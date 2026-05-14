消委会实测13款一匹半冷气机 省电差异达33% 7款获4.5星评分
发布时间：22:00 2026-05-14 HKT
夏日炎炎，冷气是每个家庭不可或缺的电器家品。消委会与机电工程署合作，测试13款俗称「一匹半」的变频式分体冷气机，包括7款冷暖空调机及6款净冷型冷气机，售价由$4,890至$19,610不等。结果发现，虽然全部样本获1级能源标签，但制冷能源效率相差颇大，最高与最低之间全年用电量可相差33%，当中有7款获4.5星评分，有两款更只售一万元内、性价比高！
变频式冷气机成主流 7款获4.5星评分
变频式冷气机能自动调节压缩机转速，在室温接近设定温度时降低转速，比传统定频式更省电。消委会是次测试参考国际标准，量度样本的制冷量、制冷能源效率（CSPF）、宁静程度、安全程度及使用方便程度。冷暖空调机另加测供暖量及供暖能源效率（HSPF）。测试总评最佳（4.5星评分）的7款样本如下：
|4.5星评分冷气机
|售价
|来源地
|基本安装费
|
三菱重工CH5（冷暖空调机）
SRK35ZSXH-WF /SRC35ZSXH-W
|$15,750
|泰国
|售价已包括基本安装
|
三菱电机CH4（冷暖空调机）
MSZ-LN12VFB /MUZ-LN12VF
|$19,610
|泰国
|视店舖而定
|
乐声牌CH6（冷暖空调机）
CS-RZ12BKA /CU-RZ12BKA
|$10,300
|马来西亚
|$2,100
|
乐信牌CH7（冷暖空调机）
RS-RZ12BK /RU-RZ12BK
|$8,380
|马来西亚
|$2,100
|
格力CH3（冷暖空调机）
GSY12BXAE /GSY12BXAC
|$10,990
|中国
|视店舖而定
|
大金CH1（冷暖空调机）
FTXJ35MV1HW /RXJ35MV1H
|$10,820
|中国
|视店舖而定
|
开利C1（净冷型冷气机）
42KHE012V8S /38KHE012V8S
|$7,880
|中国
|$3,000
制冷能源效率悬殊 省电差异达33%
制冷季节性表现系数（CSPF）越高，代表越省电。13款样本的CSPF介乎5.057至7.510。
- 最省电型号：三菱重工CH5（CSPF 7.510），估计每年制冷电费约$679
- 较耗电型号：大松C6（CSPF 5.057），估计每年制冷电费约$1,022
- 省电差距：CSPF最高比最低全年省电33%
全部样本的制冷量与声称数值吻合度良好，仅两款净冷型（开利C1、美佳C3）实际制冷量略低于声称，但仍符合10%公差范围。
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供暖功能表现参差
消委会提醒，选购冷暖机时不应只留意制冷量，供暖量同样重要。7款冷暖空调机的供暖量由3.528千瓦至4.469千瓦，相差超过两成。供暖能源效率（HSPF）数值介乎5.002至5.796，最高与最低之间省电差距达14%。
- 供暖最省电：三菱重工CH5（HSPF 5.796），估计每年供暖电费约$64
- 供暖较耗电：珍宝CH2（HSPF 5.002），估计每年供暖电费约$69
部分室内机噪音较高
消委会提醒，室外机噪音受《噪音管制条例》规管，若扰及邻居可被检控，最高罚款$10,000。测试于最低及最高风速档下量度室内外机噪音。
- 室内机最宁静：珍宝CH2、三菱电机CH4、三星C5（获4.5分）
- 室内机较嘈：大金CH1、乐声牌CH6（获3.5分）
- 室外机最宁静：珍宝CH2、三菱电机CH4、三菱重工CH5、乐声牌CH6（获3.5分）
- 室外机较嘈：LG C2（仅获2.5分）
送风及时间掣功能
全部样本均可取出及装回隔尘网，说明书内容充足。时间掣方面，大金CH1及珍宝CH2最多只可设定12小时，其余可达24小时。
- 送风功能：9款设有上下及左右摇摆送风，有助均匀送风
- 风速调校范围：三菱电机CH4、格力CH3、乐信牌CH7、LG C2可将送风量调低69%至71%，弹性较大；三星C5最多只可调低24%，调校范围最窄
保用期与续保差异大
- 全机保用期：三菱重工CH5提供最长3年；其余多为1至2年
- 压缩机保用期：LG C2最长达10年
- 续保年费：由$620至$1,650不等，部分型号不设续保
- 上门检查费：保用期内市区用户免费；保用期后收费由$500至$1,000
- 洗机收费：清洗室内及室外机市区收费约$1,000至$2,000
消委会呼吁供应商提供更长保用期及更相宜的续保费用，鼓励消费者延长产品寿命，减少电子废物。
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消委会选购及使用贴士
消委会提醒消费者，选购分体式冷气机前应考虑以下要点：
- 制冷量：按房间面积、西斜及人数选择合适匹数
- 能源效益：优先选1级能源标签，并比较标签上的每年耗电量
- 功能需求：是否需要供暖、时间掣、Wi-Fi连接等
- 安装事宜：先向管理处查询可否安装分体机；安装费及搭棚费用需问清
- 售后服务：比较保用期、续保年费、维修及洗机收费
使用悭电建议：
- 夏天设定24-26℃，配合电风扇使用
- 至少每两周清洗隔尘网
- 外出前关机，避免长开
- 每年夏季前安排专业深层清洁
资料来源：消委会
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