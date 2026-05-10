肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗

肥妈（Maria Cordero）今晚（10日）出席一个母亲节活动，她表示昨日（9日）已和家人庆祝母亲节，指他们各有家庭，正日就让他们自己家庭庆祝。肥妈昨日提到李家鼎被大仔李泳汉当「人肉提款机」一事非常劳气，今日再讲此事时仍怒气不减。

肥妈指李家鼎纵仔

肥妈指李家鼎为此喊了几次，她亦忍无可忍，对于网民力撑她讲得有道理，肥妈说：「我无睇，但我是讲得有道理，一早叫佢（李家鼎）放手，佢唔放。你对人咁好，佢咪当你臭四！当你有用咩？畀就永远唔会够，由细个纵到而家，纵坏咗。你一直养佢，唔做都有钱，佢又点会做嘢？我同鼎爷讲咗好多次，但佢一时话啲孙要交学费，一时又话个仔唔够，我心谂个仔都有自己家庭，唔够咪使少啲。」

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肥妈指鼎爷向她求工作机会

肥妈续指：「鼎爷好惨，我睇咗咁耐、忍咗咁耐，但佢好有品，唔讲屋企嘢，只会『鞋鞋』声，问我有冇嘢做，要揾多啲，要帮（李泳汉），话他们边够（使费），所以他真系帮咗个仔好多。我听咗咁耐都冇出声，睇到都心伤，见佢个人瘦哂，挨到手都震埋，今日听到呢啲说话仲唔出声？听到他老人家喺电话喊，真系心伤。」

肥妈斥李泳汉无良心

肥妈又指李泳汉非常无良心，不明白为甚么妈妈施明离世10日才告诉爸爸，指李家鼎非常爱施明，大家聊天时很多时都会提起施明，就连吃东西都会说施明喜欢吃甚么，「佢哋系两兄弟，又唔系杀父仇人，点做得出唔畀爸爸知施明走咗，佢死咗10日都唔知，突然知道死讯，累到佢老人家落哂形，无良心到不得了！」

对于李家之间的钱银𫐖轕，肥妈指他们之间的钱银𫐖轕一定不少，问她觉得可有化解纷争的方法？她冷笑说：「系化都系佢个仔去化，或者佢攞唔到层楼，要老窦签名都可以化嘅，都是为钱啫，为孝心咩！（如果层楼给了李泳汉，李家鼎就可以不理？）佢而家都可以唔理，晨早就可以唔理啦！」

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肥妈吁鼎爷照顾自己

问到是否赞成李家鼎立遗嘱？肥妈认为老人家不应想立遗嘱的事，觉得要先好好照顾自己，照顾好自己才能照顾其他人，她以搭飞机时需要戴氧气罩做例子，称要帮自己戴好再帮小朋友，「老咗边个会理你？都是要自己理自己先，最重要够钱理自己先，然后先帮人，自己周街去扑，佢有多谢你同感激你咩？无呀！唔识感恩嘅人都费时理佢，我都未听过会有仔申请禁制令唔畀老窦、细佬睇阿妈，我唔知呢啲咩法律。」肥妈指之前李家鼎曾打电话给她，她亦请对方不要太伤心，要好好照顾自己，直言见到他手震到连公仔面都吃不到，表示之后会再联络李家鼎，煲汤给他饮。

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