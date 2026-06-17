吴倬希被封大热佳丽竟突然退选 乐易玲揭内幕爆缺席集训：欢迎明年再选丨香港小姐2026

《2026 香港小姐竞选》今日（17日）在将军澳电视城举行记者会，大会安排12位佳丽首晤传媒，但名单出现变动，有份到发廊换造型的大热吴倬希未有现身，其位置由多伦多华姐陈梓颖接替，今届12位候选佳丽分别是袁丝珩、李泽欣、李澄晴、谭雅文、魏欣、卢蔚晴、杨媛媛、邓匡闵、周芳姿、陈梓颖、颜懿菲与汤家琳，佳丽们行Catwalk亮相，周芳姿不慎Kick一Kick。

乐易玲欢迎吴倬希下一年参加

谈到吴倬希退出比赛由陈梓颖补上，统筹委员会成员电视广播有限公司助理总经理（艺员管理及发展）乐易玲指拣了16位从中拣12位，「她很亲切，好优质、很靓，这2日训练的行程都有参与，但因为与她家人安排撞期了，会缺席集训，我觉得她未能全程参与不太好、对团队不好，因为大家要密集训练2个月，下一年很欢迎她参加，其实她才艺都想好了，五国语言唱《别怪她》，但她回去和家人倾，但屋企的事迁就不到。」

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乐易玲指符冬钰因学业问题退选

在记者会上，乐易玲与助理总经理（企业传讯）黄德慧、制作部助理总监（非戏剧制作）暨统筹经理姜伟齐接受传媒访问，乐易玲表示在分批拣选下拣出12位佳丽拣到前一晚，最终决定12人人选。乐易玲又指符冬钰也因学业问题，为了毕业不能缺席必修课而撞期，「其实她很早来香港准备，但学校配合不到，她才21岁，有很多时间再来。」姜伟笑言，「下年有好多人来。」又指「百万网红」温思婷分数不足，但她的确很可爱几努力。「工展小姐」刘尔颖传言因不满港姐合约而没入选，乐易玲称，「她都不够分数，不在16人名单上。」至于陈梓颖补上的情况，她指陈梓颖昨晚起开始准备，但相信她很快能跟上进度，因曾参与多伦多华姐。

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姜伟指今年会尝试更多直播项目

至于16人选是否「plan B」？姜伟指是Plan A不是B，更曾想过以15位佳丽作赛，但认为分薄了裁培资源及镜头。谈到陈梓颖早一步透露已落选，姜伟指她误会了，因曾联络其香港电话找不到人，后来尝试其加拿大号码才联络上。至于今届佳丽，三人都认为广东话、身形都不错，心理质素亦好。今年首度将被最神秘的泳装内部面试过程直播曝光，乐易玲笑言并不神秘，姜伟则指今年会尝试更多直播项目，包括湖南、从化外景拍摄直播，亦会安排佳丽拉票及突击才艺直播。问可会邀请曾志伟回来主持《港姐》？乐易玲表示：「我们当然想，他亦很关心，但志伟亦很忙，大家一起多求求他吧！」

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陈梓颖摆乌龙以为自己落选

10号陈梓颖（Cecilia）成功从赛事「复活」，对于能顺利参赛，陈梓颖感开心并笑言真的没收到大会的电话，香港号码真的没收到，到昨日才从另一号码收到讯息，自己收到时也很惊喜，之后也会到发廊改造发型，笑言收到通知后开始紧张，前一晚也睡不著。问可会对「后补生」的身份而感到不开心？陈梓颖表示不会不开心，「我是到场后才知道是吴倬希退选错了，她很靓女，很可惜。」至于先一步在社交网站宣布落选，她笑言是摆乌龙，以为大会都拣好了，还未收到通知，「心情点过山车，但最后结都好开心、好惊喜！（原先打定输数买机票回加拿大？）未，妈咪都好替我开心，原先落选了，就打算在香港抽多点时间陪家人，至于加拿大的工作，暂时是停薪留职。」问乘势复活后直指冠军？陈梓颖笑言：「每位佳丽都好靓女、优秀，大家一齐努力。」

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李泽欣期待大家见到她的进步

1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、8号邓匡闵（Ada）对于首次与大家见面感到紧张和兴奋，邓匡闵指是首次行Catwalk，因平常不习惯穿高跟鞋，感谢导师细心指导，袁丝珩认为练Catwalk不觉得辛苦，她刚在马来西亚赢得选美比赛季军，她表示在当地留意到《港姐》的报名，认为是机会顺著状态参与另一比赛，问目标是季军或以上？她笑言：「都系，希望赢冠军！」不过皮肤状态麻麻？她指皮肤比较干燥，留意到后会多做保湿，保持状态更好。至于李泽欣被问到可有改进的地方？她笑言：「大把，期待大家见到我的进步。（之前有不少广告经验？）不是经常拍的，面对大家我都惊，会紧张会慢慢适应。」而邓匡闵表示会尽力减重，因她是众佳丽中以174公分最高，亦是最重（54公斤）的佳丽，她笑言：「现在开始食烚菜，一日两餐，想减到50公斤。（怕影响体力？）都会食点蛋白质。」她笑言都钟意美食，问请其他佳丽食？她笑言：「唔好，咁又有啲衰！」谈到吴倬希未参与比赛，问少了劲敌？李泽欣表示可惜，虽然只相处了几日，但都有深厚感情，尊重她的决定。袁丝珩指第一轮面试已认识到陈梓颖，对她重返选美旅程感开心。

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周芳姿在台上Kick一Kick，有惊无险

5号魏欣（Ehtherine）与9号周芳姿（Gracia）在广东话水平上较输蚀，周芳姿在台上Kick一Kick，有惊无险，她表示平日少著高跟鞋，魏欣示不算太紧张，自己是首次行Catwalk，觉得这项目可以展示自己体态。谈到广东话水平落后其他佳丽，周芳姿表示都听得懂，但口语差一点不太会讲，已请了老师指导，魏欣表示也请了老师纠正自己的发音与懒音，父母平日也会与她讲广东话。魏欣由英国赶回港参选，她表示有影响状态，有点时差和累，问到有点大细眼，魏欣指是累所致，再问唇上及脸有点细纹，魏欣承认是有，透露父亲和祖父也有类似情况，不介意观众留意到，是好自然的个人特征，不会太在意大家对外表的评价。问需要Keep fit吗？她表示都会，但对身材都有信心，至于周芳姿指想多锻练和减肥，想减手臂的肉，不过腰和脚就不用。

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