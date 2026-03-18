海味防霉攻略｜专家教3招分辨盐霜/发霉 即睇鲍鱼/花胶/海参/冬菇储存秘诀 塞入雪柜有效？

海味防霉攻略｜香港春天潮湿，回南天简直是家家户户的噩梦，不只墙壁地板出水，家中珍藏的海味也面临发霉危机。裕生海味传人祺祺（Kiki）接受《星岛头条》专访，教大家海味保存攻略，从分辨盐霜与霉斑，到不同海味的专属储存秘诀，一一详细解说。

海味防霉攻略｜盐霜定发霉 三招教你分辨

许多人打开储物柜，发现元贝或螺头表面出现白色粉末，第一个反应是「难道发霉了」，但祺祺解释，这很可能是正常的「盐霜」。「在海味海产上，盐霜常出现于元贝、螺头和蚝豉。」祺祺指出，海产在晒干或风干过程中，水分蒸发导致内部的盐分与氨基酸渗出并结晶，证明食材储存时间足够且干燥。盐霜多为无味或微咸，摸起来干燥，完全正常。要分辨盐霜与发霉，祺祺教可从三招入手：

1. 外观颜色

发霉：表面长出黑、白、青色斑点，质地不均匀，常有绿色斑点

盐霜：形成一层薄薄、干燥的白色粉末，呈结晶状

2. 透光度

发霉：放在灯光下检查，不透光、有暗沉阴影或内部未干透

正常：放在灯光下检查，优质干货晶莹通透

3. 气味

发霉：打开包装有明显霉味、刺鼻味或酸味

正常：表面有盐霜时，海味味道浓烈纯正

海味防霉攻略｜切掉发霉部分/发霉海味晒太阳可以吗？

如果发现海味局部发霉，能否切掉发霉部分继续食用？祺祺斩钉截铁回答：「不可以食用。」她解释，发霉海味即使切除可见菌斑，内部通常已被肉眼看不见的「菌丝」和霉菌毒素（如黄曲毒素）污染。这些毒素具有肝肾毒性与致癌风险，即使加热处理也无法杀死。她强调：「只要发现发霉，请直接丢弃。」切勿因小失大！

老一辈常说，发霉海味晒晒太阳就能「急救」，祺祺坦言，从科学与食品安全角度来看，这个做法并不可行。「阳光的紫外线虽有一定杀菌作用，但仅能影响表面，且霉菌孢子非常顽强耐热。」即使表面看起来干净了，深入食材内部的霉菌菌丝依然存在，一旦环境合适会迅速再次生长。更危险的是，霉菌在生长过程中可能产生黄曲毒素等有害代谢物，这些毒素具有热稳定性，日晒或煮食都无法破坏。

海味防霉攻略｜海味保存首重防潮 塞入雪柜未必最安全？

祺祺指出，香港潮湿天气下，不同种类的海味保存方法各有讲究。需要浸发的干货，存放重点在于「防潮」与「温度」；即食海味则要「冷藏」和留意「食用期限」。

需要浸发的干货

鲍鱼、元贝：存放雪柜冷藏（0-8 °C ）以防发霉

）以防发霉 花胶：存放于通气的洗衣袋，内放花椒和八角防虫，有空可取出晒晒太阳

即食海味

开封前可常温保存，开封后必须密封冷藏

建议放入雪柜冷藏室（0-4 °C ）

） 鲜活海鲜制品即使冷藏也不宜超过两日

很多人习惯将所有食材都塞进雪柜，祺祺指出这并非适用于所有海味，且必须密封。

分级保存指南

冰格（-18°C） 蚝豉、生晒蚝、已浸发海味（鲍鱼、海参、花胶） 冷藏室（0-4°C） 虾米、虾干、鱿鱼、章鱼、螺头、鲍鱼、瑶柱 常温/阴凉处 干身花胶（放通气洗衣袋，加干燥剂、八角）、冬菇；但长期不吃仍建议放入雪柜

海味防霉攻略｜鲍鱼/花胶/海参/冬菇储存秘诀

祺祺特别为几款港人最爱的海味提供实用建议：

1. 鲍鱼（干鲍）

最佳位置： 密封后放雪柜冰格（0-4°C）。

密封后放雪柜冰格（0-4°C）。 储存贴士：干鲍含糖分和蛋白质，室温极易惹虫或发霉，必须雪柜储存。

2. 花胶

最佳位置： 通风阴凉处或雪柜蔬菜格（4°C）。

通风阴凉处或雪柜蔬菜格（4°C）。 储存贴士：

老花胶：若已陈化多年，用布袋或通气洗衣袋（加干燥剂、八角）装好，挂通风处，有空晒晒太阳，越陈越香。 一般花胶：同样用通气袋（加干燥剂、八角）装好挂通风处，回南天必须移入雪柜。

3. 海参

最佳位置： 室温干燥处（必须完全密封）。

室温干燥处（必须完全密封）。 储存贴士：干海参最怕油和水。确保手干、容器干，用密封袋装好放阴凉柜子即可。未浸发的

海参不建议放雪柜，因雪柜水气反而易令海参受潮变质。

4. 冬菇

最佳位置： 密封后放雪柜蔬菜格（4°C）

密封后放雪柜蔬菜格（4°C） 储存贴士：冬菇吸湿力极强，室温存放很快变软、长虫或出白点。放入密封罐或密实袋，挤出空气后入雪柜，保持干爽鲜甜。

海味防霉攻略｜保存前多做一步 效果加倍

祺祺最后提醒一个关键步骤：「所有的海味在入柜前，若许可最好先在大太阳下晒2-3个小时，确保彻底干透，保存效果加倍。」她总结，香港潮湿天气下保存海味的核心原则是「防潮」与「防虫」，只要掌握各类海味的特性，配合适当的储存方法，就能让珍贵的海味长久保存，随时享用。

专家履历：海味传人祺祺（Kiki）

裕生海味二代传人，拥有「药膳烹调师」、「中医营养学」及「中医美容学」等证书。毕业于「香港演艺学院」戏剧学院表演系，钟情话剧，又爱药膳养生。

延伸阅读：做冬必备海参成抗癌新曙光 研究证阻癌细胞扩散 附4招拣海参贴士

---

相关文章：

澳门消委会教7招家居防霉攻略 必学漂白水黄金比例 1:49/1:10要几时用？

回南天狂流鼻水/皮肤痕痒/出红疹或因霉菌惹祸 达人分享5款必备家电抗湿防霉最平$170

洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

羽绒入防尘袋超错恐变霉菌温床 专家教2招正确保养+收纳 延长羽绒褛寿命防发霉避免过敏