农夫红馆演唱会获群星追捧 黄子华佘诗曼惊喜同框 张家辉关咏荷罕夫妇档现身

一连三场的《农夫全港最好笑嘅演唱会》于红馆圆满落幕！陆永与C君组成的农夫，这次举行红馆演唱会口碑载道，现场气氛一场比一场热烈。昨晚（9日）举行的第二场有古天乐与MC张天赋做嘉宾更获得满堂喝彩，全场掌声与欢呼声几乎掀翻红馆天花板，被现场观众誉为是近年红馆最难得一见的「开心High爆之夜」，成功掀起热话。

黄子华佘诗曼惊喜同框

今日（10日）下午《农夫全港最好笑嘅演唱会》迎来尾场，台下同样星光熠熠、阵容鼎盛。开骚前，黄子华与佘诗曼这对《绝代商娇》旧拍档惊喜同框，一起现身观众席欣赏演唱会，瞬间成为全场焦点！此外，张家辉与关咏荷夫妇、炎明熹、陈柏宇、彭秀慧等亦有到场支持。当农夫在台上献唱《中佬先系宝》及《Dream Girl》时，大会镜头多次捕捉到台下的陈柏宇、佘诗曼、关咏荷及彭秀慧等人投入的神情，场面欢乐。

相关阅读：农夫演唱会｜MC张天赋自爆小学已迷恋农夫 古天乐压轴以老板身份现身 切烧猪唱《天命最高》全场High爆

农夫第二场演唱会亦有星级观众

农夫两位成员在演艺圈中向来人缘极佳，除了尾场获猛人撑场外，昨晚（9日）第二场的星级观众群同样极具话题性。当晚吸引了大批年轻偶像及实力派艺人捧场，包括MIRROR成员江𤒹生（AK）及Alton、ERROR成员193与肥仔、乐队Color Day，以及视后江美仪、高海宁、汤令山（Gareth.T）、洪嘉豪和Tyson Yoshi等。众星在台下随著音乐节奏摇头摆脑，更被农夫逗得笑到前仰后合，可见农夫搞笑魅力非凡。

相关阅读：黄子华《绝代商骄》CP 13年后再合体 佘诗曼事隔13年完全冇老过

佘诗曼罕被网民批评：好肉酸？