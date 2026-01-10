Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清洁剂推介｜日媒《LDK》评测8款人气产品 3款获A级 快速去除不同污垢！

更新时间：09:10 2026-01-10
发布时间：09:10 2026-01-10

多用途清洁剂十分方便，只需一瓶即可处理油脂、水渍和灰尘等各种污垢。日本杂志《LDK》评测了市面8款多用途清洁剂，包括「友和」、「 CAINZ」及「花王 Quickle」等热门品牌，并从去除油渍效果、去除皮脂效果和使用感受3方面对比各款产品，当中有3款清洁剂获A级。

日本《LDK》评测8款多用途清洁剂 3款获A级 

《LDK》近日公布8款多用途清洁剂的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 去除油渍效果：将清洁剂滴在通风扇的油渍和灰尘污渍上，并比较放置一段时间后的去除效果。
  • 去除皮脂效果：将清洁剂滴在涂有人造皮脂的人造皮革上，以测试其去除率。
  • 使用感受：测试产品的握持舒适度、泡棉扩散性和擦拭便利性。

8款多用途清洁剂名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测多用途清洁剂名单：

  • 第8位（2.67分）C级：东邦 ウタマロクリーナー（日圆¥333，约HK$17）
  • 第6名（3.00分）B级：花王 Quickle Homereset 泡クリーナー（日圆¥347，约HK$17）
  • 第6名（3.00分）B级：Saraya Happy Elephant Multi Cleaner（日圆¥546，约HK$27）
  • 第5名（3.33分）B级：レック ストロングオレンジクリーナー（日圆¥1243，约HK$62）
  • 第4名（3.67分）B级：リンレイ ウルトラハードクリーナー 多用途（日圆¥880，约HK$44）
  • 第2名（4.00分）A级：CAINZ 多用途清洁剂（日圆¥498，约HK$25）
  • 第2名（4.00分）A级：リンレイ ウルトラオレンジクリーナー（日圆¥963，约HK$48）
  • 第1名（4.33分）A级：友和 アビリティークリーン（日圆¥511，约HK$25）

第1名多用途清洁剂有何优点？

在各款产品中，「东邦 ウタマロクリーナー」获得最后一名，《LDK》测试员指，「东邦 ウタマロクリーナー」几乎无法去除任何油脂，而且还有一些皮脂污渍残留。泡沫延展性尚可，但按压一次产生的泡沫量很少。

《LDK》测试员指，排名第1位的「友和 アビリティークリーン」获得Best Buy的称号。《LDK》指，第1位的「友和 アビリティークリーン」每次擦拭都能去除污垢，清洁也变得充满乐趣。将这款产品喷在抹布上，擦拭污渍，大约擦拭两下后，污垢就会开始脱落。更令人惊喜的是，泛黄的衬衫也可恢复原有的光泽。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

---





