重案解密丨苗侨伟谈与岑丽香合作疑明赞暗踩？爆唔识中文字狂NG 网民：有冇心做，明晒啦

由优酷（Youku）与寰亚传媒联合出品、金牌班底梁家树与邓特希携手打造的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）目前正于TVB翡翠台热播，掀起全城追剧热潮！该剧改编自香港多宗真实奇案，剧情紧凑悬疑，而本周五（15日）晚上8时30分更将迎来连续两小时的震撼大结局。除了引人入胜的破案情节，由「三哥」苗侨伟与岑丽香（香香）担纲男女主角的新鲜配搭亦备受观众瞩目。近日苗侨伟在网上节目《娱乐好好玩》分享拍摄趣事，却因透露岑丽香不识中文字而引起热议。

苗侨伟爆岑丽香不识中文字

《重案解密》的男主角苗侨伟，近日作客由好友吴家乐与邓兆尊主持的网上节目《娱乐好好玩》，大方分享《重案解密》拍摄背后的趣事。苗侨伟在节目中大爆拍档岑丽香在片场较容易NG，更透露原来岑丽香一直不识中文字，演戏背对白全靠罗马拼音死记硬背。苗侨伟说：「佢讲广东话唔系佢嘅母语，佢又唔识睇中文，佢要每日将个剧本啲对白，拼晒音喺度，好辛苦㗎我觉得。跟住佢拼咗音之后呢，就佢个助手会读一次个对白畀佢听，跟住佢就自己开始背，我觉得佢几辛苦啰！」

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苗侨伟揭岑丽香中文能力有限多NG

苗侨伟指在拍摄现场见证岑丽香的努力，「佢拍嘅时候亦都好努力，好努力当然有NG啦，佢NG我哋又要陪佢NG。NG都唔紧要，但系原来出嚟嘅效果系好好。即系今次香香出嚟呢，我觉得佢好自然，同埋讲嘅……当然佢NG𠮶啲大家会睇唔到啦，但系大家睇到𠮶啲对白都系讲得好流利、好舒服。」苗侨伟更指不能给岑丽香压力，否则她会更乱，NG次数将更多：「我哋唔可以畀压力佢。你一畀压力佢，佢会再NG多啲。系呀，我哋要慢慢嚟，慢慢嚟，即系，氹吓佢。」

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苗侨伟被质疑明赞暗踩岑丽香

这番言论一出随即引发极大回响，甚至有网民揣测苗侨伟此番言论是「明赞暗踩」，意外将岑丽香的弱点公之于众，让这位女主角的演技与准备功夫成为网络焦点。

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岑丽香不识中文字引网民讨论

岑丽香的「拼音对白」事件引发网民两极评论。翻查资料，在加拿大成长的岑丽香自2009年选美入行，加入TVB再离巢发展，已来港长达约17年。而入行至今，岑丽香拍过超过20部香港剧集，当中大部份都是饰演要角，对白甚多。不少网民对她多年来仍未能阅读中文字表示难以接受，认为身为剧集女主角应该展现更高的专业精神。有网民留言质疑她：「嚟咗十几年都唔识中文字，有冇心做……明晒啦」、「系咁NG仲要唔识中文字都有女主角做，演技又唔系出众」、「大把后生做足准备都仲做紧路人甲」、「佢都出道就快廿年，仲要前辈就住、怕佢NG」、「其实可以畀机会新一辈做啰」。有网民鼓励岑丽香，指她既然选择在香港娱乐圈长期发展，而且幸运地有多次担正的机会，似乎应该努力进修中文能力，而非一直依赖拼音。