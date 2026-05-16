梁朝伟谈荷李活制作严谨却欠灵活 曾与《尚气》导演争论一提议遭秒拒 网民：因此Marvel已没落

早已荣升国际级影帝的梁朝伟（伟仔）早前远赴纽约，为其最新电影《Silent Friend》进行宣传活动，期间接受了外国传媒的专访。访问中，梁朝伟罕有大谈早年首度进军荷李活、拍摄Marvel（漫威）超级英雄片《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的幕后秘辛，更爆料指当年初到剧组，竟曾为了角色的武打风格与导演发生争论！

梁朝伟指Marvel片场严格「一字不改」

谈及首次参演荷李活Marvel电影的感受，梁朝伟坦言制作规模与以往参与的港产片有著天壤之别。他大赞剧组极度专业且效率极高，每天都能准时完成庞大的拍摄工作。

不过，习惯了香港电影灵活拍摄、经常「爆肚」的梁朝伟直言，在荷李活的超级英雄片场里，演员几乎零即兴发挥空间，剧本更是严格到一只字都不能改，对他来说是一次截然不同的演出体验。

相关阅读：梁朝伟、罗拔迪尼路世纪合照 殿堂级奥斯卡影帝曾赞伟仔亚洲奇勒基宝 刘嘉玲兴奋与有荣焉

梁朝伟提倡「千年MMA」打法被拒

梁朝伟在《尚气》中饰演的反派「文武」（Wenwu）设定上活了过千年。梁朝伟透露，刚开拍时曾就这个角色的武打设定，向导演 Destin Daniel Cretton 提出质疑并引发争论。梁朝伟向导演分析角色的心理与背景：「如果一个人活了一千年，经历了所有时代的洗礼，他打斗的方式必定是融合了不同流派的武术，就像现今的MMA（综合格斗）一样。」

相关阅读：梁朝伟纽约罕谈童年阴影揭「忧郁眼神」之谜 父酗酒影响变孤僻每晚匿被窝喊

《尚气》导演坚持用70年代功夫

尽管影帝的「千年MMA」建议听起来极具逻辑，但最终仍遭到导演无情拒绝。梁朝伟当时追问：「为甚么不能？为甚么只能用七十年代的典型功夫？」面对梁朝伟的提问，导演 Destin Daniel Cretton 仅以一句话回应：「因为这是Marvel。」听到这个无法反驳的终极理由，梁朝伟只好妥协回答：「好吧！」随后便再没有就此事争论，完美展现出国际级演员的专业与配合度。

相关阅读：梁朝伟爆食梨拍40 take唔开心：不了解王家卫要求 刘嘉玲曾NG抹地xx次 回顾名导折磨巨星事迹

网民撑梁朝伟：因此Marvel已没落

访问曝光后，旋即引发亚洲网民热烈讨论。大部分网民都一面倒力撑梁朝伟，大赞他对角色的理解极具逻辑，认为活了千年的角色理应不再局限于传统招式。虽然有影迷感叹在荷李活样板制作中，梁朝伟的想法未必能完全发挥，但也有网民为导演缓解，指出若「文武」一角的武打风格不够单一，便难以在结局中突显尚气融合父母双方武学的层次感。尽管在Marvel的品牌框架下有所妥协，网民仍一致认可梁朝伟在商业英雄片中交出深层次的演技，更批评Marvel的团队不识变通导致现时系列电影回响大不如前：「因此Marvel已没落。」

相关阅读：梁朝伟、李政宰世纪对谈 伟仔大谈入行贵人系周星驰 畅聊拍NewJeans MV幕后故事