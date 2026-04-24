消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
发布时间：14:00 2026-04-24 HKT
香港家居空间有限，加上潮湿多雨，令晾衫干衣成为不少家庭的烦恼。洗衣干衣机近年而备受关注。消委会在早前的测试发现，不少洗衣干衣机近在洗衣洁净、脱水、干衣准确度及悭电悭水等方面的表现参差。综合表现以Miele、惠而浦及西门子三款较佳，同夺4星评级。
3款洗衣干衣机评级4星 Miele最全能、惠而浦性价比高
消委会在过往曾测试10款洗衣干衣机在处理不同物料及分量衣物时的表现。10款样本均属前置式 「大眼鸡」，售价由5,390元至21,980元。售价最便宜是惠而浦、东芝及Panasonic，最贵为Miele。综合洗衣、干衣、悭电、悭水、速度及使用方便度等表现，以下三款获最高4星总评：
|型号
|售价
|特点
|Miele WTD160 WCS
|$21,980
|洗衣最洁净；干衣最悭电、悭水、最快；脱水表现佳；但售价最高
|惠而浦 WWEB8502GW
|$5,390
|洗衣速度最快；干衣准确及均匀；洗衣悭电；性价比高
|西门子 WD14S460HK
|$7,490
|洗衣速度快；干衣均匀性最佳；售价相宜
消委会测试10款洗衣干衣机表现：
消委会测试10款洗衣干衣机 洗衣/干衣/悭电/悭水表现一览表
|牌子及型号
|总评
|洗衣表现
|干衣表现
|悭电程度
|悭水程度
|建议零售价
|声称原产地
|Miele (WTD160 WCS)
|4.0
|4.5
|4.0
|4.0
|4.0
|$21,980
|德国
|惠而浦 Whirlpool (WWEB8502GW)
|4.0
|4.5
|4.5
|3.5
|4.0
|$5,390
|中国
|西门子 Siemens (WD14S460HK)
|4.0
|4.0
|4.5
|3.5
|4.0
|$7,490
|中国
|飞歌 Philco (PWD851400V)
|3.5
|4.0
|4.0
|4.0
|3.5
|$6,998
|中国
|金章牌 Zanussi (ZWD81660NW)
|3.5
|4.0
|4.5
|3.5
|3.5
|$7,798
|意大利
|LG (F-C1208V4W)
|3.5
|4.5
|3.5
|3.5
|4.0
|$6,790
|中国
|三星 Samsung (WD80T654DBE)
|3.5
|4.5
|4.0
|3.0
|3.0
|$7,590
|中国
|东芝 Toshiba (TWD-BK90S2H)
|3.5
|4.0
|4.0
|3.5
|4.0
|$5,980
|中国
|美的 Midea (MFL80D14)
|3.5
|4.0
|3.0
|4.0
|4.5
|$6,499
|中国
|Panasonic (NA-S075H1)
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|$6,180
|中国
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1. 洗衣表现
测试以血渍、茶渍、酒渍、唇膏等10种污渍评估洁净比率，评分如下（5分满分）：
|评分
|型号
|4.5分（最佳）
|Miele、LG、三星
|3.5分（较低）
|惠而浦、美的、Panasonic
在各环节中，最高与最低洁净比率相差达27%（人造纤维衣物环节）。
过水效能
过水指数越低，代表残留洗衣剂越少 。综合评分：
|评分
|型号
|4.5分（最佳）
|惠而浦、三星
|3.5分（较低）
|Panasonic
在「清洗棉质衣物」环节中，最佳与最差样本的过水指数相差54%。
脱水效能
残留水分量越低，脱水效果越好。综合评分：
|评分
|型号
|4.5分（最佳）
|Miele、三星
|3分（较低）
|惠而浦、东芝、Panasonic
值得留意的是，残留水分量由37%至87%不等；惠而浦、东芝及Panasonic声称的最高脱水转速分别为1,400及1,200 rpm，但在基本洗衣程序预设的脱水转速仅为800 rpm，属样本中最低，导致脱水表现逊色。
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2. 干衣表现
干衣度准确性（干后与日常干爽度的差距）方面，在4个环节包括烘干棉质衣物、烘干人造纤维衣物、清洗连烘干棉质衣物、清洗连烘干人造纤维衣物之中，惠而浦、西门子、金章牌获4.5分最佳；美的仅得3分，其于全部干衣后均有衣物未干透。
干衣均匀性（各类衣物干度是否一致）方面，西门子表现最佳（4.5分），美的最差（3分）。
3. 悭电程度
洗衣程序：
- 较悭电（4.5分）：惠而浦、Panasonic
- 较耗电（3分）：金章牌、LG、三星
干衣程序：
- 较悭电（4分）：Miele
- 较耗电（2.5分）：Panasonic
洗衣连干衣程序：
- 较悭电（4分）：Miele、美的
- 较耗电（2.5分）：Panasonic
4. 悭水程度
- 洗衣程序： Panasonic最悭水（4.5分）；飞歌及三星最耗水（3分）
- 干衣程序： Miele、飞歌、LG、东芝、美的同获4.5分最佳；三星及Panasonic仅得3分
- 洗衣连干衣程序： Miele、美的（4.5分）；三星、Panasonic（3分）
5. 洗衣及干衣速度
- 洗衣程序： 惠而浦及西门子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分）
- 干衣程序： Miele最快（4.5分）；西门子、三星、Panasonic最慢（2.5分）
- 洗衣连干衣程序： 惠而浦较快（4分）；西门子、三星较慢（2.5分）
其他表现
- 宁静及减震程度：全部样本评分介乎3至3.5分，Miele、飞歌、LG稍占优。
- 使用方便度：Miele、LG、三星可经Wi-Fi手机遥控（惟不建议无人在家时启动）。
- 漏水测试：全部样本通过，侦测异常后自动排水，获满分。
- 售后服务：大部分全机保用2年，Miele仅1年。LG及三星不设续保。
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消费者可按预算及表现作出选择。若经常使用干衣功能，Miele的节能及速度优势明显；若著重性价比，惠而浦及西门子是实惠之选。消委会提醒消费者以下5个重点：
1. 注意洗衣量与干衣量差异
洗衣干衣机的最高干衣量通常低于最高洗衣量，若衣物量接近洗衣上限，需在洗衣后取出部分衣物再进行干衣，以免影响效果。
2. 避免烘干不适用衣物
切勿将海绵乳胶、含橡胶或蜡质等物料的衣物放入机内烘干，以免熔化甚至著火。
3. 善用节能功能
使用冷水洗衣或「节能」程序，并尽量储满一机衣物才开机，有助节约能源。在天气好时可晾晒衣物代替烘干，更可先用脱水程序高速脱水后再烘干，以缩短干衣时间。
4. 定期保养
定期清理滚筒、洗衣剂格及排水泵过滤器，并检查机门塑胶封边，有助延长机器寿命。
5. 留意售后服务
大部分型号提供2年全机保用，但Miele仅1年。消费者应查询续保费用及维修条款。
资料来源：消委会《选择月刊》
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