：130/60

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

3. 蕉内 男女童防紫外线外套

购买地：内地

零售价：186.50人民币

尺寸：150/75

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.3

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

4. OhSunny 儿童经典防晒衣

购买地：内地

零售价：160.00人民币

尺寸：140/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.2

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

5. 骆驼 女童斗篷防晒衣

购买地：内地

零售价：127.71人民币

127.71人民币

尺寸：160/80A

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.29

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

6. moodytiger 女童Running Free外套

购买地：内地

零售价：418.10人民币

尺寸：150/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.23

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

7. UV100 抗UV羽量冰凉大帽檐连帽外套-童

购买地：内地

零售价：269.00人民币

尺寸：150/68

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.16

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★

总评分：★★★★☆

8. 安奈儿 梭织夹克外套

购买地：内地

零售价：304.75人民币

尺寸：130/64

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

9. 巴拉巴拉 女童上衣

购买地：内地

零售价：187.00人民币

尺寸：120/60

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.25

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

10. 阿路和如 防晒服

购买地：内地

零售价：165.80人民币

尺寸：140/68

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.27

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

11. HeyBetter 儿童梭织防晒衣

购买地：内地

零售价：183.20人民币

尺寸：150/68

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.15

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★

总评分：★★★★

12. 361° 连帽针织薄外套

购买地：内地

零售价：71.92人民币

尺寸：150/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.19

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

13. baleno 童装外套

购买地：内地

零售价：122.00人民币

尺寸：150/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

14. ANTA 梭织运动上衣

购买地：内地

零售价：305.10人民币

尺寸：150/72

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

15. GAP 男童防晒衣

购买地：内地

零售价：161.85人民币

尺寸：150/76

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.15

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

15款成人防晒衣名单

1. TOREAD 女式防晒衣

购买地：内地

零售价：206.06人民币

尺寸：165/92B (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.22

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

2. Beneunder 冰触系列浅息披肩防晒服

购买地：内地

零售价：255.77人民币

尺寸：165/88A (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.25

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★



3. CICICURE 女式凉感防晒衣（可拆卸帽檐）

购买地：内地

零售价：169.00人民币

尺寸：170/88A (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.3

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★★

4. UNIQLO WOMEN AIRism MESH UV PROTECTION FULL-ZIP HOODIE

购买地：澳门特区

零售价：249.00澳门元

尺寸：160/84A (M)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：／

总评分：★★★★★

5. adidas UPF TRANS JKT

购买地：澳门特区

零售价：629.10澳门元

尺寸：170/92A (S)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：／

总评分：★★★★★

6. Columbia 机织上衣

购买地：内地

零售价：415.89人民币

尺寸：165/88A (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

7. 京东京造男士防晒服

购买地：内地

零售价：164.00人民币

尺寸：175/96A (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.17

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

8. DECATHLON 外套

购买地：内地

零售价：179.90人民币

尺寸：170/92A (M)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.15

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

9. bossini 男装梭织外套（薄）

购买地：澳门特区

零售价：299.00澳门元

尺寸：170/84B (M)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：／

总评分：★★★★☆

10. GIORDANO 男装针织外套

购买地：澳门特区

零售价：450.00澳门元

尺寸：170/96A (M)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：／

总评分：★★★★☆

11. MUJI UV protection Zip-up hoody

购买地：澳门特区

零售价：250.00澳门元

尺寸：L

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：／

总评分：★★★★☆

12. George 男防晒连帽外套灰

购买地：内地

零售价：179.00人民币

尺寸：180/100A (XL)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：/

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★☆

13. CrocoSport 男针织皮肤衣

购买地：内地

零售价：229.00人民币

尺寸：180/100A

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.28

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

14. 爱彼兔 女款防晒超薄风衣

购买地：内地

零售价：89.00人民币

尺寸：160/84A (M)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：0.25

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

15. KAILAS 女款防晒超薄风衣

购买地：内地

零售价：135.86人民币

尺寸：170/92A (L)

接触瞬间凉感性能[J/(cm2·s)]：／

化学安全：★★★★★

物理性能：★★★

纤维含量：★★★★★

标签标识：★★★★★

总评分：★★★★

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检测重点：防晒效能、透湿凉感、化学安全、耐用度

测试围绕四大范畴：防紫外线性能（洗涤前后对比）、透湿率、接触瞬间凉感性能，以及化学安全（甲醛、pH值）、色牢度和纤维含量，并以星级评分（最高五星）作总评，让消费者一目了然。

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检测重点｜1. 防晒功效：27款洗10次后性能良好

防晒衣洗过之后，仲有冇防晒功效？消委会测试了样本在洗涤3次、6次及10次后的防紫外线性能。

洗涤3次后：全部30款样本仍符合国家标准（UPF＞40，T(UVA)AV＜5%），表现理想。

洗涤6次后：儿童品牌baleno及成人品牌爱彼兔（AIBITOO） 的UPF值降至40以下，防晒效能明显减弱。

洗涤10次后：仍有27款保持良好防晒性能，其中OhSunny（儿童款）、moodytiger（儿童款）及网易严选（成人款） 三款在洗前及洗后均表现卓越，防晒力持久。

防晒衣的防晒效果的确会随洗涤次数增加而衰减，但大部分优质产品在洗涤10次后仍有效。建议市民尽量手洗、避免大力搓揉，并依照标签指示清洗，可延长防晒寿命。若发现布料变薄或防晒标签模糊，可考虑更换。

检测重点｜2. 凉感性能：18款凉感防晒衣合格

凉感防晒衣真系会凉？消委会提醒，「接触瞬间凉感」是指皮肤接触布料那一刻的温度下降感觉，并非持续制冷。测试根据国家标准GB/T 35263-2017，检测了18款宣称具凉感功能的样本。结果显示，全部18款的接触凉感系数均达0.15 J/(cm²·s)或以上，即符合「具接触瞬间凉感性能」的定义。

其中儿童款蕉内（0.30）、成人款CICICURE（0.30） 及CrocoSport（0.28） 凉感系数较高，触感特别清凉。而骆驼童装（0.29） 和爱彼兔（0.25） 亦表现不俗。

检测重点｜3. 透湿率：样本全数过关

消委会指，实际穿着时，透湿率（排汗散湿能力）同样重要，结果显示所有样本的透湿率均达标准值的两倍以上，能有效减少闷热黏腻，让身体保持干爽舒适。

检测重点｜4. 化学安全：样本全数过关

测试检验了甲醛含量及pH值，结果30款样本全部符合国家标准，未有检出超标甲醛或酸碱度异常，化学安全性令人满意。同时，耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度及耐光、汗复合色牢度亦全部达标，不易褪色或沾染皮肤，保障使用者健康。

资料来源：澳门消委会

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