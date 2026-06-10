胡枫开完红馆演唱会获四大曾孙冧爆 庆功宴同框画面曝光 一举动令修哥嗌「攞命」？

94岁「修哥」胡枫日前在红馆举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，今次胡枫吸引了半个娱乐圈的巨星到场支持，包括有张学友、刘德华、 陈奕迅、张家辉、莫文蔚、杨千嬅、「BIG FOUR」张卫健、许志安、苏永康及梁汉文等、逾20位嘉宾轮流上阵力撑，阵容简直比颁奖典礼还要强大，胡枫更成为「举办演唱会最年长的华语艺人」。

胡枫因「四大曾孙」举动大叫攞命

今次演唱会最令人感惊喜，相信胡枫的「四大曾孙」必定榜上有名。每年在胡枫的生日，「四大曾孙」齐齐唱《世上只有》给胡枫助庆，今次在红馆演唱会，大曾孙Herbert同样拉队上台。完骚后又齐齐到酒楼庆功，他们一个举动令人感到窝心，搞到胡枫大叫：「攞命。」

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胡枫完骚略见疲态情绪依然兴奋

胡枫的演唱会由下午3时半开始，一直唱到晚上8时10分，足足举行超过5小时。胡枫全程中气十足，一共唱了45首经典金曲，从《Monica》、《情花开》到《呼吸有害》、《还是觉得你最好》，不过到底年事已高，所以大会在台上准备了一张凳给胡枫。胡枫的演唱会有不少感动位，其中，「四大曾孙」在台上唱出《世上只有》，胡枫一脸满足地望着他们，演出过后，胡枫轮流锡锡，场面温馨。直到完骚，大会在酒楼庆功，两个女曾孙全程陪伴胡枫，略见疲态的胡枫情绪依然很兴奋并说：「今日真系好高兴，破咗一个纪录。呢个纪录就系演唱会最长嘅纪录，四个几钟头，老实讲。真系企到我脚软。不过唔紧要，因为我好开心，有咁多嘉宾，再加埋一个咁好嘅团队，所以我就算系攰啲呀，都唔紧要嘅。」胡枫揽一揽在旁的曾孙女续说：「咁仲有，我啲孙呀、曾孙呀！我同佢哋唱歌，真系可以讲呀，攞命呀！如果谋杀我唔使乜嘢，叫啲曾孙揽我我就得㗎喇。」

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胡枫共有五名子女、六孙、四曾孙

胡枫与亡妻吕咏荷育有5名子女、有6名孙儿及4名曾孙，他曾表示：「我真系估唔到自己做咗太公，点会谂到呀，我见到佢哋就好开心。」每年生日，胡枫除了与一众好友庆祝外，四大曾孙和家人都有出席，而在今年94岁的生日上，胡枫以潮爆造型配上Louis Vuitton包包，更拖着曾孙仔、女齐齐上镜，四大曾孙尽得真传，外貌标致可人，已经13岁的大曾孙Herbert充满太公年轻的影子，外型高大又俊俏，相当有大将之风。其实胡枫早年曾与Herbert齐齐拍广告，在胡枫有严谨的要求下，Herbert未见有怯场，相当有大将之风，胡枫曾笑称Herbert「拍上瘾」︰「唔使教佢都做得咁劲，估唔到佢拍到咁好！佢仲话︰『太公，如果下次再有就预埋我！』我以为佢唔系咁有兴趣，但估唔到佢系好有兴趣。」

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胡枫遗憾不曾送花给老婆

胡枫在影视界打滚超过70年，曾是粤语长片常驻演员，80年代加入TVB后，曾担任过《欢乐今宵》的主持，演艺事业发展顺利，但原来胡枫年青时都有点遗憾事：「𠮶阵同啲仔女冇咁融洽，因为做嘢太忙而少咗同佢哋见面，收工返屋企，佢哋瞓晒，所以佢哋嘅童年我冇享受到，真系好大损失。」幸好胡枫的太太全力做背后的女人，专心相夫教子，令胡枫在事业冲拼上也无后顾之忧，可惜太太在2016年因病离世，胡枫曾多次说出很挂念亡妻：「太太系我一生挚爱，如果冇佢帮手嘅话，都唔知点算，所以我时时都好想念佢，佢为咗呢头家都好辛苦。我一直希望喺黄昏路上行多几年，但人算不如天算，呢个系事实唯有接受。」胡枫曾接受港台主持车淑梅访问时透露过，遗憾太太生前未曾收过他赠送的花，所以当太太离世后，胡枫每隔2至3天把鲜花摆放在亡妻照片前，希望这个行动可一解对亡妻的思念，还称「每晚我都同佢倾吓偈」。

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胡枫有15位巨星契仔契女

胡枫不但儿孙满堂，还有15个契子女，包括张学友、黎明、张家辉、林忆莲和刘美君等，胡枫曾表示要做其契仔契女没有甚么准则，亦不计较对方成就，大家只是看缘份：「每个契仔契女对我都非常好，好疼惜我，所以我觉得自己赚咗好多。」胡枫心态年轻，越老越精灵，本身亦毫无架子兼平易近人，他曾说：「唔需要有架子的，我都唔知乜嘢系架子，我都系普通人，只系职业唔同啫，有乜嘢值得有架子呢？」

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