李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈

自施明离世后，李家鼎（鼎爷）一家爆出连串风波，早前大仔李泳汉与细仔李泳豪两兄弟隔空开火，互相公开录音，火药味极浓；及后，又爆出李家鼎的圈外女友，原来正是TVB小生马贯东的妈妈Viva。日前，事件更进一步升温，李家鼎接受《东周刊》独家专访时大骂李泳汉「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地宣布脱离父子关系：「李泳汉唔系我李家鼎个仔，佢嘅嘢与我无关！」并表明绝不原谅对方。事件爆出后，大仔李泳汉一直未有现身回应，原来他早已「潜水」离港，远飞印度拜佛。

李泳汉离港赴印度拜佛

李家鼎大仔李泳汉近来一反常态，未有再现身回应家事，原来他早已「潜水」离港，远飞印度拜佛。适逢早前佛诞，信奉佛教的李泳汉选择随香港密宗宁玛派白玉佛法中心组团，于5月23日至6月2日前往印度南卓林寺，参加年度噶玛竹却法会。据悉，参加者需自行购买机票（来回约港币$5,300），并缴付港币$4,800代办当地行程及住宿。李泳汉已于5月23日晚乘夜机出发，经过约6小时飞行，于5月24日抵达印度。

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李泳汉神情憔悴、行径怪异

翻查白玉佛法中心的官方Facebook，在多张法会照片中，均清晰捕捉到李泳汉的身影。相片中见到他披上僧袍，一身佛教信徒打扮，但神情憔悴，明显消瘦，与一众参加者在寺内盘膝席地而坐，专注听法。有同行团友透露，李泳汉在印度期间行为略显怪异，常常独自一人望著远方发呆，神情恍惚且作风孤僻，十足「独行侠」，未知是否因家中近日连番决裂风波而心烦意乱。

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李泳汉独留印度挑战绕塔11111圈

该法会在日前已经结束，其他香港参加者已在6月2日返港。据知，李泳汉并没有跟随大队离开，目前仍留在印度，并于当地一座名为「Mingyur Dorje Stupa」的大佛塔进行苦行。该佛塔体积巨大，世界各地信众都会前往绕塔。在佛教传统中，顺时针右绕佛塔被视为净化业障、消除无始劫来罪业、逢凶化吉及远离怨敌魔障的修行方式。

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李泳汉撇低太太独自修行

李泳汉是次修行的目标，是挑战完成绕塔11111圈。由于印度天气酷热暴晒，日间信众大多避暑休息，主要于黄昏约6时开始绕塔，至晚上11时左右结束，每日约完成300圈。即使不吃不喝全速绕行，一天最多亦只能完成约500圈；若要完成11111圈，最少需在当地逗留约一个月时间。

知情人士透露，李泳汉并非每年都去印度，通常隔两三年才出发一次，此行主要目的是祈福修行。过往他习惯在当地逗留约一个月才自行回港，而且每次都不带太太，选择独自出行修行。

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