郑秀文罕晒庞大家族合照提早庆母亲节 年迈妈妈轮椅出入富贵Look曝光 独欠老公许志安？

乐坛天后郑秀文（Sammi）向来重视家庭，近日提早为妈妈庆祝母亲节，并罕有地在IG分享温馨的家庭大合照，场面热闹。从相片可见，她与十多位家人围著一张大圆桌吃饭，家族相当庞大。郑秀文站在妈妈身后，而郑妈妈则穿上绿色外套，戴上玉器与珍珠颈链，雍容地坐在正中央。郑秀文为了保护家人私隐，细心地用可爱的贴图遮住了所有家人的脸孔，只露出自己的样子，但相中似乎未见老公许志安的身影。

郑秀文推轮椅技术有进步

郑秀文在帖文中透露，她一家人提早为妈妈庆祝母亲节。她更笑言自己现在推轮椅的技术非常好，「一家人提早为老妈庆祝母亲节。她现在外出大都会用上轮椅，因legs（下肢）比较乏力，幸好她并没失去外出雅兴。我现在推她的轮椅也非常有技术，转弯窄巷都完全冇问题。哈！」

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郑秀文罕晒家庭照提早庆祝母亲节？

郑秀文妈妈2024年曾入院

其实郑秀文自2020年经历丧父之痛后，她更加珍惜与妈妈相处的时光。近年郑妈妈因年事已高，行动变得不便，需要以轮椅代步。2024年10月，郑妈妈更曾一度入院，当时郑秀文非常忧心，幸好最后有惊无险。郑秀文妈妈精神奕奕地出席家庭聚会，相信令家人放心不少。

在为母亲庆祝后，郑秀文随即又要投入工作。她表示庆祝完毕后，翌日便要继续「闭关」，为即将举行的启德演唱会做准备，足见她对事业的投入。

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