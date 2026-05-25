袁咏仪爆与方媛「不是很熟」 与郭富城结婚多年仍未融入老公朋友圈 网民：你红的时候她才几岁

天王郭富城与太太方媛（Moka）结婚8年，一直表现恩爱，但近日方媛首次参与内地真人骚《五十公里桃花坞》，却意外揭示了她与郭富城朋友圈之间的微妙关系。众所周知，郭富城与张智霖、袁咏仪是相识几十年的好友，但在节目中，影后袁咏仪（靓靓）坦言，虽然与方媛同住香港，在聚会中亦不时见面，但彼此关系「不是很熟」。她说：「见到她就好像永远都不知道，怎么跟我们一班朋友相处，常常都是一个人。」 在袁咏仪娓娓道来之时，镜头捕捉到方媛坐在一旁静听，脸上虽然挂著一丝浅笑，但眼神却显得有些低落和无奈，不时低头或望向别处，反应略显拘谨与尴尬。此话一出，立即引发网民热议，猜测是文化差异还是代沟，导致方媛与老公的社交圈存在隔阂。

方媛真人骚表现惹争议

方媛首次出演真人骚，本是展现真实一面的好机会，但节目《五十公里桃花坞》播出后，她的表现却引来不少负面评论。早前，她被指为了个人舒适，占用单人房间，导致同场九位男嘉宾需共用一个洗手间，引起了关于她是否「耍大牌」的讨论。其后，她又因为轻微受伤而获得大家关心时忍不住落泪，被部分网民批评反应过于「娇情」、小题大作。接二连三的争议，加上袁咏仪在节目中关于她社交状态的爆料，让方媛在真人骚中的形象备受考验。

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袁咏仪暖心化解尴尬盼多了解方媛

尽管袁咏仪坦率地指出了方媛的社交困境，但她在节目中也展现了温暖的一面。她形容，每次看到方媛独自一人时，就很想过去问她：「要不要留下来陪我们聊聊天啊？」在方媛略显尴尬的笑容中，袁咏仪随即温暖地提出邀约：「我们经过这个旅行，回到香港，我们就留多一点（时间）来跟我们聊天吃饭。」听到这番话，方媛才露出较为真挚的笑容并点头回应。不少观众认为，袁咏仪的直率是出于善意，期望这次真人骚的经历能成为一个契机，帮助方媛打破隔阂，真正融入大家庭。

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网民热议方媛难融入老公社交圈原因

不少网民听到袁咏仪老实交代与方媛「不是很熟」，有网民支持方媛，留言道：「老公的朋友，也没说一定要去认识吧」、「我可不想跟我老公的朋友聚」、「有去聚会就不错了，还要求人家变熟也太为难了」、「性格就不一样，年纪差远了，要聊得来也不容易」、「就算融不进去有问题吗，有规定要跟自己老公的朋友圈玩吗」。

也有网民推测，方媛本来就不是香港人，更不是在香港娱乐圈起步，加上年龄差距与文化差异，可能根本听不懂他们的话题：「整桌都是上个世纪的巨星，严格来说方媛就是一个网红」、「你红的时候，她才几岁呢」、「听不懂粤语吧」、「这可是港圈啊，连内娱都有壁，也就这几年慢慢变融洽了」、「不是一类人，玩不来的」、「可是不是说参加过名媛培训班？应该非常会人际交往的，这样看来，应该是没有参加过训练班吧」、「袁咏仪也挺好的，知道她聊不来也想花时间帮她融入」。

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张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴？

郭富城与张智霖夫妻相当老友

方媛老公郭富城与袁咏仪老公张智霖是兄弟，袁咏仪曾透露张智霖跟郭富城、沈嘉伟（邱淑贞老公）以及一名律师好友，相识于微时，关系相当好，不过袁咏仪就曾封他们为「四条废柴」。袁咏仪早年在节目《天下第一Friend》大爆，老公张智霖与郭富城等好友相约的活动离不开打麻雀、打边炉、打桌球、玩车等，令「太太团」觉得「好废」。袁咏仪甚至曾向张智霖埋怨，认为自己是「多余」、「第三者」，全因张智霖见郭富城的时间，比他们拍拖时间还要多，一星期七天可以玩足七天，袁咏仪早年甚至曾向郭富城「投诉」，几位兄弟已有家室，认为他应该减少叫他们外出玩乐，而在她怀孕时跟张智霖大吵一架后才收敛了一阵子。虽然多次被指「抢走」张智霖，但郭富城跟袁咏仪关系仍然相当好，袁咏仪曾表示当年产子后，第一个探望她的圈中人就是郭富城，笑指当年仍未婚的郭富城见到「魔童」十足自己生仔一样。而郭富城在婚后已修心养性，当日「抢人老公」的贪玩天王，已变成「女儿奴」，现时已甚少「玩足七日」。

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