杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢

由伍咏薇（伍姑娘）与廿四味成员李凯贤（Brian）主持的HOY节目《九运会客室》，昨日（18日）在YouTube上架第三集，请来2001年度香港小姐冠军杨思琦任嘉宾。杨思琦近来因前男友李泳豪的家庭纠纷成为话题人物，在节目中她除了谈及与李泳豪、吴帅的旧情，亦浅谈与神秘老公的婚姻生活，杨思琦更与伍咏薇谈及在TVB拍剧时期被欺凌的细节，不少网民都好奇涉事的艺人有谁。

伍咏薇见证杨思琦被同剧演员欺负

杨思琦与主持伍咏薇谈及昔日在TVB拍剧的时光，二人曾合拍的剧集只有两部，分别是2008年播出的《银楼金粉》以及2010年播出的《翻叮一族》。伍咏薇在节目中指，当年与杨思琦合作拍摄一部时装剧（意指《翻叮一族》），她是第一女主角，杨思琦则是第二女主角。伍咏薇表示，当年于片场见证杨思琦遭同剧演员与工作人员欺凌。伍咏薇分享道：「佢当时拍呢套剧，系畀一围人虾佢嘅。佢系好勤力、好乖嘅女仔，开工冇耐佢就发现有啲人对佢……即系对剧本都冇乜点理佢，最先（欺凌她）系同佢做对手𠮶位，因为有啲人物以类聚嘅，玩埋一堆，之后唔知点解，都未拍到中段，已经前辈、同辈、后辈，除咗我之外，就你一句、佢一句话佢，旁边啲人就会插嘴话佢。」

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杨思琦不忍职场欺凌大叫大喊

伍咏薇表示，当时见到杨思琦遭职场欺凌一直哑忍，直至拍摄剧集收尾阶段，有日接近放宵夜时段，几乎全剧演员都在场拍一场群戏，欺凌情况再出现，杨思琦忍不住在片场大爆发！伍咏薇说：「个位就系咁大啫，打灯、啲Cam摆晒喺度咪好逼啰……有个前辈就话『𠮶啲都唔知咩人嚟，捞咗咁多年，啲灯会遮住我块面，都唔知点㗎』，佢（杨思琦）都惯咗，其实好多人都知㗎喇，之后个女导演就话『唔系，唔系，其实冇咩问题嘅，可以再郁过』，已经息事宁人，但𠮶位前辈仲闹『咁系呀嘛』，之后佢（杨思琦）左闪右避，前辈又闹『唉，又遮住』。跟住我又唔出声，男主角又唔出声，我话『等导演嚟排啦』，最好系咁㗎喇，导演排好都系闹。」

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最后杨思琦忽然大叫并大哭，令全场愕然，但众人仍冷言冷语，伍咏薇讲述当时在场演员们的说话：「『喊啦喊啦，话错你咩而家』、『都唔知做咩，话吓咋嘛，话错佢咩而家』，佢（杨思琦）就即刻走去化妆间喊，出咗去之后，呢班人就话『出去等监制、等啲人见到啰、等多啲人知啰』，之后我睇住，冇理，之后监制去揾你，同你倾偈啦……监制入嚟就息事宁人啦！佢（杨思琦）只眼已经喊到红晒，拍唔到住啦，于是放宵夜，一返嚟继续拍啦，监制就栋喺度，冇嘢啦！有个人就忽然话『唉，你哋真系嘈』，我心谂，终于有位前辈出声。但佢系话『你哋唔好搞咁多事啦，我赶住收工㗎』，唔怪得成件事佢冇出声啦！」

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杨思琦有「扮可怜博同情」前科？

伍咏薇遭同剧演员冷言冷语

在旁忆起往事的杨思琦落泪，更指伍咏薇模仿她非常相似，将细节记得比她还清楚。伍咏薇再爆料，于拍摄大结局场口时，杨思琦再被同剧演员针对，有位演员自制小食在片场派发，却惟独不派给杨思琦，伍咏薇直斥：「前辈嚟㗎，咁幼稚㗎！」杨思琦感谢伍咏薇，表示：「从来得你，而家帮我，为我平反。」伍咏薇续指，原来她亦是被同剧演员欺凌的受害者，伍咏薇分享当年拍此剧集首日开工，因为很多对白，而且感冒，因此有些NG情况，但只是偶然出错，已经被同剧演员质疑，更冷言冷语暗指她阻人收工。直至另一日开工，伍咏薇回复状态，对手即说：「今日口齿伶俐㖞！」她基于尊重前辈没有回嘴，但多位前辈在等戏时仍会忽然弹出一句「唔知你会唔会讲错边句呢」，经常被「窒」，更曾将拍摄进度延误归咎于伍咏薇，要女导演出来为伍咏薇平反，澄清是因为她要求多个机位而延误进度，该演员才收口。杨思琦对此表示感同身受，「你放心啦，你有一次（失误），佢可以讲你一百次，你会畀人讲成世，我试过……真系你有一次失手，佢就讲你，我好明白。」

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《翻叮一族》演员阵容被起底

翻查伍咏薇与杨思琦合作过的TVB时装剧只有《翻叮一族》，演员阵容除了伍咏薇与杨思琦，还包括夏雨、许绍雄、商天娥、陈键锋、敖嘉年及唐诗咏等，而该剧监制是关永忠。有网民认为如果事件属实，欺凌伍咏薇与杨思琦的演员好过份，「打份工做咩要虾人」、「思琦妹好惨」、「思琦忍咗好多年」、「𠮶阵佢仲畀郭羡妮同佘诗曼虾」。

网民质疑杨思琦诚信

不过亦有网民表示：「出道咁多年拍戏仲企错位㖞」、「阻人收工畀人寸唔出奇」、「思琦妹成日都话畀人虾，有啲似扮惨」、「你喊住行出去就有监制关心你，有人撑腰，实针对你啦」、「之前明明听过唔少佢畀人话扮弱者嘅传言」、「点解咁多年都冇人出过嚟撑你」、「伍姑娘隔咗咁多年先讲……」、「佢连个老公都唔知系咪真，其他说话令人有保留啰」、「佢𠮶阵都话冇畀绿帽豪仔戴，转头就生咗个女」。

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杨思琦曾被爆「扮可怜博同情」

网民所指杨思琦扮可怜的传言，似乎是出自梁思浩2024年曾在YouTube节目《娱乐好好玩》中的爆料。当时他在节目中透露，他与吴家乐曾被杨思琦楚楚可怜的模样欺骗。当年杨思琦向他们哭诉，指自己拍摄剧集（疑为与郭羡妮和佘诗曼合作的《无名天使3D》）时遭同剧另外两位女星欺负，梁思浩更为此替她出头；但他后来才发现真相，原来是杨思琦因没有熟读剧本、经常忘记对白而惹来拍档不满。梁思浩坦言当年帮错了人，并感叹娱乐圈有不少双面人，很多事情不能只看表面。有网民表示伍咏薇的爆料，印证杨思琦真的曾在化妆间大哭，被质疑是「扮可怜」招数之一。不过其实2024年杨思琦曾就梁思浩的言论反击，直斥他「搞事搞非」。

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杨思琦罕谈旧爱李泳豪、吴帅？