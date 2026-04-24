消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级

香港家居空间有限，加上潮湿多雨，令晾衫干衣成为不少家庭的烦恼。洗衣干衣机近年而备受关注。消委会在早前的测试发现，不少洗衣干衣机近在洗衣洁净、脱水、干衣准确度及悭电悭水等方面的表现参差。综合表现以Miele、惠而浦及西门子三款较佳，同夺4星评级。

3款洗衣干衣机评级4星 Miele最全能、惠而浦性价比高

消委会在过往曾测试10款洗衣干衣机在处理不同物料及分量衣物时的表现。10款样本均属前置式 「大眼鸡」，售价由5,390元至21,980元。售价最便宜是惠而浦、东芝及Panasonic，最贵为Miele。综合洗衣、干衣、悭电、悭水、速度及使用方便度等表现，以下三款获最高4星总评：

型号 售价 特点 Miele WTD160 WCS $21,980 洗衣最洁净；干衣最悭电、悭水、最快；脱水表现佳；但售价最高 惠而浦 WWEB8502GW $5,390 洗衣速度最快；干衣准确及均匀；洗衣悭电；性价比高 西门子 WD14S460HK $7,490 洗衣速度快；干衣均匀性最佳；售价相宜

消委会测试10款洗衣干衣机表现：

消委会测试10款洗衣干衣机 洗衣/干衣/悭电/悭水表现一览表

牌子及型号 总评 洗衣表现 干衣表现 悭电程度 悭水程度 建议零售价 声称原产地 Miele (WTD160 WCS) 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 $21,980 德国 惠而浦 Whirlpool (WWEB8502GW) 4.0 4.5 4.5 3.5 4.0 $5,390 中国 西门子 Siemens (WD14S460HK) 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0 $7,490 中国 飞歌 Philco (PWD851400V) 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 $6,998 中国 金章牌 Zanussi (ZWD81660NW) 3.5 4.0 4.5 3.5 3.5 $7,798 意大利 LG (F-C1208V4W) 3.5 4.5 3.5 3.5 4.0 $6,790 中国 三星 Samsung (WD80T654DBE) 3.5 4.5 4.0 3.0 3.0 $7,590 中国 东芝 Toshiba (TWD-BK90S2H) 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 $5,980 中国 美的 Midea (MFL80D14) 3.5 4.0 3.0 4.0 4.5 $6,499 中国 Panasonic (NA-S075H1) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 $6,180 中国

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1. 洗衣表现

测试以血渍、茶渍、酒渍、唇膏等10种污渍评估洁净比率，评分如下（5分满分）：

评分 型号 4.5分（最佳） Miele、LG、三星 3.5分（较低） 惠而浦、美的、Panasonic

在各环节中，最高与最低洁净比率相差达27%（人造纤维衣物环节）。

过水效能

过水指数越低，代表残留洗衣剂越少 。综合评分：

评分 型号 4.5分（最佳） 惠而浦、三星 3.5分（较低） Panasonic

在「清洗棉质衣物」环节中，最佳与最差样本的过水指数相差54%。

脱水效能

残留水分量越低，脱水效果越好。综合评分：

评分 型号 4.5分（最佳） Miele、三星 3分（较低） 惠而浦、东芝、Panasonic

值得留意的是，残留水分量由37%至87%不等；惠而浦、东芝及Panasonic声称的最高脱水转速分别为1,400及1,200 rpm，但在基本洗衣程序预设的脱水转速仅为800 rpm，属样本中最低，导致脱水表现逊色。

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2. 干衣表现

干衣度准确性（干后与日常干爽度的差距）方面，在4个环节包括烘干棉质衣物、烘干人造纤维衣物、清洗连烘干棉质衣物、清洗连烘干人造纤维衣物之中，惠而浦、西门子、金章牌获4.5分最佳；美的仅得3分，其于全部干衣后均有衣物未干透。

干衣均匀性（各类衣物干度是否一致）方面，西门子表现最佳（4.5分），美的最差（3分）。

3. 悭电程度

洗衣程序：

较悭电（4.5分）：惠而浦、Panasonic

较耗电（3分）：金章牌、LG、三星

干衣程序：

较悭电（4分）：Miele

较耗电（2.5分）：Panasonic

洗衣连干衣程序：

较悭电（4分）：Miele、美的

较耗电（2.5分）：Panasonic

4. 悭水程度

洗衣程序： Panasonic最悭水（4.5分）；飞歌及三星最耗水（3分）

Panasonic最悭水（4.5分）；飞歌及三星最耗水（3分） 干衣程序： Miele、飞歌、LG、东芝、美的同获4.5分最佳；三星及Panasonic仅得3分

Miele、飞歌、LG、东芝、美的同获4.5分最佳；三星及Panasonic仅得3分 洗衣连干衣程序： Miele、美的（4.5分）；三星、Panasonic（3分）

5. 洗衣及干衣速度

洗衣程序： 惠而浦及西门子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分）

惠而浦及西门子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分） 干衣程序： Miele最快（4.5分）；西门子、三星、Panasonic最慢（2.5分）

Miele最快（4.5分）；西门子、三星、Panasonic最慢（2.5分） 洗衣连干衣程序： 惠而浦较快（4分）；西门子、三星较慢（2.5分）

其他表现

宁静及减震程度 ：全部样本评分介乎3至3.5分，Miele、飞歌、LG稍占优。

：全部样本评分介乎3至3.5分，Miele、飞歌、LG稍占优。 使用方便度 ：Miele、LG、三星可经Wi-Fi手机遥控（惟不建议无人在家时启动）。

：Miele、LG、三星可经Wi-Fi手机遥控（惟不建议无人在家时启动）。 漏水测试 ：全部样本通过，侦测异常后自动排水，获满分。

：全部样本通过，侦测异常后自动排水，获满分。 售后服务：大部分全机保用2年，Miele仅1年。LG及三星不设续保。

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消费者可按预算及表现作出选择。若经常使用干衣功能，Miele的节能及速度优势明显；若著重性价比，惠而浦及西门子是实惠之选。消委会提醒消费者以下5个重点：

1. 注意洗衣量与干衣量差异

洗衣干衣机的最高干衣量通常低于最高洗衣量，若衣物量接近洗衣上限，需在洗衣后取出部分衣物再进行干衣，以免影响效果。

2. 避免烘干不适用衣物

切勿将海绵乳胶、含橡胶或蜡质等物料的衣物放入机内烘干，以免熔化甚至著火。

3. 善用节能功能

使用冷水洗衣或「节能」程序，并尽量储满一机衣物才开机，有助节约能源。在天气好时可晾晒衣物代替烘干，更可先用脱水程序高速脱水后再烘干，以缩短干衣时间。

4. 定期保养

定期清理滚筒、洗衣剂格及排水泵过滤器，并检查机门塑胶封边，有助延长机器寿命。

5. 留意售后服务

大部分型号提供2年全机保用，但Miele仅1年。消费者应查询续保费用及维修条款。

资料来源：消委会《选择月刊》

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