TVB将拍《新闻女王3》及《正义女神2》网民反应两极 佘诗曼曾指厌倦演女强人恐缺席续集？

TVB昨日（12日）于深圳举行盛大发布会，陈豪、高海宁、谭俊彦及罗子溢等群星云集，隆重宣布即将开拍多部重头剧，包括备受瞩目的《新闻女王3》、《正义女神2》、衍生剧《新闻官许诗晴》及《模范律师团》。消息一出随即在网上引起热烈讨论，不过网民的反应却非常两极，不少人在社交平台留言，有人表示期待，但更多人担心剧集会「越拍越烂」，纷纷表示：「见好就收啦！」其中最令大众与剧迷关心的焦点，莫过于在《新闻女王》与《正义女神》饰演女主角的佘诗曼会否继续回归，带领原班人马再创佳绩。

网民反应两极 担心续集「烂尾」

对于TVB宣布开拍两大王牌剧续集，网民意见呈现分歧。有支持者表示期待，留言「拜托，希望有佘诗曼」，希望原班人马能够回归。然而，更多网民对此表示担忧，认为应该「见好就收」，担心续集会破坏前作建立的口碑，对第三季的剧本质素不表乐观。

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佘诗曼接拍《新闻女王3》态度受关注

对于是否接拍《新闻女王3》，佘诗曼的态度一直备受外界关注。她去年曾透露编剧的创作过程极度艰辛，心疼团队而笑言「不希望再为难编剧」，令不少期待续集的粉丝大感担忧。其后她与黄宗泽出席宣传活动时再被追问开拍第三季的可能性，两人均坦言对续集或电影版持开放态度，但强调先决条件是必须「先雕琢出一个好剧本」以保证作品质素，可见她对剧集口碑有著极高要求。

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佘诗曼曾经厌倦演女强人

近年凭《新闻女王》人气再度急升的佘诗曼，其「女强人」形象深入民心，佘诗曼更凭《新闻女王》系列连夺奖项，包括《万千星辉颁奖典礼2023》及《万千星辉颁奖典礼2025》的最佳女主角、第29届亚洲电视大奖最佳女主角、亚洲影视内容大奖2024剧集女主角（金奖）等。但她早前宣传《正义女神》后曾坦言需要休息，并有意转换演出角色的路线。她曾于访问中透露，担心持续出演女强人会令观众产生视觉疲劳，且难以带来180度的新鲜感，因此希望暂时休息，拍摄其他题材。她早前更向资深传媒人查小欣表示，未来有意挑战幕后工作，尝试担任监制，寻求全方位的突破与发展。

有网民提出对于佘诗曼可能不参演《新闻女王3》及《正义女神2》，表示心情矛盾，事关广告投资大部份都是闯着佘诗曼在大中华区的影响力而来，佘诗曼不接拍可能会令续集投资大减，若改由其他演员担正亦难免引网民作比较，亦可能令剧集吸引度变低，但如果佘诗曼接拍，或令佘诗曼不断重复戏路难再有突破。

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佘诗曼或接拍钱嘉乐执导电影《1941》

虽然未必能在短时间内于小萤幕再见「Man姐」霸气登场，但佘诗曼的粉丝依然有机会在大银幕欣赏她的演出。据早前曝光的消息指出，佘诗曼有望参演由陈德森监制、钱嘉乐执导的动作电影《1941》。该片计划为「香港动作特技演员公会」筹款而开拍，网传的强大主演阵容更包括古天乐、张家辉及吴彦祖等影帝级人马。虽然电影目前仍在筹备阶段，但已令广大影迷万分期待佘诗曼的全新动向。

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