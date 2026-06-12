陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会

前TVB花旦陈敏儿今日（12日）因病离世，震惊不少娱乐圈好友，他们对陈敏儿死讯均深感悲痛与惋惜。今年初，陈敏儿曾与旧拍档贾思乐、麦景婷（原名麦丽红）、林漪娸及廖安丽罕有合体叹下午茶敍旧，对于好友突然病逝，贾思乐以短讯回复《星岛头条》时坦言悲伤得无法言语：「：「I'm sorry that I am unable to speak. I feel very sad to hear this news. I hope Man Yee will find peace and happiness in Heaven with her husband and son. Will miss her dearly.（我很抱歉无法开口说话。听到这个消息，我感到非常悲痛。我希望敏儿能在天堂与她的丈夫和儿子团聚，获得安宁和幸福。我会深深怀念她。)」

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林漪娸对陈敏儿离世感心痛

林漪娸亦直言十分心痛，但深知陈敏儿性格喜欢低调，故不宜发表太多意见，祈愿对方安息回到天家，留待家属好好安排安息礼；麦景婷则表示为尊重陈敏儿生前意愿，不便透露详情。

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江欣燕得悉陈敏儿死讯感愕然

另一圈中好友江欣燕在得悉陈敏儿死讯时，更是愕然得脑海一片空白、顿时呆住。江欣燕透露，大约半年前才在连炎辉家中的聚会上见过陈敏儿，当时对方顶着一头白发、打扮朴素，精神状态极佳且全无异样，大家还开心地有说有笑。江欣燕回忆道，陈敏儿为人极好又关心别人，同时非常注重养生健康，当日饭叙更请她和江妈妈品尝美味的「九蒸九制」黑芝麻糖。面对昔日好友骤然离世，江欣燕慨叹人生无常，只祈愿陈敏儿能与「智叔」廖启智在天家重聚，彻底放下人生所有的劳烦与重担。

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邓英敏不清楚陈敏儿确切病因

曾与陈敏儿在经典节目《欢乐今宵》合作无间的资深艺人邓英敏，接受访问时对好友死讯感到可惜。虽然两人已有多年未有联络，不清楚对方的确切病因，但他深知陈敏儿生前一直尽心尽力做慈善工作，热心帮助家长解决子女问题。邓英敏慨叹陈敏儿先后面对幼子廖文诺及丈夫廖启智离世，默默承受着巨大的家庭压力，他大赞对方：「她是一个独立坚强的人，有事只会独力支撑，不想麻烦人，她真的很有心。」字里行间流露出对这位坚强女性的敬佩。

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