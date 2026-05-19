港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅

现年32岁的2019年港姐冠军黄嘉雯，入行7年以来事业稳步上扬，早前凭TVB剧集《下流上车族》中「最强小三」一角成功上位，演技备受肯定。近年她事业与爱情双双大丰收，不单止晋升为马主，更进驻半亿豪宅，生活越见富贵。日前，黄嘉雯在IG大方派发性感福利，于网球场上展现极致美貌与火辣身材，令人大呼「美不胜收」！

黄嘉雯懒理走光最紧要靓

在最新分享的照片中，黄嘉雯展现了令人惊艳的性感状态。她身穿一件夺目的黄色吊带紧身运动背心，完美凸显出其丰满惹火的上围，配以超短运动裙，散发出无尽的青春与性感气息。为了呈现最美的一面，她更在网球场上摆出多个极度妩媚的甫士，大方展露纤幼小蛮腰与逆天长腿。其中一幕，黄嘉雯更全身平躺在网球场正中央，双脚高高举起，诱惑度爆灯！期间因动作幅度大令超短裙滑落，内里的打底紧身裤若隐若现，但她却懒理「走光」风险，完全沉浸在展现完美体态的自信当中，这身性感运动打扮可谓吸睛度十足。

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黄嘉雯住豪宅做马主

除了拥有傲人身材，黄嘉雯的「人生胜利组」履历同样令人称羡。感情方面，她于2023年被爆出与富二代男友Jordon热恋，两人感情相当稳定。财力方面更是深不可测，她与友人合资养马，爱驹「飞马座」在今年1月爆出14倍冷门勇夺头马，为她带来高达254万港元的丰厚奖金。目前，她居于红磡一个市值逾半亿、面积达1,800呎的海景豪宅「海名轩」。从她分享的生活点滴可见，单位客厅空间感极为阔落，全屋铺满高贵的云石地砖，气派非凡。

黄嘉雯喂宠物狗食花胶

向来是爱犬之人的黄嘉雯，对宠物的溺爱程度更是令人咋舌。她本身极爱宠物，早前更专门修读宠物美容课程，并于前年将热爱化为事业，与友人合资开设宠物美容店荣升老板娘，而她「富养」爱犬的奢华方式亦引热议，早前她就分享过喂饲爱犬的影片，狗狗的日常零食竟然是名贵的花胶。

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