古天乐演唱会详情公布 今年8月首闯红馆连开两场 一文睇清票价/优先订票/公开发售日期

古天乐（古仔）宣布将于2026年8月21及22日首度杀入红磡香港体育馆，举办入行以来首次个人Live Show！想知古天乐红馆演唱会的门票票价、DBS信用卡优先订票、Klook预售及城市售票网公开发售日期？即睇以下演唱会抢飞懒人包，准备入场看古天乐大唱《今期流行》及《男朋友》等经典金曲！

古天乐首办红馆演唱会

古天乐早前预告的惊喜终于揭盅！古仔将会举办入行以来首次红馆Live Show，选址红馆是为了拉近与观众的距离，共创难忘晚上。以下为大家整理门票开售资讯：

演唱会日期： 2026年8月21及22日（星期五及六）

地点： 红磡香港体育馆（红馆）

门票票价： HK$1,080 / $880 / $680 / $480

DBS信用卡独家优先订票：2026年6月26日

Klook独家套票预售： 2026年6月29日

城市售票网公开发售： 2026年7月3日

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古天乐回归香港乐坛

古天乐今年全面强势回归香港乐坛！早前推出的首张精选专辑《天命最高BACK TO THE PAST》一上市即连续三星期称冠。其后更带来极大惊喜，推出由徐浩作曲、黄伟文填词的全新广东单曲《世纪大骗局》。这首单曲更破天荒制作成3吋CD应市，推出后一度引发断市热潮，并顺利荣登唱片商会及CD Warehouse销量榜第一位！占尽天时地利，造就了古天乐首次以歌手姿态强势攻入红馆开演唱会。

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古天乐神曲《今期流行》、《男朋友》重现红馆

古天乐上一次开音乐会，已是2000年推出首张专辑《男朋友》时，于高山剧场举办过的「只此一场」Mini Concert。时隔26年，古仔再次以歌手身份踏上舞台，届时将大唱历年多首洗脑代表作，包括《今期流行》、《天命最高》、《男朋友》、《像我这一种男人》等，势必掀起全场大合唱及集体回忆！

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古天乐星级嘉宾阵容鼎盛

是次红馆骚被定性为「非一般的音乐专场」，除了古生极具看头的个人演出外，更会邀请星级嘉宾站台，当中包括多年来的合作艺人，甚至全宇宙各方好友也会倾力支持，携手炮制出一场集合有笑、有Talk Show元素的夏日压轴娱乐盛宴。

此外，今次演唱会的宣传照亦充满心思。古天乐特别站在自助式影相机前，以拍摄「证件照」作为概念，每一格照片都代表着各种心情，呈现出不同形态的古天乐，寓意今次红馆演唱会将会是一场极具层次、多元化的娱乐汇演，粉丝们切勿错过！

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