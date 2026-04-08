冷气有异味、制冷差？专家教40分钟洗冷气 免受霉菌困扰 附自学3步骤

夏日将至，又是频繁开冷气的时候。不少人发现冷气越吹越暖、甚至吹出异味，核心原因很可能是缺乏定期清洁。有日本专家分享，只要掌握正确方法，一般家庭用户可自行清洗滤网及机身表面，但内部深层部件必须交由专业人士处理，用冷气清洁喷雾又有无效呢？

洗冷气｜不洗有无风险？自己可以在家洗？几耐洗一次？

空调专家久田优美于日本家事网站分享，冷气机若长期不清洁，会出现以下问题：

吹出的风带有霉味、臭味

耗电量上升，电费增加

制冷或制暖效果变差

内部滋生霉菌，可能诱发过敏、咳嗽哮喘等健康问题

滴水、故障，甚至缩短冷气机寿命

冷气机是家居必备的贵价家电，定时清洁可以确保其寿命更长、更耐用。根据各大冷气机品牌的说明书，一般用户可自行处理的范围包括：

清洁项目 自行清洗 建议清洗频率 隔尘网 可以 每2星期至1个月一次 机身表面及出风口 可以 每2星期至1个月一次 内部风扇、热交换器（散热片） 不可以 每1至2年一次

专家提醒，隔尘网可以先用吸尘机吸走表面灰尘，再用水冲洗。如果太耐没洗，可以用少量中性洗洁精加水稀释，配合软毛刷轻擦，然后彻底过水晾干。

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洗冷气｜简单3步清洗 只需40分钟

即使从未洗过冷气，跟着以下步骤，约40分钟即可完成基本清洁。要准备好以下工具：

抺布或除尘扫

吸尘机

软毛刷（旧牙刷亦可）

毛巾两条

少量中性洗洁精（稀释用）

第1步：洗隔尘网（约20分钟）

步骤：

拔掉电源插头，防止漏电意外。 抹走机顶积尘，用除尘扫或干布轻轻扫走，避免灰尘飞扬起。 参考说明书并打开面盖，一般只需轻轻拉起面盖底部两侧。 可使用吸尘机吸走滤网表面灰尘，如果滤网不太脏可跳过这步骤。 拆下滤网，慢慢抽出，小心灰尘散落。 用花洒冲洗，要由滤网背面（向机内的一面）冲向正面，才能将尘埃推出。 残留灰尘/污渍用稀释洗洁精及软刷清洗，切勿使用强碱或腐蚀性清洁剂。 用毛巾吸干水份，再自然晾干；可用两条毛巾夹住滤网按压吸水。必须完全干透才装回，否则会发霉。

要注意，滤网一定要从背面冲水，若从正面冲水，灰尘会被压入网孔导致堵塞；另外，滤网属塑胶部件，不宜烈日暴晒，否则会加速老化。

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第2步：清洁出风口及机身（约10分钟）

步骤：

拆下滤网后，用除尘扫轻轻扫走机内可见灰尘。 再用扭干的湿布擦拭面盖内外、出风口、导风板等塑胶部分。

要注意，切勿弄湿散热片（金属片）及内部电子零件。只可用清水，不可使用任何清洁剂，以免损坏零件。

第3步：清理内部灰尘（约10分钟）

步骤：

用吸尘机轻轻吸走散热片表面的灰尘。此部分只限于非常表面的处理，因为深层清洁必须由专业师傅进行。

洗冷气｜有自动清洁功能也要定期清洗？室外机也要洗？

部分冷气型号配备「自动清洁滤网」或「内部干燥」功能。前者会自动扫走滤网尘垢，用户毋须清洗滤网，但需定期清理集尘盒。后者在关机后继续送风，吹干内部水分，防止霉菌滋生。另外，室外冷气机一般不需要频繁打理，但若发现以下情况，应请师傅检查及清理：

机身周围或内部积聚垃圾

运作时有异常噪音

室外机周围有动物粪便或异物

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洗冷气｜使用冷气清洁喷雾有效吗？

坊间有一些冷气清洁喷雾，标榜一喷即可清洗散热片，看似十分经济实惠。惟制造商不建议使用冷气清洁喷雾，原因如下：

未完全冲洗干净的清洁剂可能残留在污垢上，反而更污糟。

喷剂或水分渗入「不应沾水」的零件，可能导致短路、火灾事故。

清洁能力不足。

一项针对约200位冷气清洁业者的调查显示，80%专业人士不建议使用市售冷气清洁喷剂。如已使用，可尝试开启制冷模式运行数小时，利用冷凝水稀释并冲走部分化学物，但不能保证完全安全。

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洗冷气｜如何防止霉菌滋生？

保持冷气清洁最关键的两件事：第一，不要让灰尘积聚滤网；第二，保持内部干燥防止发霉。除了每两星期用吸尘机吸一次滤网，也要好好利用冷气机「内部干燥」功能或风扇模式。

使用冷气时，内部会形成冷凝水，增加湿度，开启「内部干燥」功能或风扇模式可去除内部湿气，干燥内部并防止霉菌滋生。

资料来源： くらしのマーケット

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