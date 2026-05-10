杨思琦与李泳汉由此至终关系差？曾同住李宅被当空气 思琦妹：尝试融入，但冇人畀反应

李家鼎（鼎爷）的两名儿子李泳汉与李泳豪因财反目，各自指责对方意图谋取鼎爷的财产。不过，外界舆论普遍倒向鼎爷与李泳豪一方，狠批哥哥李泳汉一家五口长年不事生产、搞是搞非，一直依赖李家鼎供养。李家家变却意外让李泳豪的旧爱杨思琦成为焦点！当年她与李泳豪分手时，曾公开力数李家种种不是，如今一一应验，不少网民纷纷翻出旧帐，直呼要为当年批评她「拜金」道歉，感叹她早日脱离苦海是明智之举。而杨思琦今日（10日）母亲节出席活动时受访的言论，也再度引起外界关注。

杨思琦潜台词证与李泳汉关系差？

杨思琦出席公开活动，难免被传媒追问关于旧爱李泳豪的家变风波。杨思琦大方回应，表示自己如今只是局外人，不便对别人家事多作评论，并透露自当年分手后，与李泳豪已经再无联络，只希望大家各自安好。不过，当记者问及她当年与哥哥李泳汉的关系是否很相熟时，杨思琦则笑称：「都系停留喺以前个阶段啰！」这句简短的回应，瞬间令人联想起她曾公开控诉在李家同居时，被李泳汉视如空气、当成透明人的悲惨岁月，似乎印证了两人当年的关系的确不好。

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杨思琦指李家时常大吵

回顾2011年，杨思琦单方面宣布与拍拖9年的李泳豪分手，并接受访问声泪俱下控诉。她当时便直指分手导火线是男方家人，透露同居期间李家「几日一小闹，几日又一大闹」，表示曾劝交、阻止李泳汉打李泳豪，但事后却被李家人指多管闲事，李泳汉更因此对她有成见。

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杨思琦于李家惨被当空气

杨思琦当年更自爆与李泳豪拍拖9年一直未能融入李家：「我同豪仔、佢哥哥同妈咪（施明）一齐住，我努力尝试融入，但结果系冇人会畀反应，唔瞅唔睬，打招呼都被视如空气，我啲嘢都可以乱咁掟，真系好唔尊重我。」

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李泳汉瞒施明安葬地，李泳豪母亲节抒发心声：

杨思琦曾揭李泳汉不务正业

对于近日网民狠批李泳汉「不事生产」，其实杨思琦早年已看穿一切。她曾大爆李泳豪因为要独力养家而无钱吃饭，「豪仔做所有事都会话佢唔啱，就算佢攞晒成副人工帮补屋企，佢妈咪都话唔够，唔够用他就要签卡，但系佢哥哥唔做嘢，仲会推卸责任。」杨思琦更委屈表示，当年李家大宅搬到九龙塘的搬运费及泳池维修费等，全数由她自掏腰包负责，甚至被要求接济施明一家，但最终李家却统一口径，反屈她「白食白住」，令她大感无奈：「平时佢阿哥对细佬都唔瞅唔睬，我真系唔明白而家佢哋点解可以咁团结。」当年已暗寸李泳汉对弟弟忽然关心。

如今时过境迁，不少网民感叹，时间是最好的证明，当年被狠批拜金无情的杨思琦，原来只是一个在畸形家庭关系中苦苦挣扎、最终选择自救的受害者。甚至有网民在社交平台设「杨思琦（思琦姐）道歉区」，杨思琦对于大众对她的支持都表示惊讶与感动。

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