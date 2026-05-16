滕丽名曾拒百万拍三级片 获TVB颁奖礼提名18次零得奖 揭《陀枪II》遗憾：真系唔开心

滕丽名近日接受商台节目《星光背后》访问，大谈入行 31年的心路历程。今年滕丽名凭电影版《寻秦记》首度入围香港电影金像奖最佳女配角，创下事业新高峰。虽然最终未能获奖，但滕丽名直言完全没有失望：「因为成件事已经赚咗。」此外，滕丽名更自爆曾被邀收百万片酬拍三级片，不过她的反应是：「我净系觉得黐线！」访问中详谈拒拍三级片的原因。

滕丽名介怀《陀枪师姐II》没得奖

在电视圈深耕多年的滕丽名，虽然曾两度于大马电视颁奖礼夺奖，但在TVB官方的「万千星辉颁奖典礼」上，滕丽名共获得18次提名却全数铩羽而归。面对奖项得失，滕丽名表示早已习惯，但她坦承心中仍有一个遗憾。滕丽名回忆道，「攞唔到我真系习惯咗，我只系试过一年真系唔开心，就系《陀枪师姐II》陈三元畀人强奸𠮶年，因为收视真系好高，我谂就算唔系角色，套剧都应该有份攞奖，𠮶阵我真系好失望、好失望；自此我就同自己讲唔会再失望，因为control唔到，睇化。」

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滕丽名曾拒绝百万片酬拍三级片

滕丽名在访谈中更大爆演艺生涯的惊人秘闻。她透露在1990年代至2000年代香港娱乐圈全盛时期，曾有电影公司开出「百万片酬」利诱她接拍三级片。面对巨额酬劳，性格保守的滕丽名断然拒绝。滕丽名解释，自己内心其实非常传统，所以当年选择参加《新秀歌唱大赛》而非《香港小姐竞选》，正是因为无法接受穿著泳衣示人。滕丽名笑言，私下的她即使去沙滩也不会穿泳衣，因此对于拍摄脱戏更是完全无法接受，直呼：「我净系觉得黐线。百万片酬？系有，但我真系接受唔到。」

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滕丽名自嘲是复原极快的恋爱脑

滕丽名曾与魏骏杰、郭政鸿拍拖，二人都被传因不忠导致分手，后者更疑因瞒婚令滕丽名误当第三者。曾被外界标签为「情路坎坷」的滕丽名，对此有截然不同的看法。滕丽名认为自己其实很幸运且洒脱，面对感情问题从不卖惨。她笑指自己的「冻龄」秘诀在于「脑雾」，即是很快忘记不开心的往事。

滕丽名自认是「恋爱脑」，但复原能力极强。自2013年与圈外丈夫朱建昆（Matthew）结婚以来，滕丽名一直生活幸福。提到13年婚姻的保鲜大法，滕丽名分享两人会像小朋友般互动、玩「低能嘢」，并强调在另一半面前呈现最真实、最放松的形态，是建立安全感的关键。

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滕丽名恋情逐单睇？

滕丽名结婚13年无下一代不感遗憾

对于结婚13年未有生育计划，滕丽名表现得十分豁达。她透露婚后第一年曾短暂考虑过，但最终决定维持现状，且完全没有遗憾。滕丽名自省是个「控制狂」，担心如果有了小朋友，会给予孩子过大压力，反而未必是好事。目前的滕丽名对事业与家庭现状感到非常知足，活得既自在又优雅。

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