陈敏儿离世丨李泳豪发黑白照悲痛悼念 错过探班成永诀 陈敏儿生前赞豪仔：好戏到不得了

资深演员廖启智遗孀、前TVB花旦陈敏儿，昨日（6月12日）于威尔斯亲王医院因病离世，享年65岁。李泳豪曾在1987年剧集《静待黎明》中，饰演陈敏儿儿子，今日他在社交平台上载黑白照，发文沉痛悼念这位「剧中妈妈」。他坦言对陈敏儿的离世「未能接受」，字里行间流露出无尽的惋惜与不舍。据悉，李泳豪原定给接受访问的陈敏儿探班，可惜因工作在身未能成行，这次错过竟成了永别，让他深感人生无常，呼吁大家要珍惜眼前人。

李泳豪拍摄《静待黎明》与陈敏儿结母子缘

李泳豪在悼文中写道：「敏儿姐，昨天收到你离世的消息，未能接受！我对你的回忆仍停留在当年剧集《静待黎明》的时候。」这部1987年的剧集是二人缘分的起点，当时年仅7岁的李泳豪饰演她的儿子。李泳豪早前在《威哥会馆》访问中曾提及，当年自己年纪尚小，拍摄哭戏时难以控制情绪，幸得陈敏儿的引导。他回忆道：「敏儿姐说『你忍著』」，她教导他要将情绪蓄积，待摄影机一开拍便能瞬间爆发，这种专业的指导让他受益匪浅，对陈敏儿的敬佩之情油然而生，更称「我真的当了她妈妈」。

相关阅读：陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神

陈敏儿赞李泳豪天生懂演戏

息影多年的陈敏儿，曾接受「威哥会馆」访问，罕有地公开谈及演艺圈中的后辈，并点名大赞李泳豪。当主持人谈及童星时，陈敏儿马上表示：「我想最特别的就是我儿子」，随即澄清是「剧中儿子」李泳豪。她对李泳豪的演技给予极高评价，赞不绝口地说：「哗，好戏到不得了！」陈敏儿认为李泳豪是「天生懂得演戏的」演员，她回忆当年拍摄《静待黎明》时，李泳豪作为一个小演员，不仅「台词全部记得，已不用说」，更厉害的是他对情绪的掌握，能做到「要他何时哭就何时哭」。陈敏儿这番发自内心的激赞，足见她对李泳豪的疼爱。

相关阅读：陈敏儿离世丨生前自爆丧夫后将廖启智遗物全丢弃：仲有咩价值呢 留一物件寓意催泪

李泳豪错失探班未见最后一面

李泳豪在悼文中透露：「较早前你接受我朋友的访问，原先是安排了来探你班给你个惊喜，但因工作关系最终也来不到。」这次阴差阳错的错过，竟让他失去了与「敏儿姐」见最后一面的机会。李泳豪在文末写下：「人生无常，真的要珍惜每一天，珍惜身边的人。敏儿姐一路好走，安息。」这不仅是对一位敬重前辈的送别，更是对世事无常的感慨。

相关阅读：陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作