50岁男用相同保温杯逾10年 铅中毒致大脑萎缩亡 专家警告：放豆浆牛奶如养菌

【保温杯/水樽/安全】保温杯几乎是港人必备品，原来用错方法、选错材质，随时「慢性中毒」？有专家分享，曾有一名50多岁男子使用同一个保温杯十多年，结果铅中毒导致大脑萎缩、严重贫血、味觉改变，最后过世。医生警告，保温杯绝非「万能」，使用不当轻则腹泻，重则伤肾损脑。

大脑皮质萎缩证实铅中毒 错误使用保温杯

台湾肾脏科医生洪永祥在节目《医师好辣》分享病例指，该名50多岁男子某天驾车上班途中，精神恍惚且酿成交通意外。检查后发现他的保温杯用了十多年，内壁千疮百孔，甚至出现裂痕、生锈。他每天把咖啡装在里面喝一整天，日积月累导致铅中毒，大脑皮质严重萎缩，且严重贫血，除了肾功能欠佳，后来更引发吸入性肺炎离世，从发生车祸到身亡仅一年。

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铅中毒会对人体有以下影响：

损害大脑：记忆力衰退、失智、情绪不稳

影响造血系统：严重贫血、疲劳

破坏肾功能

味觉改变（嗜咸）

洪医生指，有7种饮品不应用保温杯盛载，否则会引发不同疾病：

保温杯中毒｜1. 蛋白质饮品

很多人习惯将豆浆、牛奶、拿铁咖啡装入保温杯慢慢喝，但医生强调：「保温杯不是冰箱。」任何蛋白质饮品，若在室温下放置超过两小时，细菌便会大量滋生。饮用后可能引起腹泻、肠胃炎。

更严重的问题是清洗不彻底。蛋白质残留会卡在杯盖缝隙、橡胶圈内，即使洗后闻到「噏味」，代表细菌已经滋生。下次再装开水，同样会把细菌喝下肚。医生指出，不少慢性腹泻个案，源头正是「污糟」保温杯。

保温杯中毒｜2. 酸性饮品+劣质不锈钢

很多人喜欢用保温杯装柠檬水、碳酸饮料、中草药、浓茶。这些饮品带有酸碱性，若保温杯材质不佳（例如平价的不锈钢），或杯身已有刮痕、焊接点生锈，重金属（铅、镍、铬）便会慢慢溶出。

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饮用温度要注意 超过65°C增食道癌风险

除了保温杯材质，饮品温度同样关键。医生指出，国际研究证实，长期饮用65°C以上的热饮，会增加食道癌风险。临床上不少长者喜欢「趁热饮」，躺下时喉咙痕痒、干咳，其实是食道黏膜受损的信号。建议热饮放凉至不烫口才饮用。

医生强调，最安全的做法是：

保温杯只用来装白开水，而且是室温或微暖（不超过65°C）

若装过蛋白质饮品（奶、豆浆），必须在两小时内饮完，并立即彻底清洗

避免装柠檬水、碳酸饮料、中药、浓茶等酸碱性液体

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如何拣安全保温杯？

1. 无焊接一体成型

优先选择一体成型、没有焊接缝的不锈钢杯；因为焊料可能含铅、锡等重金属。

2. 杯身有刮痕/变色/异味，要更换

不锈钢是镍和铬的合金，但若镍和铬释出，都是致癌物；若不锈钢颜色改变，就应停止使用。

3. 选购304不锈钢

购买不锈钢产品时，应挑选304等级的不锈钢，通常产品上会有标示。可用磁铁测试不锈钢品质，吸力越强，代表铁含量越高，防锈能力较差。

4. 杯盖及胶圈要矽胶，不要PC胶

很多保温杯盖是第七类塑胶（PC），遇热会释出双酚A。双酚A会影响儿童智商、神经系统，并干扰生殖发育。

安全选择：矽胶（软身、透明或白色）、聚丙烯（PP，编号5号）

避免选择：PC（7号）、染色塑胶

5. 新杯使用前「开壶」

新买的保温杯（尤其塑胶部件）可用温肥皂水装满，倒置一晚，重复七次，以溶出残留的化学物质。

资料来源：《医师好辣》

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