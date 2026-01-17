美白牙膏推介｜日媒《LDK》评测11款人气产品 A级产品有效美白去渍 仅售约$7性价比高
更新时间：16:10 2026-01-17 HKT
发布时间：16:10 2026-01-17 HKT
发布时间：16:10 2026-01-17 HKT
美白牙膏深受关注牙齿泛黄的人的喜爱。日本杂志《LDK》评测了市面11款美白牙膏，包括「LION Lighty」、「 花王」及「unlabel Lab」等热门品牌，并从去美白效果、去污效果和使用感受3方面对比各款产品，当中只有1款美白牙膏获A级。
日本《LDK》评测11款美白牙膏 1款获A级
《LDK》近日公布11款美白牙膏的测试结果，其中3大评分标准如下：
- 美白效果：将每款产品涂抹于有色贝壳上，用手指揉搓，并透过目测评估去渍程度。
- 去污效果：在牙齿模型上涂抹人工牙菌斑，然后用手指涂抹产品，并摩擦一定次数，以确定其去除牙渍的效果。
- 使用感受：由多位评测员实际使用这些牙膏，并从口味、刺激性、泡沫是否适中以及使用后的清爽感等方面进行评分。
11款美白牙膏名单及评价⬇⬇⬇
LDK评测美白牙膏名单：
- 第11位（1.63分）D级：Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated（日圆¥1595，约HK$10）
- 第10位（2.13分）C级：Co-medical+ Shin White Powder（日圆¥3080，约HK$19）
- 第9位（2.25分）C级：R.O.C.S. Rox PRO Sensational White Sweet Mint Toothpaste（日圆¥663，约HK$4）
- 第8位（2.33分）C级：unlabel Lab Hydroxyapatit White tooth paste Premium（日圆¥1500，约HK$9）
- 第7位（2.75分）C级：石冢硝子 デオグラ Ora Tech + ホワイトニング（日圆¥1650，约HK$10）
- 第6位（2.88分）C级：ハレノ 薬用ハミガキ（日圆¥1540，约HK$10）
- 第5位（3.08分）B级：花王 ピュオーラ 美白ケア ハミガキ（日圆¥433，约HK$3）
- 第4位（3.25分）B级：第一三共ヘルスケア クリーンデンタル 美白ケア（日圆¥1436，约HK$9）
- 第3位（3.63分）B级：ヘイリオンジャパン シュミテクト フューチャーホワイトケア（日圆¥1039，约HK$7）
- 第2位（3.95分）B级：polyrin Medicated whitening essence（日圆¥1980，约HK$12）
- 第1位（4.68分）A级：LION Lightee White Citrus Mint（日圆¥1160，约HK$7）
第1名美白牙膏有何优点？
在各款产品中，「Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款广受欢迎的美白产品经过改良，并添加了蛋壳衍生的磷灰石作为清洁剂。然而，令人遗憾的是，本次测试中并未观察到任何美白效果！它在去渍测试中的表现也很差。
《LDK》测试员指，排名第1位的「LION Lightee White Citrus Mint」凭借其强大的去污效果当之无愧地胜出。它的美白效果和去渍能力都非常出色，清爽的刷牙体验也令人惊艳。
资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》
延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！
---
相关文章：
护手霜推介｜日媒《LDK》评测21款人气产品 6款获A级 保湿不黏腻 第1名只售$22！
室内袜推介｜日本《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 超保暖/不易起毛球！
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？
最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
2026-01-16 13:00 HKT
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
2026-01-16 15:49 HKT