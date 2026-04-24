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消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级

食用安全
更新时间：14:00 2026-04-24 HKT
发布时间：14:00 2026-04-24 HKT

香港家居空间有限，加上潮湿多雨，令晾衫干衣成为不少家庭的烦恼。洗衣干衣机近年而备受关注。消委会在早前的测试发现，不少洗衣干衣机近在洗衣洁净、脱水、干衣准确度及悭电悭水等方面的表现参差。综合表现以Miele、惠而浦及西门子三款较佳，同夺4星评级。

3款洗衣干衣机评级4星 Miele最全能、惠而浦性价比高

消委会在过往曾测试10款洗衣干衣机在处理不同物料及分量衣物时的表现。10款样本均属前置式  「大眼鸡」，售价由5,390元至21,980元。售价最便宜是惠而浦、东芝及Panasonic，最贵为Miele。综合洗衣、干衣、悭电、悭水、速度及使用方便度等表现，以下三款获最高4星总评：

型号 售价 特点
Miele WTD160 WCS $21,980 洗衣最洁净；干衣最悭电、悭水、最快；脱水表现佳；但售价最高
惠而浦 WWEB8502GW $5,390 洗衣速度最快；干衣准确及均匀；洗衣悭电；性价比高
西门子 WD14S460HK $7,490 洗衣速度快；干衣均匀性最佳；售价相宜

消委会测试10款洗衣干衣机表现：

 

消委会测试10款洗衣干衣机 洗衣/干衣/悭电/悭水表现一览表

牌子及型号 总评 洗衣表现 干衣表现 悭电程度 悭水程度 建议零售价 声称原产地
Miele (WTD160 WCS) 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 $21,980 德国
惠而浦 Whirlpool (WWEB8502GW) 4.0 4.5 4.5 3.5 4.0 $5,390 中国
西门子 Siemens (WD14S460HK) 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0 $7,490 中国
飞歌 Philco (PWD851400V) 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 $6,998 中国
金章牌 Zanussi (ZWD81660NW) 3.5 4.0 4.5 3.5 3.5 $7,798 意大利
LG (F-C1208V4W) 3.5 4.5 3.5 3.5 4.0 $6,790 中国
三星 Samsung (WD80T654DBE) 3.5 4.5 4.0 3.0 3.0 $7,590 中国
东芝 Toshiba (TWD-BK90S2H) 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 $5,980 中国
美的 Midea (MFL80D14) 3.5 4.0 3.0 4.0 4.5 $6,499 中国
Panasonic (NA-S075H1) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 $6,180 中国

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1. 洗衣表现

测试以血渍、茶渍、酒渍、唇膏等10种污渍评估洁净比率，评分如下（5分满分）：

评分 型号
4.5分（最佳） Miele、LG、三星
3.5分（较低） 惠而浦、美的、Panasonic

在各环节中，最高与最低洁净比率相差达27%（人造纤维衣物环节）。

过水效能

过水指数越低，代表残留洗衣剂越少 。综合评分：

评分 型号
4.5分（最佳） 惠而浦、三星
3.5分（较低） Panasonic

在「清洗棉质衣物」环节中，最佳与最差样本的过水指数相差54%。

脱水效能

残留水分量越低，脱水效果越好。综合评分：

评分 型号
4.5分（最佳） Miele、三星
3分（较低） 惠而浦、东芝、Panasonic

值得留意的是，残留水分量由37%至87%不等；惠而浦、东芝及Panasonic声称的最高脱水转速分别为1,400及1,200 rpm，但在基本洗衣程序预设的脱水转速仅为800 rpm，属样本中最低，导致脱水表现逊色。

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2. 干衣表现

干衣度准确性（干后与日常干爽度的差距）方面，在4个环节包括烘干棉质衣物、烘干人造纤维衣物、清洗连烘干棉质衣物、清洗连烘干人造纤维衣物之中，惠而浦、西门子、金章牌获4.5分最佳；美的仅得3分，其于全部干衣后均有衣物未干透。

干衣均匀性（各类衣物干度是否一致）方面，西门子表现最佳（4.5分），美的最差（3分）。

3. 悭电程度

洗衣程序：

  • 较悭电（4.5分）：惠而浦、Panasonic
  • 较耗电（3分）：金章牌、LG、三星

干衣程序：

  • 较悭电（4分）：Miele
  • 较耗电（2.5分）：Panasonic

洗衣连干衣程序：

  • 较悭电（4分）：Miele、美的
  • 较耗电（2.5分）：Panasonic

4. 悭水程度

  • 洗衣程序： Panasonic最悭水（4.5分）；飞歌及三星最耗水（3分）
  • 干衣程序： Miele、飞歌、LG、东芝、美的同获4.5分最佳；三星及Panasonic仅得3分
  • 洗衣连干衣程序： Miele、美的（4.5分）；三星、Panasonic（3分）

5. 洗衣及干衣速度

  • 洗衣程序： 惠而浦及西门子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分）
  • 干衣程序： Miele最快（4.5分）；西门子、三星、Panasonic最慢（2.5分）
  • 洗衣连干衣程序： 惠而浦较快（4分）；西门子、三星较慢（2.5分）

其他表现

  • 宁静及减震程度：全部样本评分介乎3至3.5分，Miele、飞歌、LG稍占优。
  • 使用方便度：Miele、LG、三星可经Wi-Fi手机遥控（惟不建议无人在家时启动）。
  • 漏水测试：全部样本通过，侦测异常后自动排水，获满分。
  • 售后服务：大部分全机保用2年，Miele仅1年。LG及三星不设续保。

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消费者可按预算及表现作出选择。若经常使用干衣功能，Miele的节能及速度优势明显；若著重性价比，惠而浦及西门子是实惠之选。消委会提醒消费者以下5个重点：

1. 注意洗衣量与干衣量差异

洗衣干衣机的最高干衣量通常低于最高洗衣量，若衣物量接近洗衣上限，需在洗衣后取出部分衣物再进行干衣，以免影响效果。

2. 避免烘干不适用衣物

切勿将海绵乳胶、含橡胶或蜡质等物料的衣物放入机内烘干，以免熔化甚至著火。

3. 善用节能功能

使用冷水洗衣或「节能」程序，并尽量储满一机衣物才开机，有助节约能源。在天气好时可晾晒衣物代替烘干，更可先用脱水程序高速脱水后再烘干，以缩短干衣时间。

4. 定期保养

定期清理滚筒、洗衣剂格及排水泵过滤器，并检查机门塑胶封边，有助延长机器寿命。

5. 留意售后服务

大部分型号提供2年全机保用，但Miele仅1年。消费者应查询续保费用及维修条款。

 

资料来源：消委会《选择月刊》

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