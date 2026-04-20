捞海鲜有风险？徒手处理活海鲜 恐染神秘病毒或致视力受损 刮鳞去内脏高风险！

香港人爱食海鲜，蒸虾、蒸鱼几乎是家家户户的日常便饭。然而，有国际研究发现，一种源自水生动物的病毒——「偷死野田村病毒」（CMNV），可能透过徒手处理活鱼活虾或生食未熟水产，感染人类并引发反复发作的眼部疾病，导致眼压升高、视力受损。CMNV病毒是甚么？

眼疾久治不愈？或与海鲜有关

内媒澎湃新闻报道，眼压升高、视力模糊，可能是患「持续性高眼压性病毒性前葡萄膜炎」（POH-VAU）；山东第一医科大学等多家中国科研机构在国际顶尖期刊《自然—微生物学》发表研究，首次将这种难治眼病与一种水生动物病毒CMNV联系。

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实验证可破坏眼部组织

CMNV原本是水产业重点防御的病毒，主要导致养殖虾患上「偷死病」而大量死亡。但研究人员在70名POH-VAU患者中发现，这种病毒竟可「突破物种屏障」感染人类，引发眼部炎症。研究团队在小鼠身上进行实验。结果显示，受感染小鼠确实出现眼压升高和眼部组织损伤；CMNV能够感染哺乳动物细胞，尤其对人类角膜上皮细胞有更强杀伤力。

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7成患者徒手处理或生食海鲜中招

研究团队深入分析患者的日常行为，发现高达71.4%的病例与以下两种行为有关：

未加防护处理水产品（如徒手清洗、刮鳞、去内脏） 生食或半生食水产品（如鱼生、醉虾、生腌海鲜）

其中，家中负责处理海鲜的人员（占51.4%）风险最高，其次是生食水产品的消费者（15.7%）。研究指出，徒手处理活鱼活虾时不慎被刺伤、长期频繁食用生鱼片或醉虾，都是潜在的感染途径。部分患者从高风险行为到眼疾发作，潜伏期可能只有3至6个月。

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病毒无处不在、全球水域都有踪迹

令人担忧的是，CMNV并非局限于某一地区。研究显示，在亚洲、美洲、非洲甚至南极的养殖和野生水生动物中，都检测到该病毒。换句话说，无论市民购买本地活海鲜还是进口海产，理论上都有暴露风险。

3招养成良好卫生习惯

研究团队强调，提高公众对这种新型人畜共通传染病的认知至关重要。市民在日常生活中只需做好以下三点，便能大大降低感染风险：

1. 戴手套处理海鲜：处理生虾、蟹、鱼时，务必佩戴橡胶或即用手套，避免手部（尤其有伤口）直接接触水产品。

2. 彻底煮熟才食用：尽量避免生食或半生食水产品。

3. 生熟分开：处理生海鲜的刀具、砧板、器皿必须与处理熟食的分开使用，用完后彻底清洗消毒， 避免交叉污染。

资料来源：澎湃新闻

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