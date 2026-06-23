邱淑贞女儿沈月骚低胸丰满上围 玲珑浮凸S形曲线极吸睛 完美遗传妈妈性感基因

「性感女神」邱淑贞的女儿沈月，向来尽得妈妈的优良遗传而备受瞩目。近年她以模特儿身分活跃于时尚界，凭著精致的脸孔与丰满的身材，迅速成为各大品牌的新宠儿。近日沈月在社交平台上分享了一组为时尚品牌拍摄的夏日花絮照，其清新脱俗的气质与惊人美貌再次惊艳网民，纷纷赞叹她不仅与妈妈成个饼印，更散发出当年邱淑贞全盛时期的风采。

沈月大方展现诱人澎湃身材

沈月在这辑花絮照中，身穿一件蓝白格纹的低胸吊带连身裙，内搭一件白色平口小背心，在炎炎夏日中透出一股清新的少女气息。细肩带的设计巧妙地突显了她精致的肩颈线和性感的锁骨，而贴身的剪裁更是将她玲珑浮凸的身材曲线，展露无遗，性感度爆灯。照片中的沈月，时而对著镜头展露甜美灿烂的笑容，时而微微侧头流露妩媚神情，一头乌黑亮丽的长发随风飘逸，网民纷纷被她俘虏，赞她仙气满泻。

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沈月与妈妈邱淑贞十足饼印

沈月最令人惊叹的，莫过于她那张与妈妈邱淑贞饼印一般的脸孔，同样拥有小巧精致的鹅蛋脸，一双圆润而灵动的大眼睛，眼神清澈，顾盼之间流露出满满的灵气。高挺的鼻梁和饱满的唇形，完美地复制了妈妈的经典美貌。无论是五官的比例，还是脸部轮廓的线条，都与邱淑贞年轻时的模样极为相似，网民惊叹基因强大。

网民赞沈月神还原全盛时期邱淑贞

回顾90年代的邱淑贞，她凭借其在《赌神2》中一身红衣的经典形象，以及在《赤裸羔羊》等电影中的大胆演出，奠定了她「性感女神」的地位，网民指她的美，集甜美、俏皮、性感于一身。如今沈月不仅继承了母亲的美貌，更将这份独特气质完美吸收并加以发挥，她的身上既有著少女的纯真甜美，又不经意地流露出像妈妈邱淑贞的性感风情。

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