伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工

杨思琦日前接受伍咏薇（伍姑娘）与李凯贤（Brian）主持的HOY TV清谈节目《九运会客室》访问，谈及二人合拍一部剧集时遇上欺凌事件。事后不少网民根据线索，推测二人所指的剧集是2009年拍摄、2010年播出的《翻叮一族》，剧中的演员都成为欺凌事件的嫌疑人，有份参演的陈曼娜甚至公开指商天娥是其中一位欺凌者，不过同剧的敖嘉年则表示不知情，陈年欺凌风波掀起全城热话。近日伍咏薇再被网民找出2010年作客J2节目《My Name Is 邦》的片段，当中伍咏薇谈及自己与一位同事不和，令她痛哭，甚至不敢上班，由于她在节目中强调是「最近发生的事」，因此不少网民都联想到她当时刚拍毕的《翻叮一族》合作阵容，矛头疑似再指向商天娥。

伍咏薇爆遭欺凌「惊到唔想返工」

伍咏薇（伍姑娘）与杨思琦在HOY TV清谈节目《九运会客室》中重提多年前合作拍剧时遭欺凌的经历，随著事件不断发酵，网民翻出伍咏薇作客2010年于J2节目《My Name Is 邦》的访问片段。片中，伍咏薇与好友陈敏之及主持分享工作辛酸。伍咏薇忆述当时刚遇上与同事不和的事件，令她精神大受打击，更直言：「惊到唔想返工。」

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伍咏薇被同事伤害感精神崩溃

伍咏薇在片段中表示，该同事的伤害令她精神崩溃，她说：「喺娱乐圈可以令到我喊嘅，只得两个人。有一个人我谂近期啲，令我喺公司……我哋拍戏咪……11、12厂有条大冷巷，令我精神崩溃到，个玻璃对住条马路㗎嘛，揸住个头系咁痛哭，啲眼泪直头系弹出嚟咁。𠮶次之后，因为有人喺工作上面伤害咗你，而令到自己……唔想返工，咁大个人点会唔敢返工呢？但咁大个人竟然惊到唔想返工，忍受唔到，要喺𠮶度痛哭，亦都唔系做畀人睇……影响到我呢段时间喺度谂，我唔想做。」她形容自己的想法很单纯，不明白「我对你这样，你为何这样对我」，并坦言自己一向以德报怨，即使受到伤害，仍会继续与对方打招呼，希望有一天能感动对方，但最后发现是徒劳的。她说：「有啲人需要咁，佢希望你反击佢，然后对骂，跟住就觉得好爽。」

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伍咏薇分析被讨厌原因

伍咏薇更分享她分析自己之所以成为对方眼中针的原因：「如果你系好鞠躬尽瘁做一个⋯⋯作为人类，你会好客气同人相处，而人哋觉得你，『你睇你呀，成日笑嘻嘻』，可能觉得我⋯⋯同只蚁都打招呼嘅人，觉得你好冇个性⋯⋯可能觉得咁样可以去虾呢个人，或攻击呢个人。」伍咏薇指自己平时大情大性，但遇上被欺负的情况，原来自己也会害怕，「我觉得……会令我想打佢两巴𠮶个人就系佢啰！呢个应该系唯一一个，我而家行过见到佢会咁（移开视线当视而不见）。」当被主持人崔建邦问到：「剧情入面有冇打到？」伍咏薇说：「唔系剧情入面𠮶个，剧情𠮶个冇嘢㗎！」

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陈敏之想为伍咏薇打人出气

作为好姐妹的陈敏之在节目中透露，她一早就知悉此事。当伍咏薇在拍摄期间打电话向她哭诉时，她感到非常心痛和愤怒。陈敏之说：「身为佢个妹（契妹），我听到直情系想过去打人！」她更激动地表示，当时很想冲到片场为好友抱不平，甚至想「大圣劈挂」对付那位欺凌者，可见她当时有多么生气。陈敏之当时曾劝伍咏薇「唔好做啦，为咩呢」，但伍咏薇最终还是选择以自己的方式处理。这段陈年访问的出土，让网民更确信欺凌事件的真实性，并对伍咏薇当时所受的委屈深感同情，同时再次讨论事件中人会不会是商天娥。

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