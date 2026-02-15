Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沐浴露推介｜日媒《LDK》评测11款人气产品 4款获A级泡泡温和清洁又滋润 Biore/Dove/无印几高分？

食用安全
除了面部皮肤，身体皮肤的日常护理也十分重要。一款良好的沐浴露能温和清洁又能好好滋润皮肤。日本杂志《LDK》评测了市面11款沐浴露，包括「Biore」、「 Nivea」及「Dove」等热门品牌，并从清洁力、使用感受和成分3方面对比各款产品，当中有4款沐浴露获A级。

日媒《LDK》评测11款沐浴露  4款产品获A级

《LDK》近日公布11款沐浴露的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 清洁力：将涂有模拟皮脂的玻璃板用稀释于水中的沐浴露在恒温下清洗，每种产品清洗时间相同。
  • 使用感受：把每款产品分发给多名女性观察员，由她们评估洗澡后的皮肤状况。她们会在相同条件下揉搓起泡，将泡沫涂抹在纸巾上，并垂直握住10秒，再比较泡沫的黏附程度。
  • 成分：所有成分均经过专业检测。专业人员对包装上成分表的所有成分进行分析。基于主要清洁成分对皮肤的温和性，进行全面评估。

11款沐浴露名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测沐浴露名单：

  • 第11位（2.76分）B级：arau. Foam Body Soap 泡ボディソープ（日圆¥691，约HK$34）
  • 第10位（3.04分）B级：Dove ふわとろボディウォッシュ ザクロ＆シアバター（日圆¥550，约HK$27）
  • 第9位（3.10分）B级：Nivea Creme Care ボディウォッシュ Ｗ浓厚保湿 ヨーロピアンホワイトソープの香り（日圆¥584，约HK$29）
  • 第8位（3.17分）B级：Kneipp  泡ボディウォッシュ ネロリの香り（日圆¥3980，约HK$198）
  • 第7位（3.29分）B级：Biore うるおいしっとり ポンプ（日圆¥491，约HK$24）
  • 第6位（3.38分）B级：DEOCO Body Cleanse（日圆¥798，约HK$40）
  • 第5位（3.56分）B级：无印良品 敏感肌用ボディソープ 液体タイプ（日圆¥590，约HK$29）
  • 第4位（3.64分）A级：Botanist Botanical Body Soap Foam Moist（日圆¥1100，约HK$55）
  • 第3位（4.07分）A级：Kao Biore The Body（日圆¥691，约HK$34）
  • 第2位（4.24分）A级：Botanical by Muse 清爽保湿橙花柑橘香沐浴露（日圆¥1200，约HK$60）
  • 第1位（4.42分）A级：カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ（日圆¥398，约HK$20）

第1名沐浴露有何优点？

在各款产品中，「arau. Foam Body Soap 泡ボディソープ」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款产品让肌肤感觉清爽，但稀薄的泡沫令人失望。它的清洁力亦较弱，无法彻底去除油脂。

《LDK》测试员指，排名第1位的「カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ」和排名第3位「Kao Biore The Body」都获Best Buy称号。「Kao Biore The Body」有丰富的泡沫，能有效清洁超过90%肌肤。它含有温和的清洁成分（例如两性表面活性剂），并在成分测试中获得了高分。

排名第1位的「カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ」清洁力强劲，无需用力搓洗即可彻底去除多余油脂。它起泡迅速，洗后肌肤感觉更加滋润。其活性成分异丙基甲基苯酚，能够有效防止汗水和体味。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品  2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

护手霜推介｜日媒《LDK》评测21款人气产品 6款获A级 保湿不黏腻 第1名只售$22！

室内袜推介｜日本《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 超保暖/不易起毛球！

润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

