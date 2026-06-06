龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传

梁嘉琪早前爆料，指拍《金枝欲孽贰》时遇当时仍是「姐仔」的女星指指点点、耍大牌、有「双面人」行为，网民猜测嫌疑人是龚嘉欣。视后龚嘉欣今日（6日）出席TVB剧集《香港探秘地图》宣传时首度霸气回应！同场丁子朗、孔德贤男扮女装跳舞炒热气氛，黎耀祥更开腔悼念已故戏剧大师钟景辉。

龚嘉欣：不为友台节目宣传

早前梁嘉琪作客伍咏薇、李凯贤主持的HOY TV节目《九运会客室》，大爆当年于横店拍摄TVB剧集《金枝欲孽贰》的秘闻，直指片场有女星「指指点点」耍大牌，幸得伍咏薇出手相助解围。节目播出后引起网民热烈讨论，不少人猜测龚嘉欣是最大嫌疑人之一。

龚嘉欣今日（6日）出席新剧宣传活动时，首度开腔回应事件。她表示近日正忙于拍摄新剧，未有太多时间留意相关报导，直言：「我无经历过报导所讲嘅事，我今日讲完就唔再讲，唔想为第二个电视台节目宣传，我无经历过佢哋讲嘅事。」对于是否意指网民估错涉事女星的身份，龚嘉欣强调：「我唔知佢哋讲边个，亦唔会八卦其他人嘅事，我𠮶时都好新，呢个剧嘅压力大，经常飞纸仔，所以好集中于工作上。」她亦表示不会因被误会而感不开心。

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龚嘉欣认与梁嘉琪少接触

讲到当时与梁嘉琪以及《金枝欲孽贰》其他演员的关系，龚嘉欣表示与梁嘉琪少合作和接触，与其他演员都是同事关系，大家好齐心合力演好剧集，正如现在日日通宵拍新剧都很开心，因大家都是为剧集好，并指没有想过为甚么会被人误会，强调只会继续认真工作。

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《香港探秘地图》结局篇剧透：倪嘉雯暴打黎耀祥、龚嘉欣

除了澄清是非，今日也是TVB剧集《香港探秘地图》的宣传活动。黎耀祥、龚嘉欣、丁子朗、孔德贤、曾文心、张诗欣等多位演员齐集造势。为炒热现场气氛，丁子朗和孔德贤更破格反串扮「学生妹」，头戴Bob头假发、身穿校服大跳「Bob头舞」，场面搞笑。

活动上率先播放了结局篇的精彩预告片段，其中一幕讲述倪嘉雯在后巷极为凶狠地暴打黎耀祥、龚嘉欣和丁子朗。黎耀祥与龚嘉欣笑指倪嘉雯虽然是首次拍摄打戏，但完全没有留力。不过两位前辈大赞这是好事，宁愿逼真也不要「就住打」而NG。龚嘉欣笑言被击中腹部时非常痛，幸好自己有腹肌「顶住」；黎耀祥则幽默搭嘴：「幸好佢个肚入面冇嘢（没有怀孕）。」

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黎耀祥期望《香港探秘地图》拍续集

剧集播出以来反应热烈，黎耀祥期望未来有机会开拍续集，甚至提议节目可以「冲出香港」，拍摄大湾区、澳门、美加、澳纽等地的探秘地图，转型为饮食和旅游节目，务求长做长有。

黎耀祥悼念戏剧大师钟景辉

此外，对于香港戏剧大师钟景辉（King Sir）早前离世，曾与他合作过的黎耀祥在活动上表达了深切哀悼。黎耀祥大赞 King Sir 是一位极具风范的好前辈，从来不发脾气，无论是做人还是工作态度，都绝对是所有演艺人员的榜样。黎耀祥感慨地说：「佢离开咗当然好可惜，但都庆幸佢系喺家中舒服地走，听闻佢身体唔舒服都好几年，最重要系佢老人家一路好走。」

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梁嘉琪爆TVB姐仔系双面人龚嘉欣卷入事件？

丁子朗和孔德贤扮「学生妹」

丁子朗和孔德贤在活动上扮「学生妹」，头戴Bob头假发、身穿短裙校服与曾文心、张诗欣等大跳「Bob头舞」，二人扮相娇俏，拍照时动作多多，袁文杰也忍不住要摸丁子朗大腿，不过丁子朗的黑色打底裤长过短裙，相当安全。丁子朗和孔德贤都表示是首次在公开场合穿女装示人，丁子朗很佩服公司准备了这个咁前卫的宣传手法，但担心会成为黑图，20年后再被人拿出来笑，又说经过今次扮女装之后，才发觉女士穿短裙时要留意很多事，尤其坐低时更要小心走光，令他更体谅女士。孔德贤笑谓之前也是穿短裙彩排，他在休息时坐得很豪迈，但其他女士都坐得很斯文，又说一开始就知有这个宣传环节，但不知要穿短裙，他笑说：「以前拍节目时也穿过女装，当时更以鱼网丝袜上阵，但公开场合都是第一次。（可有爱上穿女装？）做回平时的自己就可以。」

另外，丁子朗在剧中和龚嘉欣表白，但对方扮瞓觉无回应，丁子朗笑指如此事发生在现实，自己一定会无地置容，宁愿对方痛快地给他一个答案，好过令他七上八落，不知是否被当成兵，问他有无试过做兵？他说：「无，明知系个氹都踩落去咩！我都请过人食柠檬，同对方讲做朋友好啲，虽然之后都做唔到朋友，但感觉上舒服啲。」