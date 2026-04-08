冷气有异味、制冷差？专家教40分钟洗冷气 免受霉菌困扰 附自学3步骤
发布时间：19:00 2026-04-08 HKT
夏日将至，又是频繁开冷气的时候。不少人发现冷气越吹越暖、甚至吹出异味，核心原因很可能是缺乏定期清洁。有日本专家分享，只要掌握正确方法，一般家庭用户可自行清洗滤网及机身表面，但内部深层部件必须交由专业人士处理，用冷气清洁喷雾又有无效呢？
洗冷气｜不洗有无风险？自己可以在家洗？几耐洗一次？
空调专家久田优美于日本家事网站分享，冷气机若长期不清洁，会出现以下问题：
- 吹出的风带有霉味、臭味
- 耗电量上升，电费增加
- 制冷或制暖效果变差
- 内部滋生霉菌，可能诱发过敏、咳嗽哮喘等健康问题
- 滴水、故障，甚至缩短冷气机寿命
冷气机是家居必备的贵价家电，定时清洁可以确保其寿命更长、更耐用。根据各大冷气机品牌的说明书，一般用户可自行处理的范围包括：
|清洁项目
|自行清洗
|建议清洗频率
|隔尘网
|可以
|每2星期至1个月一次
|机身表面及出风口
|可以
|每2星期至1个月一次
|内部风扇、热交换器（散热片）
|不可以
|每1至2年一次
专家提醒，隔尘网可以先用吸尘机吸走表面灰尘，再用水冲洗。如果太耐没洗，可以用少量中性洗洁精加水稀释，配合软毛刷轻擦，然后彻底过水晾干。
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洗冷气｜简单3步清洗 只需40分钟
即使从未洗过冷气，跟着以下步骤，约40分钟即可完成基本清洁。要准备好以下工具：
- 抺布或除尘扫
- 吸尘机
- 软毛刷（旧牙刷亦可）
- 毛巾两条
- 少量中性洗洁精（稀释用）
第1步：洗隔尘网（约20分钟）
步骤：
- 拔掉电源插头，防止漏电意外。
- 抹走机顶积尘，用除尘扫或干布轻轻扫走，避免灰尘飞扬起。
- 参考说明书并打开面盖，一般只需轻轻拉起面盖底部两侧。
- 可使用吸尘机吸走滤网表面灰尘，如果滤网不太脏可跳过这步骤。
- 拆下滤网，慢慢抽出，小心灰尘散落。
- 用花洒冲洗，要由滤网背面（向机内的一面）冲向正面，才能将尘埃推出。
- 残留灰尘/污渍用稀释洗洁精及软刷清洗，切勿使用强碱或腐蚀性清洁剂。
- 用毛巾吸干水份，再自然晾干；可用两条毛巾夹住滤网按压吸水。必须完全干透才装回，否则会发霉。
要注意，滤网一定要从背面冲水，若从正面冲水，灰尘会被压入网孔导致堵塞；另外，滤网属塑胶部件，不宜烈日暴晒，否则会加速老化。
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第2步：清洁出风口及机身（约10分钟）
步骤：
- 拆下滤网后，用除尘扫轻轻扫走机内可见灰尘。
- 再用扭干的湿布擦拭面盖内外、出风口、导风板等塑胶部分。
要注意，切勿弄湿散热片（金属片）及内部电子零件。只可用清水，不可使用任何清洁剂，以免损坏零件。
第3步：清理内部灰尘（约10分钟）
步骤：
- 用吸尘机轻轻吸走散热片表面的灰尘。此部分只限于非常表面的处理，因为深层清洁必须由专业师傅进行。
洗冷气｜有自动清洁功能也要定期清洗？室外机也要洗？
部分冷气型号配备「自动清洁滤网」或「内部干燥」功能。前者会自动扫走滤网尘垢，用户毋须清洗滤网，但需定期清理集尘盒。后者在关机后继续送风，吹干内部水分，防止霉菌滋生。另外，室外冷气机一般不需要频繁打理，但若发现以下情况，应请师傅检查及清理：
- 机身周围或内部积聚垃圾
- 运作时有异常噪音
- 室外机周围有动物粪便或异物
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洗冷气｜使用冷气清洁喷雾有效吗？
坊间有一些冷气清洁喷雾，标榜一喷即可清洗散热片，看似十分经济实惠。惟制造商不建议使用冷气清洁喷雾，原因如下：
- 未完全冲洗干净的清洁剂可能残留在污垢上，反而更污糟。
- 喷剂或水分渗入「不应沾水」的零件，可能导致短路、火灾事故。
- 清洁能力不足。
一项针对约200位冷气清洁业者的调查显示，80%专业人士不建议使用市售冷气清洁喷剂。如已使用，可尝试开启制冷模式运行数小时，利用冷凝水稀释并冲走部分化学物，但不能保证完全安全。
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洗冷气｜如何防止霉菌滋生？
保持冷气清洁最关键的两件事：第一，不要让灰尘积聚滤网；第二，保持内部干燥防止发霉。除了每两星期用吸尘机吸一次滤网，也要好好利用冷气机「内部干燥」功能或风扇模式。
使用冷气时，内部会形成冷凝水，增加湿度，开启「内部干燥」功能或风扇模式可去除内部湿气，干燥内部并防止霉菌滋生。
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