Ian陈卓贤33岁生日会直击 3千名Hellosss齐集会展庆生 惊爆粉丝集体「违规」

【2026年6月6日 湾仔会展直击】MIRROR 成员陈卓贤（Ian）将于6月9日迎来 33 岁生日。今晚（6日），约 3,000 名 Ian 的忠实粉丝「Hellosss」齐集湾仔会议展览中心，为他提早举办一场温馨爆棚的「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」生日派对！Ian 不仅在现场与粉丝大玩亲密互动游戏、深情献唱，更感性分享自己的生日愿望与心底话。

Ian飞吻福利引全场Hellosss尖叫

Ian 一现身生日会现场，随即引起全场 Hellosss 的疯狂尖叫。他首先与粉丝们大玩「Oh, This is Groove！」游戏，双方凭借默契暗号做出各种逗趣手势，Ian 期间更应要求做出「飞吻」动作，将现场气氛推向首个高潮！

随后，全场粉丝一同高举「生日快乐」手幅并高呼「Happy Birthday」，为 Ian 送上暖心惊喜。深受感动的 Ian 随即送上歌曲《抱抱无尾熊》，并开玩笑许下第一个幽默的生日愿望：「今日的生日愿望，就是大家不要唱生日歌。」

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幸运粉丝获Ian合照及签名海报

紧接著是粉丝最期待的互动环节。Ian 亲自抽出了 8 位幸运儿，并分成两组挑战名为「When I look into your eyes, I can fully read your mind」的肢体动作猜题游戏。胜出的一组幸运粉丝除了能获得与 Ian 的珍贵合照机会外，更获得了 Ian 的亲笔签名海报，羡煞旁人。

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「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」活动四大精华亮点

活动环节 精彩内容亮点 开场互动游戏 玩「Oh, This is Groove！」暗号游戏，Ian 罕有大派「飞吻」福利。 深情献唱曲目 现场倾力演唱《抱抱无尾熊》及热门代表作《留一天与你喘息》。 三层爱犬造型蛋糕 生日蛋糕上除了有 Ian 的 Q 版公仔，还特别加入了爱犬「鸡髀」与「芝麻」的造型公仔。 温馨谢幕欢送 派对尾声 Ian 展现依依不舍，特意亲自到大门口，一一送别在场 3,000 位 Hellosss。

Ian：本觉得生日很平淡，是大家赋予了这一天意义

在唱毕人气歌曲《留一天与你喘息》后，Ian 站在台上深情剖白自己对生日的看法。他坦言，自己从小到大其实很少庆祝生日：

「我从小到大都觉得生日是一年 365 天中其中一天平凡的日子。小时候读书时也没有特别庆祝，纯粹觉得这一天是值得纪念妈妈辛苦生自己出来。但自从有了大家（Hellosss）对我的这份爱，看见大家开心为我筹备生日展览及生日会，真的很感谢你们。是你们让我把原本觉得很平淡的事，赋予了非凡的意义。」

Ian 续说，自己以往不会有特别的生日愿望，也未必会切蛋糕，但这几年的生日愿望里全部都有粉丝的身影：

「这几年的生日愿望也有大家在内，希望大家开心、身体健康。希望大家无论日常有多少问题要面对，经历不开心时刻，也能迎刃而解。我本身不是一个经常群体生活、也不喜欢热闹环境的人，但见到大家却有种安心的感觉。希望每年见到对方也是值得纪念、珍惜的时刻。这也是今年生日会的最大意义。」

台湾小粉丝隔空喊话求开唱

活动中段，现场播放了由 Hellosss 歌迷会精心剪辑的生日祝福短片。影片中有多位来自不同地方的粉丝送上真挚祝愿，其中一位来自台湾的小男孩更萌爆发问：「可以到台湾开演唱会吗？拜托！」引起全场笑声。

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粉丝集体「违规」大合唱生日歌

随后进入切蛋糕仪式，大会送上精致的三层高生日蛋糕，顶部除了有 Ian 的造型公仔外，更特意加上了他两只爱犬「鸡髀」及「芝麻」的立体造型公仔，非常贴心。在全场大合照时，纵使 Ian 提过希望大家不要唱生日歌，但 Hellosss 仍忍不住发动惊喜，大合唱英文、中文及韩文三个版本的生日歌送给偶像。

在生日派对完结时，Ian 表现得十分不舍。为了答谢歌迷的支持，他宣布将会亲自移步到大门口，一边欢送一边亲自送别每一位离场的 Hellosss，为这场充满泪水与笑声的 33 岁生日会画上完美句号。

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