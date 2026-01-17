Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美白牙膏推介｜日媒《LDK》评测11款人气产品 A级产品有效美白去渍 仅售约$7性价比高

食用安全
更新时间：16:10 2026-01-17 HKT
发布时间：16:10 2026-01-17 HKT

美白牙膏深受关注牙齿泛黄的人的喜爱。日本杂志《LDK》评测了市面11款美白牙膏，包括「LION Lighty」、「 花王」及「unlabel Lab」等热门品牌，并从去美白效果、去污效果和使用感受3方面对比各款产品，当中只有1款美白牙膏获A级。

日本《LDK》评测11款美白牙膏 1款获A级 

《LDK》近日公布11款美白牙膏的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 美白效果：将每款产品涂抹于有色贝壳上，用手指揉搓，并透过目测评估去渍程度。
  • 去污效果：在牙齿模型上涂抹人工牙菌斑，然后用手指涂抹产品，并摩擦一定次数，以确定其去除牙渍的效果。
  • 使用感受：由多位评测员实际使用这些牙膏，并从口味、刺激性、泡沫是否适中以及使用后的清爽感等方面进行评分。

11款美白牙膏名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测美白牙膏名单：

  • 第11位（1.63分）D级：Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated（日圆¥1595，约HK$10）
  • 第10位（2.13分）C级：Co-medical+ Shin White Powder（日圆¥3080，约HK$19）
  • 第9位（2.25分）C级：R.O.C.S. Rox PRO Sensational White Sweet Mint Toothpaste（日圆¥663，约HK$4）
  • 第8位（2.33分）C级：unlabel Lab Hydroxyapatit White tooth paste Premium（日圆¥1500，约HK$9）
  • 第7位（2.75分）C级：石冢硝子 デオグラ Ora Tech + ホワイトニング（日圆¥1650，约HK$10）
  • 第6位（2.88分）C级：ハレノ 薬用ハミガキ（日圆¥1540，约HK$10）
  • 第5位（3.08分）B级：花王 ピュオーラ 美白ケア ハミガキ（日圆¥433，约HK$3）
  • 第4位（3.25分）B级：第一三共ヘルスケア クリーンデンタル 美白ケア（日圆¥1436，约HK$9）
  • 第3位（3.63分）B级：ヘイリオンジャパン シュミテクト フューチャーホワイトケア（日圆¥1039，约HK$7）
  • 第2位（3.95分）B级：polyrin Medicated whitening essence（日圆¥1980，约HK$12）
  • 第1位（4.68分）A级：LION Lightee White Citrus Mint（日圆¥1160，约HK$7）

第1名美白牙膏有何优点？

在各款产品中，「Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款广受欢迎的美白产品经过改良，并添加了蛋壳衍生的磷灰石作为清洁剂。然而，令人遗憾的是，本次测试中并未观察到任何美白效果！它在去渍测试中的表现也很差。

《LDK》测试员指，排名第1位的「LION Lightee White Citrus Mint」凭借其强大的去污效果当之无愧地胜出。它的美白效果和去渍能力都非常出色，清爽的刷牙体验也令人惊艳。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

---

