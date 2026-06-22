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王俊棠罕缺席领军TVB龙舟队传离巢 演「池富」劲入屋 自爆未收通知演新一辑《爱回家》

影视圈
更新时间：18:30 2026-06-22 HKT
发布时间：18:30 2026-06-22 HKT

王俊棠近日被传出准备离巢TVB，起因是他罕有缺席领军多年的端午节TVB龙舟队赛事，加上其参演的处境剧《爱·回家之开心速递》即将于2026年7月播出大结局，他饰演的「池富」在剧中久未现身，他坦言尚未接获新工作安排。对此，70岁的王俊棠接受传媒访问时否认离巢传闻，强调目前仍与TVB维持合约关系，并透露现时正身处深圳，为TVB新剧《模范律师团》进行拍摄工作，以实际行动粉碎离巢揣测。

王俊棠缺席龙舟竞赛惹关注

至于为何缺席本届沙田端午节龙舟竞赛，王俊棠解释是由于早前获委任为中山三乡镇的文旅推广大使，节日期间需在当地出席宣传及公众互动活动，因档期冲突未能回港。他补充，自1998年起参与TVB龙舟队，曾夺得好名次，未来仍会继续参赛。此外，对于过往曾于赛事直播节目中，与主持人安德尊互相斗嘴而引发的不和传闻，王俊棠澄清两人私下关系十分友好，过往的争论仅为对方开玩笑的表现。

相关阅读：端午节丨王俊棠出战《沙田龙舟竞赛》逾20年首度缺席疑离巢？ 安德尊曾寸「宿敌」扮大佬

王俊棠未收到参与新处境剧通知

随著《爱·回家之开心速递》即将播出大结局，饰演「池富」的王俊棠坦言暂未收到参与新一辑处境剧的通知。他表示自己目前签订的合约演出数目虽然不多，但认为剧集制作仍需要资深演员的参与配合。对于未来的工作安排，王俊棠保持开放态度，期望后续能继续参与新剧的拍摄工作。

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